خطوات التقديم على الوظائف التعليمية بالمملكة عبر منصة جدارة

تعتبر منصة جدارة هي المنصة الرسمية التي يتم من خلالها التقديم في الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية، في إطار حرص الحكومة في المملكة السعودية على توفير عدد كبير من الوظائف على المنصة للنساء والرجال، ويقوم الباحثين عن فرص عمل بالدخول إلى منصة جدارة للتقديم علي الوظائف المناسبة للمؤهل والإمكانيات الخاصة بهم.

وأعلن نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية، وتبدأ فترة التقديم من يوم الأحد 31 يوليو الموافق 2 من محرم، وتنتهي فترة التقديم يوم الأحد الساعة 12 صباحا، الموافق 9 محرم، 7 من اغسطس، وسيكون إعلان النتائج يوم السبت 15 محرم 1444 الموافق 13 أغسطس 2022، وإليكم الآن شروط وخطوات التقديم.

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية

أولا يجب التسجيل في برنامج جدارة، منصة مسار، عن طريق مسح الكود الموضح أدناه.

يجب تسجيل الدخول في جدارة للبدء في التقديم واختيار الوظائف التعليمية ثم ترتيب الرغبات المكانية.

تقوم بعد ذلك بمتابعة إعلانات وزارة التعليم نتائج المرشحين، ومعرفة الإدارة التعليمية المرشح لها.

يجب إدخال جميع البيانات المتطلبة والتأكد من صحتها، ثم اضغط على حفظ.

يجب حضور المقابلة الشخصية في إدارة التعليم بمنطقتك حسب الموعد المحدد لإستكمال مسوغات التعيين.

يجب إجراء الفحص الطبي والتسجيل في نظام نور.

يتم صدور قرار التعيين وتاريخ المباشرة بعد اجتياز الفحص الطبي والمقابلة.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية بجدارة

هناك مجموعة من الشروط التي بجب توافرها في المتقدم ليتم القبول في الوظائف التعليمية وهي كالتالي:

يجب حصول المتقدم على الشهادة الجامعية ودرجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص.

يجب أن يحصل المتقدم على معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة العربية السعودية من وزارة التعليم.

يجب أن يتم تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أعلنت عن حاجتها لشغل عدد كبير من الوظائف يبلغ 11547 وظيفة، تختلف بين الوظائف التعليمية والإدارية للجنسين من الرجال والنساء، كما أشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم من خلال التسجيل في منصة التوظيف جدارة.