رابط تقديم الوظائف التعليمية 1444 eservices.masar.sa عبر نظام جدارة منصة مسار

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم الوظائف التعليمية 1444 بعد إعلان الوزارة عن توفر عدداً من الوظائف الشاغرة للجنسين، وقد بلغ عدد وظائف وزارة التعليم المعلن عنها 11547 وظيفة تعليمية للرجال والنساء بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة الموارد البشرية التنفيذية بالخدمة المدنية، وسيتم تعيين من يتم قبوله بعد إجراء المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات في وزارة التعليم على رتبة معلم ممارس بالعام الدراسي الجديد 1444هـ، ومن خلال المقال يمكن التعرف على شروط ومتطلبات التقديم على الوظائف التعليمية 1444، إلى جانب الحصول على رابط تقديم التعليم الرسمي عبر نظام جدارة بمنصة مسار الإلكترونية، كما يمكن الحصول على رابط التسجيل في الرخصة المهنية عبر موقع نظام الرخص الآن.

رابط تقديم الوظائف التعليمية 1444

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عن توفر عدد 11547 وظيفية تعليمية شاغرة بنظام التعاقد الرسمي للتعيين على رتبة معلم ممارس للعام الدرسي القادم 1444هـ، وقد أوضحت من خلال وكالة الأنباء السعودية واس عن مواعيد التقديم على وظائف وزارة التعليم والشروط الواجب توافرها بالمتقدم أو المتقدمة.

ومن المقرر أن يتم بدء استقبال الطلبات من الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية بالتخصصات المتاحة عبر نظام جدارة 3 من خلال منصة مسار مع بداية الأسبوع المقبل وتحديداً خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ تقديم التعليم اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 2 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 31 يوليو 2022م.

ينتهي التسجيل يوم الأحد بتاريخ 9 محرم لعام 1444هـ الموافق لتاريخ 7 أغسطس 2022م في تمام الساعة الثانية عشر من صباحاً.

وتأتي هذه الوظائف للإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية من خلال استثمار الكوادر البشرية بقطاع التعليم،ومن يرغب في الحصول على رابط جدارة للتقديم على وظائف التعليم المعلن عنها، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التقديم على الوظائف التعليمية في نظام جدارة عبر منصة مسار (eservices.masar.sa).

شروط التقديم على وزارة التعليم 1444

أوضحت وزارة التعليم الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لدى المتقدمين والمتقدمات على وظائف وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد 1444هـ، حيث تتمثل شروط تقديم وزارة التعليم في النقاط الموضحة بالتالي:

الحصول على الشهادة الجامعية “بكالوريوس” كحد أدنى في مجال التخصص. عند صدور الشهادة من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم. تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم. انطباق شروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدم.

#وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) #وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

ويجب العلم أنه فور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل في وزارة التعليم على الوظائف المعلنة للجنسين، فسيتم تفعيل رابط تقديم الوظائف التعليمية 1444 من جانب الموارد البشرية عبر نظام جدارة لاستقبال طلبات الالتحاق من الراغبين والراغبات في شغل الوظائف التعليمية المعلنة.

التخصصات المطلوبة لوظائف التعليم

تم الإعلان عن التخصصات المطلوبة للتقدم على وظائف وزارة التعليم، حيث تم التأكيد على استقبال نظام جدارة الإلكتروني طلبات التقديم حسب التخصصات المتاحة لدى الوزارة وهي كالتالي: