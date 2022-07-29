ما هي الرسوم المقررة لتجديد جواز السفر للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

رسوم تجديد الجواز في المملكة العربية السعودية, إذا كنت من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وقد اقترب موعد تجديد الجواز الخاص بك فلابد أن تتعرف علي كيفية تجديد جواز السفر الخاص بك, ويجب أن تكون ملم برسوم تجديد الجواز, حيث أقرت إدارة الجوازات السعودية برسوم مقابل تجديد الجوازات الخاصة بالمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

رسوم تجديد الجواز في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه يمكن أن يقوم المقيم بالاستعلام عن رسوم تجديد الجواز الخاص به عن طريقة منصة ابشر الإلكترونية, حيث باطلاعنا عن رسوم تجديد الجواز جاءت كالتالي.

عند الرغبة في تجديد جواز السفر لمدة خمس سنوات يقوم صاحب الجواز بدفع مبلغ ثلاثمائة ريال سعودي.

عندما يريد صاحب الجواز من تجديد الجواز لمدة عشر سنوات فلابد أن يقوم بدفع مبلغ ستمائة ريال سعودي.

في حالة العاملين في القطاع الخاص فإنهم يقوموا بدفع مبلغ ستمائة وخمسين ريال سعودي عن كل عام.

لتجديد الجواز للأشخاص العاملين في قطاع الزراعة وما إلي ذلك يتم دفع مبلغ ستمائة وخمسين ريال سعودي.

يتم دفع مبلغ خمسمائة ريال سعودي مقابل تجديد الجواز السفر الخاص بالتابعين للوافدين في المملكة العربية السعودية.

أما في حالة العمالة المنزلية فإنهم يقوموا بدفع مبلغ ستمائة ريال سعودي.

طريقة تجديد الجواز عبر الصراف الآلي

يمكن أن يقوم المقيمين بسداد رسوم تجديد جواز السفر الخاص بهم عبر الصراف الآلي وذلك باتباع بعض الخطوات المتتالية التي تجعلهم يسددون المبلغ بكل بساطة.