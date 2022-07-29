نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط نظام جدارة” فتح التقديم للوظائف التعليمية 1444 وزارة التعليم تعلن عن 11547 وظيفة تعليمية “معلم ممارس” بنظام التعاقد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الوظائف التعليمية 1444 أصبح من أشهر كلمات البحث الآن، من قبل الآف الجامعيين الباحثين عن وظائف في وزارة التعليم، بعد أن أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل عدد 11547 وظيفة معلم ممارس، في مختلف المدن والمحافظات السعودية بنظام التعاقد الرسمي، وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة “معلم ممارس”، وقالت أن على الراغبين في العمل بالوظائف، المعلن عنها الدخول على رابط جدارة تسجيل جديد وتحديث البيانات الموجودة، ملء استمارة التقديم على الموقع وفق الضوابط المحددة من قبل الوزارة لشغل تلك الوظائف.

شددت وزارة التعليم على المتقدمين تحري أقصى درجات الدقة في البيانات التي يتم تسجيلها على موقع جدارة، وقالت أنه في حالة عدم تطابق البيانات مع بيانات الجهات ذات الشأن، سوف يتم أستبعاد صاحب الطلب فوراً.

تقديم الوظائف التعليمية 1444

وجاء في متطلبات التقديم لشغل الوظائف أن تتوافر في المتقدم كافة الشروط المطلوبة لشغل الوظائف التعليمية من الحصول على الرخصة المهنية لمزاولة المهنة وأن تكون الشهادة الحاصل عليها المتقدم معتمدة من وزارة التعليم وفي حالة أن كانت من الخارج يجب معادلتها من وزارة التعليم حتى يقبل الطلب المقدم للوظيفة وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكترونية وأماكن العمل.

وقالت الوزارة أن أماكن العمل هي “الرياض، الزلفي، المجمعة، العلا، محايل عسير، المخواة، حفر الباطن، عفيف، شقراء،؟ ظهران الجنوب، شرورة، بيشة، تبوك، جازان، حائل، المنطقة الشرقية، الدوادمي، رجال المع، القنفذة، الغاط، عسير، الأفلاج، الجوف، الحوطة والحريق، الخرج، الرس، سراة عبيدة، الحدود الشمالية، القريات، المذنب، الطائف، المدينة المنورة، البكيرية، الباحة، صبيا، القويعية، الليث، مكة المكرمة، الاحساء، وادي الدواسر، القصيم، نجران، النماص، ينبع، المهد”.

عناصر مفاضلة الوظائف التعليمية الجديدة 1444

أعلنت وزارة التعليم عن العناصر والمحددات التي سوف تفاضل بين المتقدمين للوظائف التعليمية الجديدة على أساسها وجاءت تلك العناصر والنسب الموزونة لها كما يلي.

أختبار الرخصة المهنية “أختبار كفايات” بنسبة 60%.

نسبة المعدل التراكمي 20% من نسبة المفاضلة.

20% تحسب على أقدمية التخرج تحسب درجتين عن كل سنة منذ سنوات التخرج.

وزارة التعليم: بداية التقديم على الوظائف التعليمية يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ حتى 9 / 1 / 1444هـ عبر نظام جدارة. pic.twitter.com/o6NAFTyg7X — جدارة Services (@serves111) وزارة التعليم:



بداية التقديم على الوظائف التعليمية يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ حتى 9 / 1 / 1444هـ عبر نظام جدارة. pic.twitter.com/o6NAFTyg7X — جدارة Services (@serves111) July 28, 2022

جدارة تقديم الوظائف التعليمية 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني رابط جدارة eservices.massar.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول رقم الهوية الوطنية تاريخ الميلاد رمز التحقق المرئي.

النقر على الوظائف المتاحة ا؟لآن وتحديد الوظائف التعليمية الجديدة 1444.

سوف تنتقل إلي صفحة تسجيل البيانات حدد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك العلمي.

قم بقراءة الشروط العامة والأحكام جيداً ثم أنقر على الموافقة عليها.

أدخل البيانات المطلوبة مع إرفاق المستندات المطلوبة في التقديم.

ثم أضغط حفظ البيانات ثم طباعة أستمارة التسجيل وأحتفظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

شروط ومتطلبات التقديم على الوظائف التعليمية الجديدة

الحصول على المؤهل الدراسي الجامعي المطلوب في مجال التخصص. أن تكون الشهادة الجامعية معادلة من قبل وزارة التعليم السعودية في حالة أن كانت من خارج المملكة. أن تتحقق كافة الشروط المهنية لشغل الوظائف التعليمية. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ولا يعمل في أي من القاع العام أو الخاص.