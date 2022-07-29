تعرف الان علي برنامج دعم ريف و بخطوات بسيطة يمكنك التسجيل عليه والاستعلام برقم الهوية

نتحدث اليوم عن برنامج دعم ريف وكيفية الاستعلام عن البرنامج التى يزداد البحث عنة من قبل المواطنين والمواطنات السعوديين . تم الاعلان من قبل مبادرة ريف عن أن الدعم الذي يقدم من الدولة يكون عبارة اولا عن الدعم المادى والاخر عبارة عن تدريب لتطوير كافة المهارات الخاصة بالمزارعين . ويكون الهدف من ذلك النمو الاقتصادى لجميع البلاد . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نتحدث مع متابعينا الكرام عن ما هو الدعم وطريق الاستعلام عن برنامج دعم ريف وسوف نجيب على كافة استفساراتكم .

تعرف على برنامج دعم ريف

المملكة العربية السعودية تعتبر أول منصة قدمت الدعم الريفى وهى عبارة عن مبادرة سعودية الغرض منها تحسين جودة انتاج السكان فى كافة المناطق الريفية . وذلك بالاضافة الى تدعيم الأسر المنتجة . وبرنامج دعم ريف يستهدف جميع العاملين فى الصناعات الزراعية وايضا الحرفية .

تعرف على الطريقة الخاصة بالاستعلام فى دعم ريف

يستطيع المواطن السعودي الاستعلام عن الدعم من خلال رقم الهوية الخاص به عند اتباع الخطوات الاتية :

اولا : الدخول مباشرة الى الموقع الرئيسى الخاص بدعم ريف .

ثانيا : على المتقدم إنشاء حساب كمستفيد على موقع دعم ريف ثم كتابة جميع البيانات الشخصية .

ثالثا : تسجيل الدخول على الموقع وكتابة كلمة سر قوية خاصة بك .

رابعا : عليك إدخال الرمز الخاص بالتحقق الذي يظهر أمامك .

خامسا : يجب النقر على القائمة الرئيسية التى تظهر امامك ثم اختيار الخدمات الإلكترونية .

سادسا : على المتقدم اختيار خدمة الاستعلام .وبعدها يمكنك الاستعلام فى اى وقت .

سابعا : يجب على المتقدم النقر على الايقونة الخاصة بتقديم الاستعلام ثم اتباع كافة التعليمات الخاصة ببرنامج دعم ريف .

كيفية التسجيل فى برنامج دعم ريف

يجب على المتقدم اتباع الخطوات الاتية للتسجيل جيدا فى برنامج دعم ريف وهى كالاتى :