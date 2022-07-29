التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة 1444 وشروط التقديم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة 1444 وفقا لما وضحته وزارة التعليم السعودي بشان الوظائف الجديدة بنظام التعاقد الرسمي، ووفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وذلك عبر نظام جدارة الذي يعتبر من اهم الأنظمة حاليا فى المملكة للتقديم على الوظائف، ويتم تقديم الطالبات بشكل إلكتروني بالكامل، بالإضافة إلى تسهيل إتمام عمليات التوظيف المتنوعة بمختلف المجالات بالقطاع الحكومي لجميع الراغبين في العمل بالأجهزة الحكومية السعودية، كما انه يتم التواصل بين الوزارة والمتقدّم على الوظيفة عبر إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة أو إرسال بريد إلكتروني للمتقدم، ويتم تقديم تلك الخدمات للباحثين عن فرص عمل من خريجي الجامعات وغيرهم ممن يتابعون منصة جدارة للتقديم على الوظائف المتاحة.

التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة 1444

سيتم فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية الساعة التاسعة صباح يوم الأحد المقبل 2 محرم 1444هـ الموافق 31 يوليو الجاري، ويستمر التقديم حتى الساعة 12 صباحًا يوم 9 محرم 1444هـ الموافق 7 أغسطس المقبل:

الدخول على منصة نظام جدارة الإلكترونية. ثم تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وتحديد الجنس. يتم كتابة رمز التحقق المرئي والضغط على الدخول. يلي ذلك الضغط على التقديم على وظائف جدارة. ثم تحديد هل أنت قادر على العمل أم لا، وفي حالة الخلو من الإعاقات الجسدية، يتم النقر على خيار (سليم). كتابة رقم الهاتف الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى عنوان إقامتك في المملكة العربية السعودية. الاطلاع على الوظائف الشاغرة التي تعرضها المنصة. اختيار الوظيفة المناسبة وقراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها. الضغط على حفظ.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية

أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليه شروط وضوابط شغل الوظيفة التعليمية. يشترط حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص. معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم. تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم. خضوع المتقدم لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين واجتيازها إذا كان التقديم على وظائف تعليمية. امتلاك المتقدم حساب على منصة جدارة.

والجدير بالذكر ان جميع القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية تعلن عن الوظائف الشاغرة بها من خلال منصة جدارة، تعلن من خلالها كذلك عن موعد بداية ونهاية تقديم الطلبات على تلك الوظائف.