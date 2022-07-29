نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسبة خصم التامينات الاجتماعية السعوديين 2022 وحاسبة الراتب بعد الخصم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التأمينات الاجتماعية من أنواع المخصصات المالية التي تستقطع من رواتب الموظفين حتى يتم تسديد جميع المستحقات التأمينية، ولقد قالت المؤسسة بأن هناك ضوابط وشروط تخص نسبة التأمينات التي تقع على الموظف والشخص صاحب العمل، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقدم لكم نسبة خصم التامينات الاجتماعية السعوديين 2022.

نسبة خصم التامينات الاجتماعية السعوديين

إن مؤسسة التأمينات قد اشترطت آلية تخص نسبة الخصم للتغطية التأمينية بالشيء الذي يتعلق بالموظفين حاملي الجنسية السعودية، وتعد 18 بالمائة تقسم تسعة بالمائة من المعاش الخاص بالموظف، وتسعة بالمائة تخصم من المؤسسة التي يعمل بها، ويخصم حوالي 2 بالمائة للمخاطر والإصابات وتنتصف أيضاً بين الموظف والشخص صاحب العمل، نسبتها تكن واحد بالمائة على الموظف وواحد بالمائة وعلى الشخص صاحب العمل.

نسبة استقطاع التأمينات بنظام ساند

إن مؤسسة التأمينات قد خفضت القيمة الخاصة بالاشتراك حتى تكون واحد ونصف بالمائة تخصم من الأجر الذي يخضع للاشتراك، حتى يكون بدلاً من اثنين بالمائة، ويتم التحمل لتلك النسبة بالمناصفة بين الشخص صاحب العمل ومعه المشترك فيكون 75% لكل منهم، ولقد شددت المؤسسة بأن القرار لن يؤثر على التعويض الذي يستحقه المستفيدين من ساند الحاليين أو حتى الذين سيقومون بالاشتراك في المستقبل.

نسبة التأمينات للأشخاص الغير سعوديين

الوزارة تحرص أن تعطي الأفراد الغير السعوديين فرصة للاشتراك بالتأمينات ويخصم منهم اثنين بالمائة بشكل شهري تقوم بتحملها الشركة التي يتبع لها الموظف، وتدفع تحت بند الأخطار ولا يتحمل الموظف أي رسوم للاشتراك بالتأمينات.

حاسبة الراتب بعد الخصم للتأمينات

بإمكان كافة الموظفين أن يقوموا باحتساب الراتب بعد أن يتم خصم المبلغ المستقطع ويطلع على الصافي للراتب، بعد أن يتم الخصم ويتعرف على الميعاد الذي يخص نزول الراتب، وكم سيكون الراتب عبر تلك الحاسبة، وإليكم طريقة استخدام الحاسبة وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تقوم بتحميل الحاسبة على الآيفون

تقوم بفتح التطبيق.

تكتب الراتب الأساسي الذي يأخذه الموظف.

تحدد بعد ذلك قيمة رقم التأمينات ويخصم المقرر من الراتب الأساسي بالإضافة لقيمة الراتب بعد الخصم للتأمينات.

رابط مؤسسة التأمينات الاجتماعية

بإمكان الأفراد الذين اشتركوا بمؤسسة التأمينات أو الذين يرغبون في القيام بذلك أن يدخلوا للموقع الرسمي الإلكتروني التابع للمؤسسة، ويستفيدون من جميع الخدمات الإلكترونية الموفرة إليهم عبر الموقع.