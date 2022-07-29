نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر jadara عبر نظام جدارة .. تعرف على شروط الوظائف التعليمية السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الوظائف التعليمية السعودية كانت المصطلحات الأكثر بحثًا على Google في المملكة العربية السعودية هي “جدارة” و “الوظائف التعليمية في وزارة التربية والتعليم السعودية” حيث كان الكثير من الناس متحمسين لمعرفة كيفية التقدم للوظائف التي تم الكشف عنها مؤخرًا والتي يبلغ عددها 11547 مشاركة.

شروط الوظائف التعليمية السعودية

نظام الاستحقاق الإلكتروني على منصة مسار التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يتعين على المتقدمين لشغل (11547) وظيفة تعليمية برتبة (مدرس ممارس) للعام الدراسي 1444 ه تقديم طلباتهم، بحسب وكالة الصحافة السعودية. الوكالة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر هذه هي الطريقة التي يتم بها استخدام نظام العقود الرسمي. وفقا للمتطلبات التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

المناصب التدريسية ومواعيد التقديم والتخصصات

مواعيد تقديم الطلبات كالتالي:

صباح يوم الأحد في التاسعة، فتح باب التقديم لفرص التدريس.

31 يوليو 2022 هو 2 محرم 1444 ه.

تنتهي التقديمات يوم الأحد الساعة 12 صباحًا.

7 أغسطس 2022 هو 9 محرم 1444 ه.

تعلن النتائج يوم السبت 15 محرم 1444 ه/ 13 أغسطس 2022 م.

فيما يلي المجالات الأكاديمية المستهدفة للوظائف الشاغرة: (الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، وعلم الأحياء).

جدارة شروط التقديم وظائف وزارة التعليم

استكمال المتطلبات الأساسية لطلبات التوظيف في التعليم.

المرشح المحتمل حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الدراسة المطلوب.

الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات متكافئة.

بصرف النظر عن وزارة التربية والتعليم في المملكة.

تحقيق البيئة والمعايير المهنية اللازمة لممارسة التدريس.

كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (“SPA”) عن مواعيد التقدم للحصول على عمل تعليمي عبر موقع جدار على منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكانت كالتالي:

وأشار المصدر الإخباري إلى أن المناصب التعليمية تسعى لتحقيق الأهداف التالية: