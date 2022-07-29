نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي المطور ، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، الدعم المالي للفئات المستحقة لدعم مالي من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور ، وذلك للحد من تأثيرات التغيرات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم بصورة عامة والبلاد بصورة خاصة ، ويقوم المستفيدين بالافصاح عن الدخل ومجموعة من البيانات مع التحديث المستمر ، و يتيح االنظام إمكانية تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور ، وذلك لمن صدر لهم حال الأهلية غير مؤهل بعد الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي ، ومن خلال مقالنا اليوم عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، نتعرف علي طريقة تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي ، و موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي.

اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الاعتراض على أهلية الضمان بالخطوات التالية :

أولاً الاستعلام عن أهلية الضمان بالدخول لحساب المستفيد من رابط الموارد البشرية. ثم نختار مبوب الأهلية والاستحقاق. حال ظهرت الحالة : غير مؤهل ، سيعرض النظام أسباب عدم الأستحقاق. بعدها يقوم المستخدم بالضغط علي أيقونة تقديم الاعتراض. أيضاً يتابع بتعبئة بيانات الطلب وإرفاق الوثائق الداعمة لطلب الاعتراض.

ويتيح الضمان المطور تقديم الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور خلال فترة الاستعلامات.

استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور

تعرفنا علي طريقة اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي المطور وجاءت خطوات الإعتراض متضمنة استعلام التأهيل ، وهي كالآتي :

يقوم المستخدم بالدخول لحسابه في موقع الضمان المطور. ثم يضع بيانات السجل المدني – ورقم الضمان. أيضاً يقوم بجراء خطوة التحقيق البشري. بعد ذلك يضغط علي أيقونة عرض. إذا كانت الحالة غير المؤهل ، ووجدت أسباب ، عليه تدارك تلك الاسباب.

بعد ذلك يمكن تقديم اعتراض عدم أهلية الضمان الاجتماعي.

متي ينزل معاش الضمان الاجتماعي ؟

حددت الموارد البشرية موعد ثابت لنزول راتب الضمان علي حسابات المستحقين :

يجرى ايداع مبلغ الضمان بحسابات المستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

قد يتأخر نزول الضمان إن صادف تاريخ الأول الجمعة أو السبت ، وقد يتم تقديمه.

أيضاً يتأخر نزول الضمان إذات كانت نتائج الأهلية غير مستحق.

ويراعي الالتزام بجميع اشتراطات استحقاق الدفعة وتقديم الاعتراضات قبل صرف الدعم للمستفيدين.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

مؤخراً وجه خادم الحرمين الشريفين بزيادم مبالغ الدعم لتفادي ارتفاع سعر العملة الاجنبية ، وأتيح التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي :

يقوم السعودي الباحث عن دعم مالي أو السعودية بالدخول لرابط موقع الضمان الاجتماعي.

تسجيل حساب جديد.

الدخول للحساب وتقديم طلب استحقاق للمعاش.

ارفاق المستندات المطلوبة.

ملأ البيانات والموافقة علي الشروط.

ارسال الطلب.

يجري دراسة الطلبات المقدمة ومراسلة المستحقين

ويتم ايداع الدعم من الشهر التالي لقبول طلب الاستحقاق.