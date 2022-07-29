نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رسوم المرافقين في الشهر لعام 1444؟.. إدارة الجوازات السعودية تُجدد التذكير بقيمة الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المقيمين بالمملكة السعودية أهم الأشياء التي تشغل بالهم هي الرسوم الشهرية، تلك التي تقرر عليهم عند القيام بجلب الأقارب بالدرجة الأولى خلال مدة إقامتهم بالسعودية، ومع انتشار خبر الإعفاء لبعض الفئات من الدفع رسوم المرافقين، فإن الوافدين قد بدأوا بالبحث عن الرسوم الشهرية وكذلك السنوية وكيف يتم الاستعلام عنها، وعبر هذا المقال سنجيب عن تساؤل كم رسوم المرافقين في الشهر.

كم رسوم المرافقين في الشهر؟

لقد تساءل الكثير عن الرسوم الخاصة بالمرافقين خلال الشهر، والتي تفرض عليهم من المملكة السعودية، حيث أن المملكة قد سمحت لهم باستقدام الأقارب والدفع للرسوم، ويمكنك تمديد الزيارة العائلية من خلال الجوازات، وإليكم هذه الرسوم الشهرية وهي كالآتي:





إن الرسوم الشهرية 2017 كانت 100 ريال.

بعام 2018 أصبحت 200 ريال.

2019 الرسوم 300 ريال.

2020 يوليو الرسوم تبلغ حالياً 400 ريال وهذه هي رسوم الشهرية الحالية.

الاستعلام عن رسوم المرافقة عبر رقم الإقامة

بإمكانك أن تقوم بإجراء استعلام إلكتروني عبر استخدام رقم الإقامة، وإليكم طريقة الاستعلام عن الرسوم وهي كالآتي:





تنتقل لحاسبة الرسوم للمرافقين.

وعبر الصفحة الرئيسية تحدد تجديد الإقامة.

تضغط على إضافة مرافقين وتابعين.

تضع على رقم الإقامة مع ميعاد انتهاء الصلاحية للإقامة هجرياً وميلادياَ.

توضح عدد السنوات الخاصة بتجديد الإقامة فهي عاملاً المهمة لتحديد الرسوم.

تضغط على خانة احسب ذو اللون الأخضر.

وستظهر إليك التفاصيل الخاصة برسوم المرافقين.

طريقة احتساب رسوم المرافقين

بإمكانك أن تقوم باحتساب رسوم المرافقين وكذلك التابعين بالمملكة السعودية، وهذا يتم من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات الآتية:

تدخل لرابط وزارة الداخلية الإلكترونية الرسمي.

تذهب للخدمات الإلكترونية.

تختار خدمات المقيمين.

تذهب لخدمات مديرية الجوازات.

تختار خدمة الاستعلام ع المرافقين وكذلك التابعين.

سترى بعدها رسوم المرافقين بالتفصيل.

رسوم المرافقين

إن الرسوم الخاصة بمرافقين تعد مبالغ مالية يدفعها الفرد المقيم، عندما يحب استقدام أقاربه من الدرجة الأولى، وهناك فئات تم استثناؤها من الدفع لتلك الرسوم من الزوجة، الأبناء الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عام للذكور، والبنات الذين لم يتزوجوا، والعمالة المنزلية إلى غيرهم من الفئات الأخرى، وتحصل الرسوم بشكل شهري، حيث كانت بعام 2017 عبارة عن 100 ريال وانتهت 2020 400 ريال، ولا زالت إلى الآن ثابتة لم تتغير.