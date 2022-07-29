ما توقيت صرف الضمان المطور الدفعة المقبل 1443 هـ

ما توقيت صرف الضمان المطور الدفعة المقبل أغسطس أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد ايداع الضمان المطور دفعة أغسطس في أول يوم من شهر أغسطس القادم، وأن الوزارة تقوم بمساعدة الآلاف من الأشخاص الموجودين في المملكة العربية السعودية، وذلك للحصول على مرتب المعاش، وأوضحت الوزارة كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي بسهولة عن طريق انفيذ بعض الخطوات البسيطة.

ما توقيت صرف الضمان المطور الدفعة المقبل

ما توقيت صرف الضمان المطور الدفعة المقبل سوف نتحدث بالتفصيل عن كيفية التقديم في البرنامج خطوة بخطوة وهو كالآتي أدخل على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التنمية البشرية، سجل دخول جديد، دون اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف، إذا لم يتم إنشاء حساب سابق على الموقع يجب الضغط على كلمة “إنشاء حساب”، ثم دون كل البيانات المطلوبة منك للتسجيل، اضغط على كلمة “خدمات الضمان الاجتماعي”، اضغط على كلمة “تسجيل الضمان المطور”، دون الوظيفة ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية.

شروط التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة لكي يتم التقديم في برنامج الضمان المطور وهي كالآتي أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية، ويسكن بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، أن يكون سن المتقدم أكبر من 18 سنة، أن يتناسب مرتب الشهري الذي يحصل عليه المتقدم مع الدعم الموجود في برنامج الضمان المطور، أن يكون لديه حساب في البنك ساري لكي يتمكن من استعمال المعاش، أن يحضر كافة المستندات المطلوبة منه أثناء التقديم، ألا يكون المتقدم قد تعين في مؤسسة التأمين الاجتماعي.

رواتب برنامج الضمان الاجتماعي المطور

صرحت الوزارة أن هناك فئة معينة من الأشخاص سوف يحصلون على رواتب البرنامج وهي كالآتي سوف تأخذ العائلة التي تتكون من شخصين 1650 ريال سعودي، بينما العائلة التي تتكون من ثلاث أشخاص سوف تأخذ حوالي 2200 ريال سعودي، وإذا كان العدد 4 أشخاص سوف تحصل على مبلغ 2750 ريال سعودي، والعائلة التي تتكون من 5 أشخاص سوف تحصل على 3300 ريال سعودي.ببنما يأخذ 7أشخاص مبلغ 4200 ريال سعودي، وسوف يحصل 8 أشخاص على مبلغ 4750 ريال سعودي.