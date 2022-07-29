نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف الان علي برنامج دعم ريف و بخطوات بسيطة يمكنك التسجيل عليه والاستعلام برقم الهوية في المقال التالي
نتحدث اليوم عن برنامج دعم ريف وكيفية الاستعلام عن البرنامج التى يزداد البحث عنة من قبل المواطنين والمواطنات السعوديين . تم الاعلان من قبل مبادرة ريف عن أن الدعم الذي يقدم من الدولة يكون عبارة اولا عن الدعم المادى والاخر عبارة عن تدريب لتطوير كافة المهارات الخاصة بالمزارعين . ويكون الهدف من ذلك النمو الاقتصادى لجميع البلاد . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نتحدث مع متابعينا الكرام عن ما هو الدعم وطريق الاستعلام عن برنامج دعم ريف وسوف نجيب على كافة استفساراتكم .
تعرف على برنامج دعم ريف
المملكة العربية السعودية تعتبر أول منصة قدمت الدعم الريفى وهى عبارة عن مبادرة سعودية الغرض منها تحسين جودة انتاج السكان فى كافة المناطق الريفية . وذلك بالاضافة الى تدعيم الأسر المنتجة . وبرنامج دعم ريف يستهدف جميع العاملين فى الصناعات الزراعية وايضا الحرفية .
تعرف على الطريقة الخاصة بالاستعلام فى دعم ريف
يستطيع المواطن السعودي الاستعلام عن الدعم من خلال رقم الهوية الخاص به عند اتباع الخطوات الاتية :
- اولا : الدخول مباشرة الى الموقع الرئيسى الخاص بدعم ريف .
- ثانيا : على المتقدم إنشاء حساب كمستفيد على موقع دعم ريف ثم كتابة جميع البيانات الشخصية .
- ثالثا : تسجيل الدخول على الموقع وكتابة كلمة سر قوية خاصة بك .
- رابعا : عليك إدخال الرمز الخاص بالتحقق الذي يظهر أمامك .
- خامسا : يجب النقر على القائمة الرئيسية التى تظهر امامك ثم اختيار الخدمات الإلكترونية .
- سادسا : على المتقدم اختيار خدمة الاستعلام .وبعدها يمكنك الاستعلام فى اى وقت .
- سابعا : يجب على المتقدم النقر على الايقونة الخاصة بتقديم الاستعلام ثم اتباع كافة التعليمات الخاصة ببرنامج دعم ريف .
كيفية التسجيل فى برنامج دعم ريف
يجب على المتقدم اتباع الخطوات الاتية للتسجيل جيدا فى برنامج دعم ريف وهى كالاتى :
- اولا : ادخل على الرابط الخاص ببرنامج دعم ريف ثم الضغط على مستخدم جديد .
- ثانيا : يجب على المتقدم إدخال رقم الهوية الخاص بك ثم كتابة تاريخ ميلادك السليم .
- ثالثا : يجب ادخال كلمة سر قوية خاصة بك مثل ادخال رموز تعبيرية أو ادخال حروف كابتل وسمول .
- رابعا : بعد إدخال البيانات بشكل سليم م بالنقر على كلمة تسجيل وانتظر رسالة للتأكيد .
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