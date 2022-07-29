هل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ممكن بعد رفض الأهلية؟.. وزارة الموارد البشرية تُوضح

وزارة الموارد تسعى لمساعدة كافة المواطنين وتوفر لهم أمان معيشي واقتصادي عبر الإطلاق لبرامج متعددة تدعم الأفراد بشكل مختلف، ومن ضمن تلك البرامج الضمان الاجتماعي، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنجيب عن سؤال هام في الضمان الاجتماعي المطور، وهو هل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ممكن بعد رفض الأهلية أم لا.

هل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ممكن بعد رفض الأهلية

إن وزارة الموارد قد أجابت عن استفسارات المواطنين من خلال منصة التويتر بقدرتهم على التسجيل بالضمان الاجتماعي، بعد أن ترفض الأهلية الخاصة بهم، ولقد أكدت بأنه بإمكانهم التسجيل بالضمان مرة أخرى بعد الرفض للأهلية، ولابد من مراجعة كافة الشروط والتأكد من استيفائها بشكل كامل.

التسجيل بالضمان بعد الرفض للأهلية

بإمكان المواطنين القيام بالتسجيل بالضمان المطور بعد أن ترفض أهليتهم، وهذا من خلال اتباع بعض الخطوات التي تساعد في هذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تتوجه لموقع الضمان المطور الرسمي.

تضغط فوق اختيار تسجيل حساب جديد.

تكتب رقم الهوية وتضيف رقم الجوال وتاريخ الميلاد بإمكانهم الصحيحة.

تدخل كلمة السر وتؤكد عليها مرة أخرى.

تكتب رمز التحقق بالشكل الصحيح.

تسجل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

تقوم بإدخال البيانات وجميع المعلومات المطلوبة من الموقع من الاسم، اسم الجد، والعائلة، العمر، جنسية الشخص، وحالته المعيشية.

تدرج رقم الحساب المصري وتضغط فوق كلمة حفظ.

تكتب جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالسكن ومعه هو الدخل الشهري بالشكل الصحيح.

تضغط على كلمة إرسال.

التسجيل بالضـمان المطور

إن كنت ترغب في الاستفادة من الضمان المطور عليك أن تتأكد من أن كافة الشروط متوفرة بك وهي كالآتي: