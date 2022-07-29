نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو رقم حساب المواطن المجاني 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر رقم حساب المواطن المجاني هو أحد أهم الطرق التي يمكن أن يستخدمها المواطن في التواصل وتنفيذ العديد من الخدمات المختلفة المقدمة من قبل الحساب، وذلك لكل من المواطنين السعوديين او المقيمين بالمملكة، كما أنه يهدف إلى توفير الجهد والوقت من خلال التواصل مع الموظفين المختصين.
ما هو حساب المواطن؟
تم توفير ذلك الحساب من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منذ عدة سنوات، حيث أنها تقوم بتقديم خدمة والتي بدورها تمنح المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط دعم نقدي لهم، وذلك للإعانة على ظروف الحياة ودعم الحكومة لأبنائها.
ما هو رقم حساب المواطن المجاني ؟
قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموجودة بالمملكة العربية السعودية بتوفير رقم حساب المواطن المجاني وهو 19912، فقد أتاحت هذه الخدمة في مواعيد محددة وهي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.
الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وتسجيل الدخول
يمكن لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة الذين يريدون معرفة كيفية الاستفادة من حساب المواطن الدخول إلى موقع حساب المواطن ومن ثم القيام بتسجيل الدخول ومن ثم القيام بالبحث عن الخدمات المختلفة التي يقدمها الموقع، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- قم بالذهاب إلى موقع حساب المواطن.
- إن كنت تملك حساباً على الموقع قم بالنقر على تسجيل دخول، ومن ثم أكتب رقم الهوية الخاص بك وكلمة السر وتأكد من كتابة رمز التحقق بالشكل الصحيح ثم سجل الدخول.
- إن كان ليس لديك حساباً على الموقع قم بالضغط على تسجيل جديد.
- اكتب جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الخاصة بك وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورمز التحقق.
- بعد ذلك اضغط على تسجيل.
- سوف يتم فتح صفحة الحساب، قم بإدخال رقم الهوية والرقم الذي تم إرساله في رسالة على الجوال ورمز التحقق، ثم انقر على أيقونة الدخول.
- إذا أردت تغيير كلمة السر سوف تظهر لك صفحة قم بالضغط على تغيير ومن ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.
- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة وبشكل صحيح اضغط على مرتبة التعهد والحفظ.
- الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن الرسمي.
- من خلال موقع حساب المواطن الرسمي يستطيع جميع المستفيدين معرفة المبالغ التي يستحقونها والقيام بتحديث بياناتهم باستمرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما هو رقم حساب المواطن المجاني 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.