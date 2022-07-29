شروط قرض الاسرة من بنك التسليف 1444 السعودية وكم مبلغ القرض

شروط قرض الاسرة من بنك التسليف 1444والتي تعتبرلمعايير التي وضعها بنك الائتمان في المملكة العربية السعودية للحصول على قرض عائلي. يأتي هذا القرض في ضوء جهود الحكومة السعودية لتحسين الوضع الاقتصادي لمواطني المملكة العربية السعودية والشروط التي ستمنح لكم هي الوحيدة التي يمكن اعتبارها بدائل للنظام حالياً في المكان.

شروط قرض الاسرة من بنك التسليف 1444

شروط القرض العائلي المقدم من بنك الائتمان هي كما يلي:

يجب ألا يتجاوز عمر الشخص المتقدم 70 عامًا.

يجب ألا يتجاوز عمر الشخص الكفيل 55 عامًا.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 12،500 ريال سعودي.

سلامة السجل الائتماني لمقدم الطلب.

الحد الأقصى للتمويل للفئة العمرية 60-65 هو 30،000 ريال ، والحد الأقصى للتمويل للفئة العمرية 65-70 هو 18،000 ريال.

السماح للمرأة بتقديم طلب للحصول على تمويل الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة ولديها طفل أو أكثر من الأطفال المعالين.

ألا يزيد دخل الأسرة عن 3000 ريال سعودي.

سداد القسط الأول من القرض بعد 30 يومًا من استلام القرض.

يمكن للمرأة أن تتقدم بطلب للحصول على تمويل أسري إذا كانت مطلقة أو أرملة ولديها أطفال.

يجب ألا يكون لمقدم الطلب قرض بنكي آخر خلال نفس فترة تقديم الطلب.

الحصول على رهن عقاري لا تقل قيمة العقار عن تكلفة التمويل.

يقوم الشخص بإرسال جميع المستندات المطلوبة.

كم مبلغ القرض الاسري من بنك التسليف 1444

من أجل دعم الأسر ذات الدخل المحدود في حياتها اليومية ، صمم “بنك التنمية الاجتماعية” قرضًا عائليًا لمساعدة الوالدين على تغطية تكاليف ونفقات المعيشة الحد الأقصى لمبلغ الائتمان اعتمادًا على وضعك المالي هو 15000 فرنك أفريقي للفرد للفائدة بمتوسط ​​معدل فائدة سنوي ثابت. للوصول إليه: اذهب إلى أحد فروع البنك أو اتصل على الخط الساخن الخاص بنا. شروط القرض العائلي وفقًا للبنك 144، الحد الأقصى لتمويل القرض العائلي من بنك الائتمان هو 100،000 ريال سعودي. يمكن أن يصل التمويل إلى 5 سنوات ، وهذه الخدمة مجانية. في حالة الوفاة أو العجز المرتبط كليًا بالمرض ، يُبرأ المقترض بموجب شروط عقد التأمين.