رفع قرض الأسرة لـ100 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية الشروط ورابط التقديم

يعد بنك التنمية الاجتماعية من أهم وأفضل البنوك في السعودية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، حيث تمنج العديد من التمويلات والقروض التمويلية للأسرة ولترميم المنزل وللزواج حيث عمل بنك التنمية الاجتماعية على زيادة قرض الاسرة من 60 الف ريال الى 100 الف ريال ، وذلك في حالة توافر بعض الشروط التي وضعها البنك، وسوف نوضح شروط الحصول على قرض الاسرة وشروط الحصول على قرض الزواج بداخل المقال وانواع القروض من بنك التنمية وكيفية الحصول على القرض بالخطوات، حيث يستهدف قرض الأسرة المواطنين التي تندرج تحت قائمة محدودي الدخل، وذلك لكي يساعدهم على تحمل أعباء الحياة الإضافية التي زادت في هذه الفترات، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ارتفاع ملحوظ في الأسعار، لذلك قدم تسهيلات في سداد القرض على أقساط لمدة 5 سنوات.

اهم مزايا قرض الاسرة من بنك التنمية:

إمكانية سداد قيمة التمويل في خلال 5 سنوات مدة السداد بحد أقصى.

يتم السداد لمبلغ التمويل على أقساط شهرية، وبدون رسوم إدارية.

الإعفاء من السداد لما تبقى من أقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

شروط قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية:

يكون عمر المتقدم بحد أقصى 70 عامًا ولا يتجاوز ذلك.

كما يشترط سلامة سجله الائتماني .

الدخل الشهري للشخص المتقدم لا يتجاوز 14500 ريال سعودي.

وكما يشترط أن يكون الزواج للمرة الاولى.

ويشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، أو من رعايا دول مجلس التعاون الخليج العربي ، وإلا يجب الحصول على موافقة زواج من الجهة المختصة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الأسرة:

يكون عمر الشخص المتقدم بحد أقصى 70 سنة ولا يزيد عن ذلك.

ضرورة سلامة السِّجل الائتماني للمتقدم بطلب الحصول على القرض.

الراتب الشهري للمتقدم بحد أقصى 14500 ريال سعودي ولا يتعدى ذلك

أنواع القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية:

يقدم بنك التنمية الاجتماعية انواع عديدة من القروض وهي كالتالي:

قرض تمويل الزواج حيث يتيح هذا النوع إمكانية الشباب المقدمين على الزواج بكل سهولة من خلال مبلغ التمويل وتخفيف الأعباء في ظل الظروف الصعبة. قرض الأسرة يعد من أفضل القروض التي يمكن الحصول عليها بناء على إدارة البرنامج حيث يتيح لرب الأسرة أو من يعولها لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة. قرض الترميم يعد هذا القرض من أهم وأفضل القروض مخصص لإعادة صيانة أو تجديد أو إصلاح العيوب الطارئة أو الإنشائية، أو بغرض عمل التعديلات أو الإضافات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة‫

كيفية الحصول على قرض الاسرة من بنك التنمية: