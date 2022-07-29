نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر محرم من وزارة الموارد والتنمية البشرية hrsd.gov.sa في المقال التالي
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر محرم الان نقدمه ونوافيكم به الآن فى ظل كونه واحدة من أبرز برامج الدعم التي تعمل الحكومة السعودية على تقديمه أمام مواطني المملكة العربية السعودية دعم مالي تعمل وزارة الموارد والتنمية البشرية على صرفه تحت هدف رفع المستوى المعيشي بشكل عام وتقديم حياة كريمة لمواطني المملكة العربية السعودية
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444
كشفت وزارة الموارد والتنمية البشرية الاجتماعية على ان الوزارة تعمل حالياً على تجهيز مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور للعمل على صرف قيمة تلك المستحقات المخطط على ان يتم العمل على صرفها كما جرت العادة فى أول أيام كل شهر ميلادي وكل شهر هجري، حيث قد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ان عمليات صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر محرم تبدأ رسمياً بداية من اليوم الاول من اغسطس واليوم الثالث من شهر محرم على ان تتم عمليات صرف مستحقات المواطنين من خلال ايداع مستحقاتهم فى حساباتهم البنكية فى حال تحقيق شروط الاهلية التي نقدمها امام حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية
شروط أهلية صرف الضمان الاجتماعي المطور
تم بشكل مؤخر الاشارة على بعض من الشروط والضوابط التي لابد ان تطابق مع المتقدمين للاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي المطور حيث تعمل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على توصيل معاشات الضمان الاجتماعي أمام من تنطبق عليهم الضوابط والمعايير والشروط التي جاءت على النحو التالي:-
- ان يصل الحد الأدنى لمعاش المتقدم الى 550 ريال سعودي و 1100 ريال سعودي للعائلة
- ان تنطبق جميع الضوابط مع المتقدم على تلك المعاشات
- ان يكون المتقدم على تلك المعاشات غير مقام فى اي مركز ترعاه المملكة
- فى حال كان العائل له اكثر من اسرة يكون لكل اسرة معاش مستقل
- يتم التسجيل على معاش الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية
علماً على أنه فى صباح يوم الاثنين الموافق اول ايام شهر أغسطس تصرف وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية معاشات شهر محرم امام من ينطبق عليهم الشروط والضوابط السابق لنا شرحها بالأعلى
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