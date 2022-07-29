موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور راتب شهر أغسطس لكل المستفيدين والمستحقين

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد صرف ونزول الضمان الاجتماعي المطور، راتب شهر أغسطس لكل مستحقي الضمان الاجتماعي المطور من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث حددت وزارة الموارد البشرية موعدا شهريا من أجل صرف ونزول الضمان الاجتماعي المطور لكل المستحقين والمستفيدين.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي والهجري

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي: 1/8/2022 ميلاديا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بالهجري: 3/1/1444 هجريا .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية قد أكدت أنه في حال جاء موعد صرف ونزول الضمان الاجتماعي المطور يوم الجمعة.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددا من الشروط من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي المطور:

أن يكون سعوديا ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

أن يقل الدخل المحتسب لكل أسرة عن الحد الأدني المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة ونحو 550 ريال لكل فرد داخل الأسرة.

يجب أن يلتزم المتقدم من أجل إستيفاء المتطلبات الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور تقديم كل الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم للأبناء وضرورة الإلتزام التام بكل برامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

يجب أن لا يكون المستحق للضمان الاجتماعي المطور مقيما داخل أي من دور الرعاية والتي تقوم بتوفيرها الدولة.

يذكر أن راتب شهر أغسطس من الضمان الاجتماعي المطور سيتم صرفه مع بداية شهر أغسطس لكل المستحقين، خاصة وأن معاش الضمان الاجتماعي المطور يعد واحدا من أهم المعاشات التي يترقبها بشكل كبير كل المستحقين والمستفيدين من أجل مواجهة أزمة الغلاء الموجودة في العالم كله بسبب الإقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم بنسب غير مسبوقة.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يذكر أن وزارة الموارد البشرية قد قامت بزيادة وتمديد الوقت المتاح من أجل التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك حتى 5/4/1444 هجريا والموافق 30/10/2022 ميلاديا.

يذكر أن الوزارة قد أكدت أن معاش الضمان الاجتماعي المطور لن يتم إيقافه لأي مستفيد بالنسبة للضمان الاجتماعي القديم عند النقل إلى الضمان الاجتماعي المطور خاصة مع توحيد الضمان الاجتماعي المطور لكل المستحقين والمستفيدين.