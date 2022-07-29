نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “jadara” هنا رابط جدارة تسجيل جديد للوظائف الحكومية 1443-1444 طريقة التسجيل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط جدارة تسجيل جديد هو أشهر كلمات البحث اليوم في المملكة العربية السعودية، من قبل الشباب والنساء الباحثين عن فرصة عمل في القطاع الحكومي، فالمنصة هي الجهة الرسمية التي يتم التقديم من خلالها للوظائف وفي ظل بحث الحكومة السعودية الآن على توفير الوظائف المدنية، والوظائف العسكرية الجديدة للشباب للقضاء على ظاهرة البطالة بين الشباب خاصة القادر على العمل، فالمنصة يتم التسجيل عليها من قبل الباحثين عن عمل ومن خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم ألية التسجيل على المنصة للشباب والنساء فتابعونا.

أعلنت اليوم وزارة التعليم السعودية عن حاجتها لشغل عدد 11547 وظيفة تعليمية، برتبة “معلم ممارس” وحددت متطلبات وشروط التقديم في الوظائف التعليمية الجديدة، ومواعيد التسجيل وأشارت إلي أن الوظائف بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وأشترطت بعض الضوابط للتسجيل عبر رابط جدارة للوظائف الحكومية.

عناصر المفاضلة في الوظائف التعليمية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن وظائف جديدة في كافة المدن والمحافظات السعودية، وحددت الوزارة معاير المفاضلة بين المتقدمين والنسب المؤية لكل عنصر، وجاءت نسبة الأسد في المفاضلة للحاصلين على شهادة الرخصة المهنية، والتي أعطت تميز بنسبة 60% للحاصلين عليها، مقارنتا بالنسب الأخرى التي جاءت 20 % على أقدمية التخرج، 20% على المعدل التراكمي.

رابط جدارة تسجيل جديد 1444

من الضروري أن تكون البيانات المسجلة عبر رابط جدارة بيانات دقيقة وصحيحة، وفي حالة أن كنت مسجل عبر المنصة وطرأ أي جديد على تلك البيانات فيجب أن يتم تحديث تلك البيانات باستمرار، عن طريق أتباع الخطوات التالية فيديو شرح لطريقة تحديث البيانات.