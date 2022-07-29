نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa وشروط القبول في البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي المطور، زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث والاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، حيث تصدرت عبارة الضمان الاجتماعي قائمة الأكثر بحثاً في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عمليات البحث الكثيرة عن الضمان الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

ومع اقتراب نهاية كل شهر ميلادي يبدأ العديد من مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي المطور بالبحث عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وموعد نزول رواتب الضمان في حساباتهم البنكية، الأمر الذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحسمه بالكلية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف الضمان الاجتماعي المطور في أول أيام كل شهر ميلادي، فمع الساعات الأولى من كل شهر ميلادي تبدأ الوزارة في إيداع المبالغ المالية المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية، وتستمر هذه العمليات حتى نهاية اليوم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بوضع عدداً من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم للحصول على رواتب الضمان الاجتماعي المطور، ولعل أبرز هذه الشروط هي:

الجنسية السعودية.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون دخل الشخص المتقدم أو الأسرة المتقدمة يقل عن الحد الأدنى للمعاش وهو 110 ريال سعودي للعائل، و550 ريالاً لكل أفراد الأسرة التابعين.

عدم امتلاك أي أصول ذات قيمة عالية.

الالتزام بكافة متطلبات الوزارة التي تتعلق بتقديم خدمات الصحة وتعليم الأبناء، بالإضافة للالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للأفراد القادرين على العمل.

رابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور سيظل مفتوحاً للراغبين في البرنامج، فكل ما عليكم هو التوجه لموقع وزارة الموارد البشرية ومن ثم القيام بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، اذهب إلى رابط sbis.hrsd.gov.sa ومن ثم قم بكتابة كافة البيانات التي يطلبها منك النظام والتأكد من صحتها قبل التسجيل، على أن يتم مراجعة الطلب الخاص بك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قبل أن تقوم الوزارة بأخذ قرار الأهلية لطلبك.