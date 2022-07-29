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عمر شويل - جدة وظائف تعليمية بالتعاقد الرسمي علي نظام جدارة ، خلال ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 28 – 7 – 2022 أعلنت وكالة الأنباء السعودية نقلا ً عن وزارة التعليم بالمملكة ، عن فتح باب التقديم علي عدد 11547 وظيفة جديدة بنظام التعاقد ، ويكون التقديم علي الوظائف التعليمية وفقاً للائحة التنفيذية موعد من 31 يوليو وحتي السابع من أغسطس المقبل ، ويتم تسجيل طلبات التعيين من خلال رابط منصة نظام جدارة الإلكتروني التابع للموارد البشرية ، و رتبة المسمي الوظيفي المتاح للجنسين في الوزارة هو معلم ممارس ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي شروط التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية ، و خطوات وموعد التقديم من التاسعة صباحاً من خلال نظام جدارة.

وظائف تعليمية بالتعاقد الرسمي علي نظام جدارة

أعلنت واس عن طرح عدد كبير من الوظائف التعليمية بنظام التعاقد الرسمي :

يجري التعيين بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد .

التقديم على الوظائف التعليمية عبر رابط جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية.

الرتبة المطلوبة معلم ممارس للجنسين الرجال والنساء.

تتاح الخدمة للمتقدمين من الساعة 9 صباحاً من يوم 31-7 إلي يوم 7 – 8 المقبل.

يجري التسجيل وفق شروط وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة

يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية :

ندخل علي رابط نظام جدارة تقديم الوظائف التعليمية. نسجل اسم المستخدم وكلمة المرور ، أو تسجيل حساب جديد. بعد ذلك نضع كافة البيانات المطلوبة ، ونرفق المستندات والمؤهل. أيضاً ، نستكمل السيرة الذاتية. ثم نختار الوظائف التعليمية. نطلع علي شروط التوظيف ونقوم بالتقديم واختيار المنطقة

نتابع الموقع لمعرفة نتائج الترشيحات وموعد المقابلات الشخصية ، ولمزيد من المعلومات زيارة نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار.

شروط التقديم علي وظائف وزارة التعليم 1444

أعلنت الوزارة عن توفير عدد 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي ، وفق مجموعة شروط كالآتي :

انطباق شروط التعيين علي المتقدمين. كذلك يشترط حصول المتقدمين علي شهادة جامعة في مجال تخصص الوظيفة. أيضاً يجب تحقق المعايير المهنية لمزاولة مهنة معلم. أما للحاصلين علي شهادة جامعية من الخارج فلابد من معادلتها من وزارة التعليم بالمملكة.

مواعيد التقديم علي وظائف وزارة التعليم

الساعة 9 صباحاً يوم الاحد 31 -7 – 2022 من خلال نظام جدارة.

ثم تكون نهاية التقديم الأحد 7 أغسطس 2022 م الساعة 12 ص.

أيضاً ، تعلن نتائج الترشيح يوم السبت 13 أغسطس المقبل.

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التخصصات والإدارات التعليمية

تخصصات الوظائف المطلوبة :

الرياضيات

الإنجليزي.

إدارة الأعمال.

مهارات رقمية.

ثم فيزياء.

وكذلك تخصص كيمياء.

أيضاً تخصص الأحياء.

والصورة المرفقة توضح الإدارات التعليمية التي يتم التعيين بها :