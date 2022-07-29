نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم أمن المنشآت 1444 وظائف أمن المنشآت العسكرية هنا شروط وموعد وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم أمن المنشآت 1444، ازداد البحث بصورة كبيرة عن كيفية التسجيل على وظائف قوات أمن المنشآت، فقد أعلنت قوات أمن المنشآت تقديم على الوظائف العسكرية برتبة (جندي أول – جندي)، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، التقديم على وظائف أمن المنشآت يكون بطريقة إلكترونية عبر رابط أبشر أمن المنشآت jobs.sa.

كما يجب على من يرغب في التسجيل على وظائف أمن المنشآت وزارة الداخلية للرجال على رتبة جندي أول ورتبة جندي، قراءة شروط التقديم في أمن المنشآت جيداً قبل تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية، مع ضرورة تحري الدقة عند إدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة. حتى لا يتم الاستبعاد إذا ثبت اختلاف في البيانات عند مطابقة البيانات. كما أن نتائج قبول أمن المنشآت يتم الاستعلام عنها من خلال موقع أبشر للتوظيف.

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) July 28, 2022

رابط تقديم أمن المنشآت 1444 رجال

يتم التقديم في وظائف قوات أمن المنشآت إلكترونياً عن طريق الدخول على رابط موقع أبشر توظيف أمن المنشآت jobs.sa. وتسجيل الدخول على منصة أبشر والنقر على أيقونة “الوظائف المتاحة” وهي موجودة أعلى الصفحة الرئيسية. بعد ذلك يتم إدخال بيانات المتقدم بكل دقة وحسب ما هو موجود في المستندات حيث سيتم مطابقتها في حال القبول المبدئي. عند الانتهاء من إدخال جميع البيانات ورفع جميع المستندات يجب التأكد من صحتها والنقر على التعهدات والالتزامات والضغط على تسجيل. بعد الانتهاء من التسجيل يجب الاحتفاظ برقم طلب التقديم للاحتياج إليه لاحقاً عند التعديل أو معرفة النتائج.

شروط وظائف قوات أمن المنشآت

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري.

ألا يكون قد تم فصله أو أنهيت خدمته من أي كلية أو مركز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

يشترط ألا يكون موظف في أي جهة حكومية.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

توفر المؤهل العلمي المطلوب للوظائف المتقدم عليها وأن تكون معتمدة من وزارة التعليم بالنسبة للصادرة من خارج المملكة.

تخصصات أمن المنشآت رجال

متى تقديم أمن المنشآت 1444

يبدأ التسجيل الإلكتروني على وظائف قوات أمن المنشآت من خلال رابط أبشر للتوظيف jobs.sa يوم السبت بتاريخ 01\01\1444 الموافق 30\07\2022. ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 06\01\1444 الموافق 04\08\2022.