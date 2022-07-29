نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الاسرة 1444 من بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa في المقال التالي
شروط قرض الأسرة 1444 من أكثر المواضيع التي تشغل محركات البحث جوجل في هذا الوقت ويرجع السبب في ذلك إلى رغبة الكثير في التعرف على الشروط اللازمة توافرها لاستحقاق الحصول على قرض الأسرة، وهذا ما سنذكره لكم بالتفصيل فيما يلي.
قرض الأسرة 1444
يعتبر قرض الأسرة من أهم القروض المقدمة من قبل بنك التسليف، حيث يقدم البنك عدد من القروض التي من خلالها يستطيع المواطنين السعوديين، ويمكن التقديم على قرض الأسرة من خلال الموقع الرسمي لبنك التسليف السعودي، ومن ثم تقديم المستندات التي من خلالها يتم تقديم طلب الحصول على القرض وذلك بعد استحقاق الشروط الخاصة بالحصول على هذا القرض.
شروط قرض الأسرة 1444
هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن السعودي لكي يحصل على قرض الأسرة ويستفيد من هذه المساعدة المثالية التي يقدمها بنك التسليف السعودي، ولذلك من الضروري أن تتعرف على شروط الاستحقاق قبل التقديم للحصول على هذا القرض، وهذا ما سنذكره لكم بالتفصيل في النقاط القليلة الآتية:
- من شروط الحصول على قيمة القرض أن يقوم المواطن بدفع قيمة القسط الأول من هذا القرض وذلك في غضون 30 يوم بعد صرف القرض للمواطن.
- إذا كان المتقدم امرأة فمن شروط الاستحقاق أن تكون هذه المرأة مطلقة أو أرملة وتعول عدد من الأطفال.
- من شروط الاستحقاق القرض أن يكون المواطن غير حاصل على أي من القروض من بنوك أخرى في المملكة.
- بالنسبة لسن المتقدم للحصول على القرض فمن الضروري ألا يزيد عمر الفرد عن 70 عاماً.
- يشترط أيضا أن يقدم الفرد الضمانات الكاملة للبنك وذلك لضمان حقوق البنك في الحصول على أقساط القرض.
- من الشروط الموضوعة من قبل البنك للحصول على القرض أن يقدم الفرد رهن عقاري بنفس قيمة القرض الراغب في الحصول عليه أو بقيمة أعلى.
- المستحقين لقرض الأسرة هي الأسر التي لا يزيد دخلها الشهري عن 10000 ريال سعودي.
- كما يجب ألا يكون الدخل السنوي للمتقدم للحصول على القرض يزيد عن 120 الف ريال سعودي.
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