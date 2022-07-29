الشروط الجديدة لتمويل الأسرة بمبلغ 100 ألف ريال للمواطنين والمواطنات

بنك التنمية الاجتماعية واحدا من أفضل مصادر التمويل التي تعتبر أساسيا للكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث من خلاله يمكن للمواطن الاستفادة بعدد من الخدمات الإلكترونية، التي تعمل على تلبية احتياجات المواطن، فيما يخص أهم هذه الخدمات هي خدمة الحصول على التمويلات المختلفة التي تشمل، الأفراد، والشركات، وبالنسبة للأفراد فهناك تمويلات يقوم البنك بتمويل أصحابها مثل تمويل الأسرة، تمويل كنف، تمويل نفاذ، تمويل الترميم، تمويل آهل، ولكل من هذه التمويلات شروط ومتطلبات خاصة تختلف من تمويل لأخر ومن شخص لأخر بحسب الوظيفة، سواء موظف حوكي أو شبه حكومي أو موظف قطاع خاص، ونفس الأمر ينطبق على الموظفات السعوديات.

تمويل الأسرة يصل 100 ألف ريال

هو أحد أبرز التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للأسر السعودية، سيارات للعاطلين عن العمل من قرض نفاذ، وكان قبل ذلك مبلغ التمويل 60 ألف ريال، فرص عمل للمرأة السعودية، ولكن قام البنك برفع المبلغ حتى يصل إلى 100 ألف ريال ولكن هناك شروط بسيطة حتى تحصل على تمويلك بإجراءات ميسرة وسريعة، وفترة السداد تمتد حتى 60 شهرا، كما أنه بدون رسوم إدارية، وهناك أيضا من أهم مميزاته الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز من سداد باقي الأقساط.

شروط تمويل الأسرة الجديدة

يجب أن يكون السجل الائتماني جيد.

الراتب الشهري لا يزيد عن 14,500 ريال.

نصيب الفرد في الأسرة لا يتجاوز 3000 ريال.

لا يتخطى السن 70 عاما.

متاح للمرأة السعودية الحصول على التمويل بشرط أن تكون مطلقة أو مهجورة أو تعول طفلا.

كيفية الحصول على تمويل الأسرة الجديد

يتم تقديم المتطلبات والمستندات التي تساعدك في الحصول على التمويل، ومن أهم تلك المتطلبات هي صورة من الهوية الوطنية، رقم حساب الآيبان، العنوان الوطني، ورقم المحمول الذي تم تسجيل بابشر، وتتوجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، وتقديم طلب الحصول على تمويل الأسرة الجديد، ويمكنك الاتصال علة رقم خدمة العملاء الموحد لبنك التنمية الاجتماعية 920008002 لتحصل على المعلومات والخدمات التمويلية المتوفرة لك، كما أن الشركة وفرت الكثير من خدمات الاتصال عبر البريد الإلكتروني أو بلغة الإشارة، أو بالمراسلة، كما متوفر لك فروع كثيرة للبنك داخل المملكة لتختار الطريقة الأفضل لك للتواصل مع البنك وتحصل على الخدمات التي تحتاج إليها بسهولة ويسر.