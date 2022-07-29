نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرض الأسري من بنك التسليف شروطه و قيمته في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرض الأسري من بنك التسليف شروطه و قيمته ، القرض العائلي هو خدمة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف” ويهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على قرض لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة. و من خلال موقع ثقفني سنتعرف على مبلغ هذا القرض وأهم شروطه وكل الذي يجب أن تعرفها عن بنك التسليف.

بنك التسليف

تم تأسيس بنك التسليف عام 1971 بموجب قرار بعنوان “بنك التسليف” برأس مال قدره 5 ملايين ريال سعودي للعمل على منح قروض اجتماعية. وفي عام 1983 ، حصل البنك على برنامج القرض المهني ، في عام 1993 قام البنك بزيادة رأس ماله إلى مليار ريال سعودي. في عام 2006 ، ومرة أخرى ، تم رفع رأس مال البنك إلى 6 مليارات ريال سعودي. في عام 2007 ، تم تغيير اسم البنك إلى البنك السعودي للتسليف والادخار. كما تم إضافة مهام أخرى وهي:

منح القروض للمؤسسات الصغيرة والناشئة.

العمل كمنسق مكمل لرعاية قطاع المشاريع الصغيرة والناشئة.

المساهمة في تشجيع الادخار والادخار.

القرض الأسري من بنك التسليف

يقدم بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف” عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين لمساعدتهم ودعمهم. تمويل الأسرة خدمة إلكترونية يقدمها بنك التنمية الاجتماعية تهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على قرض لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

شروط القرض الأسري



وضع بنك التنمية عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في التقدم للحصول على قرض عائلي من البنك ، وهذه الشروط هي:

سداد القسط الأول من القرض بعد 30 يومًا من استلام القرض.

يمكن للمرأة أن تتقدم بطلب للحصول على تمويل أسري إذا كانت مطلقة أو أرملة ولديها أطفال.

يجب ألا يكون مقدم الطلب مدينًا بقرض آخر للبنك خلال نفس فترة تقديم الطلب.

ألا يزيد سن طالب القرض عن سبعين سنة.

تقديم جميع الضمانات المطلوبة.

لا تقل قيمة العقار عن قيمة التمويل.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عشرة آلاف ريال سعودي ، ولا يزيد الدخل السنوي عن مائة وعشرين ألف ريال سعودي.

يُحسب الابن من بين أفراد الأسرة ، إذا لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره ، ويجب ألا يكون عاملاً أو متزوجًا.

إرسال جميع المستندات المطلوبة.

مبلغ القرض الأسري

سقف التمويل لقرض الأسرة يصل إلى 100،000 ريال سعودي.

يمكن أن تصل فترة التمويل إلى 5 سنوات.

طريقة الدفع على أساس شهري. هذه الخدمة بدون أي رسوم إدارية .

ويمكن إعفاء المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي بحسب شروط وثيقة التأمين.