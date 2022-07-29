طريقة حساب نقاط جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد 1444

يتم التقديم على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم عبر نظام جدارة عن طريق طريقة حساب نقاط جدارة، وتكون الأولوية في الاختيار لشغل هذه الوظائف لأصحاب أعلن النقاط، ونقدم لكم في السطور التالية خطوات حساب نقاط المفاضلة للتقديم على شغل هذه الوظائف التعليمية التي سيتم التعاقد معها على وظيفة معلم ممارس في العديد من الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة، وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن حاجتها لعدد 11547 معلم ممارس بنظام التعاقد لسد احتياجات الوظائف التعليمية بالمدارس، وأبانت الوزارة عن طريقة التقديم والاشتراطات التي تتطلبها لشغل وظيفة معلم ممارس.

طريقة حساب نقاط جدارة

ويتم التقديم على هذه الوظائف عبر منصة جدارة على الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة مسار، وقد حددت المنصة أنه سيتم إعطاء الأولوية لأصحاب النقاط الأعلى في المفاضلة لشغل الوظائف التعليمية، ويتم تقسيم نقاط المفاضلة إلى الآتي:

النسبة المئوية للمؤهل الدراسي يتم ضربها في نسبة 0.4، وبذلك تكون نسبة المؤهل في نقاط جدارة من 40%، فإذا كان المتقدم حاصلا على نسبة مئوية قدرها 90% في إجمالي المجموع التراكمي للمؤهل، تكون نسبته في جدارة 36 نقطة.

نسبة النجاح والتفوق في اختبارات هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس يتم ضربها هي الأخرى في 0.4، فإذا كان المتقدم حاصلا في اختبارات القدرات والقياس على 90%، تكون بذلك نسبته في جدارة 36 نقطة.

يتم ضرب كل عام من سنوات الخبرة *2، فإذا كان المتقدم متخرجا منذ 3 سنوات تكون نسبته 6 نقاط.

يتم جمع الناتج من النقاط الثلاثة السابقة بذلك تكون مجموع المثال السابق 36+36+6=78 نقطة على منصة جدارة.

متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية

وحددت وزارة التعليم المتطلبات الضرورية في المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية:

يكون المتقدم تنطبق عليه شروط شغل الوظائف التعليمية.

حاصلا على الشهادة الجامعية في مجال التخصص المتقدم للعمل عليه

يقوم بتحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم.

الحاصلون على المؤهل الجامعي من خارج المملكة يقومون بمعادلة المؤهل من وزارة التعليم بالمملكة.

موعد التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة

وحددت وزارة التعليم الموعد المحدد لفتح باب التقديم على وائف تعليمية بنظام التعاقد على وظيفة معلم ممارس، حيث يبدأ التقديم على الوظائف التعليمية الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد 2022/7/31 الموافق 1444/1/2، على أن يتم غلق باب التقديم الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد 2022/8/7 الموافق 1444/1/9.