نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يقدم الديوان الملكي افضل معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي في المقال التالي
تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على مساعدة العديد من المواطنين هناك بأكثر من طريقة، حيث أنهم قاموا بطرح مبادرة جديدة وهي صرف قطع من الأراضي في الدولة للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة هناك، مقابل التقسيط سنتعرف على كافة التفاصيل من خلال السطور التالية.
معروض طلب قطعة منحةً ارض من الديوان الملكي
- من الممكن الحصول على قطعة أرض من خلال هذه المبادرة، كل ما عليك هو تقديم خطاب للديوان الملكي، ولابد من أن يتم كتابة الخطاب بطريقة صحيحة بطريقة مقنعه للشخص التي أمامك، كما أنه لابد من توضيح جميع الظروف التي يمر بها مقدم الخطاب بطريقة صحيحة.
- لابد من تقديم جميع المستندات التي تجعل موقف مقدم الطلب قوي، حتي يتم الموافقة عليه لابد من أرفاق الفواتير الخاصة بالديون لدى الشخص، كما أنه لابد من إرفاق قسيمة الطلاق وشهادة الوفاة الموجودة لدى مقدم الطلب.
عناصر كتابة الطلب
كيفية إرسال خطاب معروض طلب مساعدة
هناك بعض العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء كتابة الخطاب وهي كالآتي:
- مقدمة الخطاب: لابد من البداية فيها (ببسم الله) ثم يتم تحديد الجهة التي يتم إرسال الخطاب إليها، وتوجيه التحية له والسلام، ثم يتم كتابة معروض طلب قطعة منحةً ارض من الديوان الملكي، بعد ذلك يتم كتابة مقدمة بطريقة صحيحة حتى يتمكن الشخص من الانجذاب لتكملة الخطاب.
- محتوى الخطاب: لابد من تسجيل الاسم رباعي للشخص المتقدم بالطلب، وكتابة رقم الهوية الوطنية له، عنوانه السكني الذي يقيم فيه.
- لابد من ذكر الأسباب التي دفعت الشخص للتقدم بمثل هذا الخطاب، ولابد من كتابتها بطريقة صحيحة، كما أنه يتم إرفاق جميع الفواتير الخاصة بالديون لدى الشخص.
- وفي النهاية يتم كتابة خاتمة جيدة للخطاب.
كيفية الاستعلام عن منح الأرض
يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الطلب التي تم تقديمه، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلي موقع منصة بلدي للخدمات الإلكترونية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر في الصفحة التي تظهر أمامك، والضغط على تسجيل الدخول.
- ثم يتم الضغط على منح أرض سكنية، وبعد الضغط عليها سوف يتم ظهور رابط الاستعلام الخاص بك، ثم يتم كتابة رقم الهوية الوطنية للشخص، وبعد الضغط على بحث سيتم ظهور جميع البيانات على الصفحة الخاصة بك.
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