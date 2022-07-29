نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “jobs.sa” متى يفتح تقديم أمن المنشآت 1444 رجال للثانوية هنا الشروط والموعد عبر أبشر للتوظيف أمن المنشآت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم أمن المنشآت 1444 للرجال من حملة الثانوية على رتبة جندي أول وجندي موسيقى، أصبح محل بحث كبير الآن من قبل الراغبين في التسجيل في وظائف أمن المنشآت 1443، كما يتم الآن تقديم الأمن العام للنساء، وقد وضعت قوات أمن المنشآت تقديم الشروط اللازمة والواجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل، لذلك يجب على جميع المتقدمين قراءة شروط التسجيل جيداً قبل الشروع في تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية، كما يجب تجهيز كافة المستندات المطلوبة ورفعها على موقع تسجيل أمن المنشآت عبر أبشر للتوظيف أمن المنشآت jobs.sa، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، رابط تقديم أمن المنشآت رجال للثانوية وكيفية التسجيل بالخطوات، مع توضيح شروط أمن المنشآت المطلوبة وموعد التسجيل والمؤهل المطلوب والشروط الخاصة بكل مؤهل.

تقديم أمن المنشآت 1444 رجال للثانوية

أعلنت قوات أمن المنشآت عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف أمن المنشآت، وذلك لحملة الثانوية على رتبة (جندي أول – جندي موسيقى)، وقد سبق الإعلان عن تقديم الأمن البيئي 1443، لذلك يجب تعبئة الحقول بمنتهى الدقة ودون أخطاء حتى لا يتعرض الطلب للرفض، كما يجب التسجيل في الموعد المحدد عبر رابط أبشر للتوظيف أمن المنشآت، وعلى جميع المتقدمين تحري الدقة عند ملئ استمارة التسجيل الإلكترونية، وسوف يتم استبعاد طلبات التسجيل التي يثبت عدم صحة البيانات الخاصة بها عند مطابقة البيانات واستكمال باقي الإجراءات.

أبشر للتوظيف أمن المنشآت jobs.sa

التسجيل في وظائف قوات أمن المنشآت يكون بطريقة إلكترونية عبر رابط أبشر للتوظيف. عن طريق تسجيل الدخول على منصة أبشر للتوظيف بالطريقة المعتادة. والنقر على أيقونة الوظائف المتاحة الموجودة بأعلى الصفحة الرئيسية. ثم الضغط على أيقونة تقديم وظائف أمن المنشآت 1443 رجال لحملة الثانوية. وتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية بكل دقة مع رفع المستندات المطلوبة. وفي النهاية يجب النقر على أيقونة “تسجيل” بعد التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة. والتأشير على التعهد والشروط المطلوبة.

شروط وظائف أمن المنشآت 1443

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك الشرط من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للبلاد. يجب أن يكون المتقدم حسب السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة عسكرية أو أنهيت خدمته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية. ألا يكون المتقدم موظفاً في جهة حكومية. يشترط ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية. اجتياز المتقدم لجميع إجراءات واختبارات القبول. يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه حسب اللائحة الطبية. توفر المؤهل العلمي المطلوب للوظائف المتاحة.

المؤهل المطلوب والشروط الخاصة بكل مؤهل

متى يفتح تقديم أمن المنشآت للثانوية

يبدأ التسجيل على وظائف أمن المنشآت يوم السبت بتاريخ 01\01\1444 الموافق 30\07\2022. ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 06\01\1444 الموافق 04\08\2022.

رواتب أمن المنشآت

تختلف رواتب وظائف أمن المنشآت باختلاف الرتبة والمؤهل. حيث يبدأ راتب جندي أمن المنشآت براتب 3220 ريال سعودي في الشهر. هذا بخلاف البدلات والمكافآت الأخرى. ويبدأ راتب رتبة جندي أول 3395. وراتب العريف يبدأ ب3765 كما يبدأ راتب وكيل رقيب 4455. فيما يبدأ راتب الرقيب 5260.

كما يحصل جندي أمن المنشآت على العديد من العلاوات والبدلات. حيث أنه يحصل على علاوة الخطر 200 ريال لرتبة جندي حتى رتبة رئيس رقباء. كما يحصل على علاوة الضرر والعدوى 200 ريال وعلاوة التدريس 200 ريال. ويحصل على ربع الراتب الأساسي علاوة الأمن والاستخبارات. ويحصل على 300 ريال علاوة الطيران وتزيد هذه العلاوة كلما زادت الرتبة بالإضافة إلى علاوة الغطس وعلاوة المظليين تتراوح بين 300 و400 ريال. وعلاوة القوات الخاصة للمظليين 800 ريال.

كم الطول المطلوب في أمن المنشآت

من أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية المعمول بها في أمن المنشآت. لذلك يزداد البحث بصورة كبيرة عن كم الطول المطلوب في أمن المنشآت. حسب اللائحة الطبية يجب ألا يقل طول المتقدم عن 168سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.