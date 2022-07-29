نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca 1444 رابط تسجيل دخول بوابة القبول الموحد mod في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca 1444، وذلك للاستعلام عن أسماء المقبولين بشكل مبدئي من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع السعودية، حيث تم الإعلان اليوم عن إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين أو المرشحين أولياً من جانب إدارة القبول بوزارة الدفاع لطلاب الكليات العسكرية، ومن المقرر أن يتم إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة للمتقدمين للإشعار بنتيجة القبول المبدئي، كما يتم الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع ثانوي أو جامعيين عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية.

نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca 1444

بعد ترقب كبير من جانب الطلاب المتقدمين للالتحاق بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للإعلان الرسمي من جانب لجنة القبول المركزية لطلاب الكليات العسكرية عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي لضباط الثانوي بعد أن تم الانتهاء من فترة التقديم على وزارة الدفاع للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

فقد تم الإعلان اليوم الجمعة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر يوليو لعام 2022م الموافق لتاريخ الثلاثون من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الكليات العسكرية من خريجي الثانوية للعام الدراسي 1444هـ، ويجب على المرشح مبدئياً الرجوع إلى موقع القبول الموحد للقوات المسلحة، ثم تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته، ثم تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها.

وإكمال كافة الإجراءات المطلوبة، وبعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة وتوقيعها من الجهات الرسمية المعنية، يتم الدخول مرة أخرى إلى بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة لحجز موعد المقابلة الشخصية، والكشف الطبي، وطباعة بطاقة المراجعة، ويمكنكم الحصول على رابط نتائج وزارة الدفاع القبول المبدئي 1442 من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

وزارة الدفاع تسجيل الدخول (afca.mod.gov.sa).

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة والوثائق المطلوبة للثانوي

يتم الإطلاع على أسماء المقبولين من خلال الدخول إلى بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة للدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعد ذلك النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وقد أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين الوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي الخاص بالمرشح، حيث يجب إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة، وإحضار صورة من شهادة اختبار القدرات العامة “قياس”، وصورة من اختبار قياس التحصيلي وصورة من اختبار الكفايات المقدم من المركز الوطني للقياس.

وإحضار صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب، وإحضار صورة مما يثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني، وصورة من معادلة الشهادة في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة، وإحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب.

نتائج وزارة الدفاع للثانوي 1443

يتم تجهيز كافة المستندات والوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي لوزارة الدفاع، ثم وضع كافة الصور والوثائق المطلوبة في ملف علاقي شفاف يتم تحديد لونه وفقاً للكلية المقبول بها.

حيث توضع جميع الصور والوثائق لكلية الملك عبد العزيز الحربية في ملف باللون الأخضر، وكلية الملك فيصل الجوية في ملف باللون الأزرق، وكلية الملك فهد البحرية في ملف باللون الأبيض، أما كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي فيتم وضع المستندات في ملف باللون الأسود.

وزارة الدفاع حجز موعد المقابلة الشخصية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن أنه يجب على الطالب اختيار الموعد المناسب من خلال حجز موعد عن طريق موقع اللجنة الإلكتروني، ويحضر الطالب وفق الموعد المحدد له لمكتب التسجيل بمبنى رئاسة هيئة الأركان العامة رقم 2 لإجراء الكشف الطبي الذي يتم من جانب اللجنة الطبية وفي حال اللياقة الطبية، يتم التحويل إلى المقابلة الشخصية واللياقة البدنية.

لجنة قبول الكليات وزارة الدفاع

في ظل زيادة الاستفسار عن كليات وزارة الدفاع ثانوي أو جامعي، فقد قمنا بتوفير الكليات بالتالي (كلية الملك عبد العزيز الحربية – كلية الملك فيصل الجوية – كلية الملك فهد البحرية – كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي).

أما عن أسماء المقبولين بوزارة الدفاع ضباط للحاصلين على الشهادة الثانوية بالمملكة العربية السعودية، فيمكنكم الآن استعلام نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عبر ثقفني.