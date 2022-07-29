متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1444 أغسطس ورابط تقديم جديد sbis

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عمر شويل - جدة متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1444 بالتاريخ الميلادي والهجري في الحسابات البنكية للمستحقين، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أهلية الدفعة الثامنة الخاصة بشهر يوليو 2022م يوم الخميس بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، حيث يترقب المؤهلين ممن انطبق عليهم شروط الاستحقاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد تاريخ إيداع راتب الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية لهم، علماً بأن الرواتب سيتم تحويلها للحسابات التي تم التحقق منها بنجاح فقط، ومن خلال المقال يمكن التعرف على موعد صرف الضمان المطور والقديم، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت، كما يمكن معرفة كم استحقاق الضمان المطور للفرد والأسرة.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1444

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد أو نظام الضمان الاجتماعي المطور وأكدت على سعيها خلال الفترة المقبلة على توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقي الدعم بالبرنامج السابق والجديد، فقبل نفاذ الضمان المطور كان يتم صرف راتب الضمان القديم في تاريخ الأول من كل شهر هجري.

أما بعد سريان نظام الضمان الاجتماعي المطور، فقد تم ربط كافة المواعيد سواء موعد صدور نتائج الأهلية والاستحقاق أو موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي في الحسابات المصرفية للمؤهلين بالتقويم الميلادي بدلاً من الهجري، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على ضرورة التأكد من صحة رقم الآيبان عند تسجيله بالملف الموحد.

كمات يجب أن يتم إدخال الآيبان المربوط بهوية المستفيد الرئيسي صاحب الطلب ومقدمه، حيث نصت لائحة الضمان المطور على ضرورة وجود حساب بنكي للمستفيد الرئيسي حتى يتم تحويل المستحقات إليه في حال القبول والتأهل، وقد حددت الموارد البشرية بشكل رسمي موعد نزول رواتب الضمان الجديد والقديم ليكون في الأول من كل شهر ميلادي.

ويمكن التعرف على إجابة السؤال المطروح متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1444 الدفعة الثامنة يوليو 2022م بالتاريخ الميلادي والهجري من خلال التالي:

إيداع معاش الضمان يوم الاثنين بتاريخ 1 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 2 محرم 1444هـ.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أنشأت الموارد البشرية منصة خاصة لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي، وقد نقلت كافة خدمات الضمان الاجتماعي إليها ليتم تنفيذ جميع الطلبات المتعلقة ببرنامج دعم مستفيدي الضمان عن طريق الدخول إليها، حيث يتاح من خلال بوابة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد في المنصة وفقاً لشروط وأحكام التسجيل في المنصة التي تتم الموافقة عليها عند تسجيل جديد.

وبعد الانتهاء من تسجيل مستخدم جديد في منصة الدعم الضمان الاجتماعي الجديد، يتاح التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي للاستفادة من مبالغ الدعم حال القبول لانطباق شروط الأهلية، كما يمكن من خلالها أيضاً استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور، لذلك قمنا بتوفير رابط الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول بالتالي:

رابط تسجيل جديد في منصة الدعم (sbis.hrsd.gov.sa).

استعلام نتائج الأهلية والاستحقاق

أصدرت الوزارة اليوم الخميس نتائج أهلية الدفعة الثامنة من برنامج الدعم، وأتاحت الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين الجديد والمستفيدين بالدفعات السابقة من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما أكدت على أنه في حال تم رفض المتقدم، فيمكنه الإطلاع على سبب الرفض، ومن ثم تقديم اعتراض على حالة الأهلية.

ويجب تقديم الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان بالنتائج، ويتم تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم التوجه إلى برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي، ثم الأهلية والاستحقاق، ثم استعراض تفاصيل دورة الأهلية، ومن هنا يمكن تقديم الاعتراض وإرفاق الملفات المطلوبة حسب نوع الاعتراض، ثم تسليم الاعتراض.

ومن يرغب في معرفة تاريخ نزول معاش الضمان الاجتماعي دفعة يوليو الحالية، فيمكنه ذلك من خلال النقطة الموضح بها إجابة سؤال متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1444 دفعة يوليو 2022م أعلاه، كما يمكن تقديم جديد في الضمان من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.