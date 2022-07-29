نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “jobs.sa” فتح رابط تقديم أمن المنشآت 1444 جندي أول وجندي موسيقى رجال شروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم أمن المنشآت للرجال1444، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل في عدة مدن داخل المملكة على رتبة “جندي أول وجندي موسيقى”، وفق ضوابط وشروط محددة للراغبين في التقديم، يأتي هذا الإعلان في إطار توفير المملكة الوظائف للشباب السعودي المتميز الراغب في العمل، كما حدث في تقديم الوظائف التعليمية 1444 الجديدة خلال الفترة الحالية، وحددت الإدارة رابط أبشر توظيف، رابط التسجيل على الوظائف ونحن عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم رابط التقديم والشروط العامة للتقديم والمواعيد وكافة التفاصيل.

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) July 28, 2022

رابط تقديم أمن المنشآت

كما هو متبع في التسجيل في الوظائف العسكرية يجب التدقيق الشديد في البيانات المسجلة، ويشترط تطابق البيانات مع بيانات الجهات ذات الشأن، حتى لا يتم أستبعاد الطلب وشددت لجنة القبول المركزي، على أن البيانات المسجلة في طلب التقديم مسئولية مسجلها، وأي بيانات غير مطابقة سوف يتم محاسبة صاحب الطلب، وفق الإجراءات القانونية المتبعة لذا وجب التنبيه والتحذير على دقة البيانات.

تقديم أمن المنشآت 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jobs.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

تحديد وظائف أمن المنشآت رجال.

قراءة الشروط العامة والأحكام جيداً والموافقة عليها.

تسجيل البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم الإلكترونية ويجب التأكد من البيانات.

مراجعة البيانات ثم أضغط حفظ البيانات ثم إرسال الطلب.

أخيراً طباعة الطلب والإحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

شروط تقديم أمن المنشآت

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ. يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. الطلاب الحاصلين على الشهادة من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم السعودية. يشترط حسن السير والسلوك ولا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. إجتياز كافة مراحل القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية المطلوبة. أن يتناسق الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية المعتمدة للقبول في أمن المنشآت. في حالة أن المتقدم متزوج يشترط أن تكون الزوجة جنسيتها سعودية. يشترط أن لا يكون المتقدم قد سبق له العمل في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري وتم فصله منها لأي سبب من الأسباب.

مهام قوات أمن المنشآت 1444

أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 24 وحتى 30 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 23 وحتى 29 يوليو 2022م. ⁧#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/k1zoQHND17 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 24 وحتى 30 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 23 وحتى 29 يوليو 2022م.



⁧#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/k1zoQHND17 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 29, 2022

تقوم القوات بتوفير مهام الأمن والحماية للمنشأة النفطية الحيوية من الداخل والخارج. القيام بمهام التفتيش من خلال نقاط التفتيش للأفراد والمركبات للتأكد من الوضع الأمني. المشاركة في أعداد الخطط الأمنية للمنشآت الحيوية في المملكة. متابعة تنفيذ التعليمات والنظم والقرارات الصادرة من الجهات العليا فيما يتعلق بالنواحي الأمنية في جميع المنشأة الحيوية بالبلاد.

جدول توضيحي بالمؤهلات والشروط المطلوبة

عداد تنازلي على موعد التقديم

موعد التسجيل في وظائف أمن المنشآت

كما جاء في إعلان التوظيف فأن رابط أبشر توظيف سيتم فتح لاستقبال طلبات التوظيف بداية من يوم، السبت القادم 2022/07/30 الموافق 1444/1/1 هجري، ويستمر التقديم مفتوح حتى يوم الخميس القادم 2022/08/04 الموافق 1444/01/06 هجري.

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