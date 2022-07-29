خطوات التقديم في الوظائف التعليمية الحكومية عبر جدارة، هناك العديد من الخريجين والخريجات في المملكة يبحثن عن وظائف تعليمية حكومية، فأصبح متاح الآن للشباب بالحصول علي فرصة عمل بالقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، فإن منصة جدارة أو مسار تعتبر من أهم المنصات الرسمية للتوظيف الحكومي في المملكة، حيث أن هذه الوظائف تعتبر من ضمن الحلول للقضاء علي البطالة بالمملكة، فيمكن للباحثين عن عمل في المملكة الدخول علي ذلك المقال علي موقع ثقفني الإلكتروني، والتعرف علي خطوات التقديم في الوظائف التعليمية الحكومية، وأيضا يمكن الاطلاع علي موعد بدء وانتهاء التقديم بوظائف جدارة التعليمية، كما أن الموقع ذكر موعد إعلان نتائج المتقدمين بالوظائف.

خطوات التقديم في الوظائف التعليمية

هناك عدة خطوات يتبعها كل مواطن من الباحثين عن العمل في المملكة متقدم للوظائف التعليمية الحكومية، فهي تكون كالتالي:

لابد من أن يقوم المتقدم بالدخول علي رابط برنامج جدارة أو موقع منصة مسار للتقديم.

يجب أن يسجل كل مواطن دخوله علي الموقع من خلال حسابه الخاص.

يختار المواطن من طلب التقديم الوظائف التعليمية ثم يحدد التخصص المطلوب، ثم يقوم بترتيب رغباته في الإدارات التعليمية.

معرفة موعد إعلان نتائج كل مرشح بشكل مبدئ وفي أي إدارة تم قبوله.

يذهب المتقدم لإجراء مقابلة شخصية بموعده المحدد في إدارته.

يقوم بعمل فحص طبي للقبول.

الدخول علي نظلم نور والتسجيل فيه.

مراجعة الفحص الطبي والمقابلة ثم يصدر قرار التعيين.

ملحوظة هامة يمكن للمتقدم الدخول علي الموقع عن طريق مسح الكود التالي.

موعد بدء وانتهاء التقديم في الوظائف

إن منصة جدارة أعلنت عبر موقعها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر موعد بدء وانتهاء التقديم في الوظائف، حيث أن موعد البدء في التقديم يوم الأحد القادم الذي يوافق هجريا 2 من محرم 1444هـ، وذلك يوافق ميلاديا 31 من شهر يوليو2022 م، أما نهاية فترة التقديم يكون يوم الأحد الموافق 9 من محرم 1444هـ وميلاديا 7 من شهر أغسطس2022 م، توقيت بدء مدة التقديم يكون الساعة 9 صباحا، أما توقيت أنتهاء فترة التقديم تكون الساعة 12 صباحا.