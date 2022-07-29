ما هو رقم حساب المواطن المجاني 1444

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عمر شويل - جدة يعتبر رقم حساب المواطن المجاني هو أحد أهم الطرق التي يمكن أن يستخدمها المواطن في التواصل وتنفيذ العديد من الخدمات المختلفة المقدمة من قبل الحساب، وذلك لكل من المواطنين السعوديين او المقيمين بالمملكة، كما أنه يهدف إلى توفير الجهد والوقت من خلال التواصل مع الموظفين المختصين.

ما هو ‎حساب المواطن؟

تم توفير ذلك الحساب من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منذ عدة سنوات، حيث أنها تقوم بتقديم خدمة والتي بدورها تمنح المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط دعم نقدي لهم، وذلك للإعانة على ظروف الحياة ودعم الحكومة لأبنائها.

ما هو رقم حساب المواطن المجاني ؟

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموجودة بالمملكة العربية السعودية بتوفير ‎رقم حساب المواطن المجاني وهو 19912، فقد أتاحت هذه الخدمة في مواعيد محددة وهي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

‎الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وتسجيل الدخول

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة الذين يريدون معرفة كيفية الاستفادة من حساب المواطن الدخول إلى ‎موقع حساب المواطن ومن ثم القيام بتسجيل الدخول ومن ثم القيام بالبحث عن الخدمات المختلفة التي يقدمها الموقع، وذلك من خلال الخطوات التالية: