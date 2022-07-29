رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis.hrsd.gov.sa شروط التقديم 1443

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عمر شويل - جدة نوفر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لتقديم جديد في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بعد إعلان تطويره بصورة كاملة من حيث الشروط والمعايير، إلى جانب استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني عن طريق موقع الضمان الاجتماعي المطور الذي تم إطلاقه رسمياً، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن تفعيل الضمان الجديد لتحقيق أحد أهداف الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأشد حاجة من مستحقي الزكاة، ومرجع ذلك هو تعزيز جودة حياتهم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير مستوى لائق من العيش الكريم لهذه الفئات، ونوفر رابط الضمان الاجتماعي الجديد المطور للتقديم، كما يمكن الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني، والإطلاع على شروط الضمان للمتزوجة والمطلقة والأرملة والغير متزوجة وفق الآلية الجديدة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تقر المملكة بأن لكل فرد من أفراد المجتمع في الحصول على مستوى لائق من المعيشة يكفي للمحافظة على الصحة والرفاهية له وللتابعين له من أفراد الأسرة، وذلك يشتمل على المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والحصول على الخدمات الاجتماعية المناسبة واللازمة، كما له الحق أيضاً في تأمين معيشته حال البطالة والعجز والمرض والشيخوخة والترمل وغيره من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف تخرج عن إرادته.

ومن هذا المُنطلق، فقد تم الإعلان من جانب الموارد البشرية مساء يوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع ثاني لعام 1443هـ الموافق لتاريخ العشرون من شهر نوفمبر لعام 2021م عن إطلاق وتفعيل برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 الذي من خلاله يمكن الحصول على مبالغ نقدية كمساعدات شهرية لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، حيث يحقق الضمان الاجتماعي التكافل في المجتمع عن طريق الوصول الدقيق لكافة المحتاجين من الأسر والأفراد المستقلة.

فهو يعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتقديم المساعدة المناسبة للأفراد والأسر الأشد احتياجاً لتغطية كافة الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك عن طريق تزويد الأفراد بالدعم المادي، وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي لهم، ولم يتوقف الأمر عند تقديم المساعدات المالية وفقط، ولكن يتيح الضمان الاجتماعي في حلته الجديدة فرص التأهيل والتدريب للأفراد القادرين على العمل.

بالإضافة إلى تمكين القادرين منهم على العمل بتزويدهم بالممكنات التي تعمل على مساعدتهم في الاعتماد على النفس لتحسين القوى العاملة وتعزيز مهاراتهم، وسيؤدي هذا بدوره إلى تعزيز حياتهم اجتماعياً واقتصادياً بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وقد تم تحديد الحد المانع للضمان الاجتماعي الذي يجب عدم تجاوزه للحصول على المبالغ المقدمة من الضمان الاجتماعي الجديد، ومن يرغب في تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443؟

يمكن الالتحاق بالضمان الاجتماعي المطور من خلال المرور بمراحل التسجيل الموضحة للرد على سؤال البعض “كيف أسجل في الضمان المطور؟”، حيث يستطيع الفرد المستقل أو عائل الأسرة المنطبق عليه شروط استحقاق الضمان المطور التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال منصة الضمان المطور الإلكترونية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً: أنقر على “تسجيل جديد” من الصفحة الرئيسية لمنصة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق النت بعد اتباع رابط التسجيل في الضمان المطور أو تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بتعبئة بيانات ابشر للمستفيد الرئيسي. ثانياً: تعبئة الهوية والجوال وتاريخ الميلاد بالهجري، ثم إنشاء كلمة المرور وتأكيدها. ثالثاً: كتابة رمز التحقق والتأشير في مربع التعهد بعد قراءة الشروط والأحكام، ثم النقر على زر “تسجيل”. رابعاً: كتابته رمز التحقق المرسل على جوالك، ثم النقر على أيقونة توثيق، وسيظهر إشعار يفيد بأنه قد تم التسجيل بنجاح. خامساً: تسجيل دخول منصة الدعم من خلال تعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم النقر على زر تسجيل الدخول. سادساً: الضغط على “الذهاب إلى الملف الموحد”. سابعاً: تعبئة المعلومات الشخصية وهي (الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال يبدأ بـ 05 والبريد)، ثم إدخال الاسم الأول واسم الأب والجد والعائلة والعمر والجنس والجنسية وحالة الحياة، ثم الإجابة على الأسئلة المعروضة وتعبئة الآيبان، وبعد ذلك النقر على حفظ. ثامناً: إدخال بيانات السكن المتمثلة في تفاصيل العنوان وفق ما هو مسجل بالعنوان الوطني. تاسعاً: تعبئة بيانات الدخل الشهري لجميع الأفراد.

وبعد ذلك ينتقل إلى الخطوة التالية وهي تعبئة بيانات التعليم أو المؤهل التعليمي وهو أكبر أو أخر درجة علمية حصلت عليها، ثم إكمال التقديم وفق طريقة التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي أو كيفية التسجيل في البرنامج، وذلك بعد اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المرفق، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات الصحيحة من خلال الفيديو التالي:

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم بناء نظام الضمان الاجتماعي الجديد على أساس الحالة المادية للأسرة لحماية الأفراد متوسطي الدخل، وللتعرف على إجابة سؤال هل مؤهل في الضمان الاجتماعي؟ وهل يشملك الضمان الاجتماعي بمعاييره الجديدة أم لا؟ فيجب الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور الموضحة بالتالي:

وجوب الإقامة الدائمة في المملكة لمدة عام سابق على تاريخ التقديم. أن يكون مواطن سعودي، وقد تم استثناء بعض الفئات من الجنسية وهم (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). يقل الدخل الشهري المحتسب للفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش وهو (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل تابع). الالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة باللائحة. لا يكون مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة. عدم امتلاك ثروات أو أصول عالية القيمة، وألا يمتلك أكثر من مركبة.

صرف الضمان الاجتماعي بأمر ملكي

بعد ترقب مستفيدي الضمان الاجتماعي للإعلان عن صرف المكرمة الملكية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك كما اعتادوا خلال المناسبات الهامة، فقد صدر أمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما رفعه ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله ورعاهما- بصرف وتخصيص مبلغ 20 مليار ريال كإعانة لأصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة من أجل مجابهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وقد خُصص منها 10 مليارات لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والجديد وبرنامج حساب المواطن السعودي، أما قيمة المبلغ المستحق لمستحقي الضمان الاجتماعي كافة، فقد بلغ ملياري ريال سعودي بواقع معاشاً واحداً إضافياً، وقد تم التأكيد على صرف مستحقات الضمان الاجتماعي من المكرمة الملكية لمرة واحدة فقط للمسجلين بالنظام القديم والجديد.

وتم التأكيد من جانب المتحدث الرسمي للوزارة على أن مبالغ الدعم الموجه بصرفها بأمر ملكي، سيتم نزولها في الحسابات البنكية المتحقق منها بنجاح خلال الساعات المقبلة، ومن يرغب في التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، يمكنه ذلك عن طريق رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المرفق، كما يتاح الآن الإطلاع على نتائج الاستحقاق وحالة الطلب من خلال المنصة أيضاً.

تعديل آيبان الضمان الاجتماعي الجديد

أكدت الموارد البشرية على ضرورة وجود حساب بنكي للمتقدم الراغب في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وفق نصت عليه اللائحة، كما أكدت أيضاً على أهمية التأكد من صحة الآيبان المدخل بالملف الموحد عند تعبئة الطلب من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت.

كما يجب أن يكون آيبان الضمان الاجتماعي باسم المستفيد ومربوطاً بالهوية الوطنية له من جانب البنك، وفي حال الرغبة في تغيير أو تعديل رقم الآيبان، فيتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الضمان الاجتماعي.

دخول الملف الموحد وباختيار البيانات الشخصية، ثم النقر على تعديل.

الإقرار ثم إدخال رقم الحساب المصرفي الجديد وتأكيده، ثم النقر على حفظ.

ويعد رقم الآيبان من أهم الأمور التي يجب تحري الدقة عند إدخالها وتعبئتها، حيث يتوقف تحويل الدفعات المالية على صحة الرقم المسجل، وعند وجود خطأ في الآيبان المسجل، فيتم تعليق الدفعات حال صدور الأهلية له، كما يتم التعليق أيضاً في حال عدم اكتمال ربطه بهوية المستفيد من جانب البنك التابع له، لذلك يجب إدخال الرقم صحيحاً.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يعتبر سؤال كيف يحسب الضمان الاجتماعي المطور وهل يشملني أم لا؟ من أهم الأسئلة التي يرغب العديد في معرفة إجابتها، لذلك قمنا بتوضيح آلية احتساب الضمان الاجتماعي الجديد بالتالي:

جمع إجمالي الدخل المكتسب لكافة الأفراد بالأسرة “الدخل الشهري”، ثم خصم نسبة 50% من قيمة الدخل، بمعنى أنه يحتسب نصف الراتب فقط. يُضاف نصف الدخل إلى مجموع الدخل غير المكتسب، وقد استثنت الوزارة (الأشخاص ذوي الإعاقة – دعم البرامج المساندة) من الاحتساب ضمن الدخل الشهري غير المكتسب. مقارنة إجمالي الدخل المحتسب (50% من الدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب) بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفق الاستحقاق المعتمد بناءً على عدد أفراد الأسرة (1100 للعائل – 550 للتابع).

ويكون ناتج الضمان الاجتماعي هو معيار الاستحقاق، حيث تعتمد على الدخل الشهري كمعيار أساسي لقرار التأهل، فعند تجاوز الدخل الشهري للأسرة للحد المانع المحتسب للضمان الاجتماعي، فهنا يصدر القرار بالرفض، ويمكن معرفة الاستحقاق بجمع المبلغ المقرر للعائل مضافاً إليه المبلغ المخصص لكل تابع، ويتاح أمام الجميع المواطنين التسجيل في الضمان الآن من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المرفق.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1443

يأتي الضمان الاجتماعي الجديد بعد إجراء التطويرات على شروطه ونقله على منصة خاصة كأحد مستهدفات الموارد البشرية “الحماية الاجتماعية” التي تسعى لتحقيقها، وقد بدأت بوابة الدعم والحماية في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت بعد نقل جميع خدمات الضمان إلى موقع الضمان الاجتماعي الجديد.

وقد تم إيضاح الحد الأدنى الذي ينبغي ألا يتجاوزه الدخل الشهري، بالإضافة إلى الحد الأعلى للمعاش المقرر الحصول عليه حال القبول في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المعتمد على عدد أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن، فمن يرغب في التعرف على كم الضمان الاجتماعي أو كم راتب الضمان والحد المانع للمعاش، يمكنه ذلك من خلال الجدول التوضيحي التالي:

عدد أفراد الأسرة الحد المانع للضمان الحد الأعلى لقيمة المعاش 1 1100 1100 2 1650 1650 3 2200 2200 4 2750 2750 5 3300 3300 6 3850 3850 7 4400 4400 8 4950 4950 9 5500 5000

كم استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد للفرد والأسرة؟

يمكن معرفة كم استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد للفرد المستقل والأسرة بعد صدور قرار القبول من خلال عدد أفراد الأسرة، حيث تم بناء وتحديد مبلغ الضمان الاجتماعي بناءً على عدد الأفراد المقيمين بالمنزل الواحد مع العائل، وقد تم استثناء فئة واحدة من شرط الإقامة في المنزل مع الأسرة المتقدمة وهي:

الطالب المقيم خارج المدينة أو خارج منزل الأسرة بهدف الدراسة بشرط أن يتعدى عمره 18 عام وألا يتجاوز 25 عام، كما يجب عليه قبول الارتباط والموافقة على كونه تابع لعائل الأسرة وإكمال البيانات اللازمة عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443.

ويستحق الفرد المستقل أو عائل الأسرة المسجل من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بعد التأهل مبلغ 1100 ريال، ثم يتم إضافة 550 ريال لكل تابع، حتى يصل الاستحقاق إلى 5000 ريال، فمهما بلغ عد الأفراد فلن يحصلوا على أكثر من ذلك، حيث يعتبر هذا المبلغ هو الحد الأقصى للمعاش، وبعد صدور قرار الجهة النهائي بقبول من انطبقت عليه معايير الاستحقاق، فيتم صرف الضمان الاجتماعي له.

كيف أضيف تابع في الضمان الاجتماعي الجديد 2022؟

يواجه بعض المتقدمين على برنامج الضمان الاجتماعي مشكلة في إضافة التابعين، لذلك قمنا بتوفير الطريقة الصحيحة لإضافة التابعين، حيث يجب أولاً الولوج إلى منصة الضمان المطور من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ثم يُضاف التابع بالدخول إلى الخانة المخصصة للتابعين والضغط على خيار إضافة تابع جديد واختيار نوعه (قريب – موصى عليه – شريك سكن).

وبعد الضغط على قريب، فعليك اختيار صلة القرابة وتعبئة الهوية وتاريخ الميلاد والجوال، ثم النقر على إضافة، وعند التحقق من صحة بيانات التابع المسجلة، يقوم النظام بإدراج التابع ضمن القائمة، لذلك يجب إكمال البيانات لتصبح النسبة 100%، ثم أنقر على إكمال البيانات، وفي حال الرغبة في إضافة أخر، فيجب اتباع نفس الخطوات مرة أخرى.

أما إن كان نوع التابع موصى عليه، فيمكن إضافة التابع الموكل تحت رعايتك، ويشترط لتسجيله أن يكون ضمن الفئات المستهدفة بالضمان الاجتماعي والمخصصة بالدعم (مواطن – ابن مواطنة – حامل بطاقة تنقل – زوجة مواطن -أم مواطن)، وسيقوم النظام بالتأكد من الوكالة الشرعية، ويمكن إضافة تابع موصى عليه من خلال اتباع التالي:

تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري.

اختيار نوع الصك، وكتابة رقمه وتاريخ انتهاءه، ورقم الجوال.

رفع المرفق من خلال سحب الملف أو استعراض الملف للتحميل من خلال النقر على تحميل وثيقة.

بعد ذلك أنقر على أيقونة “إضافة”، وفي حال كانت المعلومات المسجلة من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد صحيحة، فيدرج التابع ضمن قامة تابعيك.

وفي حال كان نوع التابع شريك سكن، فيمكن إضافة شريك السكن على أن يكون التابع ضمن الفئات المستهدفة وهم (مواطن – ابن مواطنة – حامل بطاقة تنقل – زوجة مواطن – أم مواطن)، وسوف تتحقق الجهة المختصة من صحة المعلومات، وتتم تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد والجوال، ثم التأشير في المربع بعلامة صح بجانب هل توجد صلة قرابة مع رب الأسرة، وهل مسجل كمستأجر فرعي في عقد الإيجار، ثم الضغط على إضافة.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

نظام الضمان الاجتماعي بنسخته المطورة هو انطلاقة جديدة للحماية الاجتماعية، حيث تم تدشينه للإسهام في تمكين المستحقين وتأهيلهم لتوفير الدعم المناسب لهم بواسطة آليات تضمن وصول المعاش للفئات أو الأسر الأكثر حاجة للمال، وقد تم التأكيد على عدم توقف المعاش عن الحاليين وفق النظام القديم حال تقديمهم في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

وبعد الانتهاء من دراسة الحالات والتحقق منها، ستعلن نتائج الضمان الاجتماعي المطور تدريجياً لأصحاب الطلبات المكتملة، ومن المقرر أن يتم صرف المبالغ المستحقة في الشهر التالي لصدور قرار القبول النهائي، ويتاح استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المرفق.

وحددت شهر يناير موعداً لإيداع الدفعة الأولى من مستحقات الضمان الاجتماعي الجديد، بينما ينزل الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين في الأول من كل شهر هجري، وتسعى الجهة المختصة إلى توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي لكي تنزل المبالغ المستحقة في تاريخ واحد، ومن يرغب في الإطلاع على شروط الضمان المطور للموظفين 1443 أو العاطلين يمكنه ذلك الآن.

أهداف التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يهدف التسجيل في الضمان الاجتماعي إلى حماية المواطنين الأشد حاجة ومساعدتهم من خلال منحهم رواتب تكفي لتلبية متطلباتهم الأساسية، وتُحدد قيمة راتب الضمان الاجتماعي من خلال تطبيق آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي الجديدة المعلنة، كما يُضاف لهدف توفير الحماية المجتمعية الأهداف الموضحة بالنقاط التالية:

تمكين المستحق من الوصول للاستقلال المالي والتحول من محتاج إلى منتج بالتأهيل والتدريب. العمل على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لمن يستحق. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة حالات الاحتياج المالي. وضع آليات تضمن مساعدة المستحقين خلال فترات الأزمات والكوارث.

وقد تمت الإجابة على العديد من الأسئلة حول نظام الضمان الاجتماعي الجديد من جانب المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض “سعد آل حماد”، حيث أوضح معايير استحقاق الضمان المطور وشروطه والفئات المستحقة للدعم، كما يؤكد البرنامج على أهمية توفير حقوق الأبناء من ناحية التعليم والخدمات الصحية التي يستحقونها وتوفرها المملكة لأبناءها.

الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة 1443

أكد الضمان الاجتماعي الجديد على وجود فارق بين المطلقة التي لديها ابن أو أكثر والتي بدون أبناء، فلم يساوى النظام الجديد بين كلٍ منهما، علماً بأن كل ما ينطبق على المطلقة يسري على الأرملة بشرط أن تكون المتقدمة ضمن الفئات المستهدفة بالضمان الاجتماعي المطور، وتختلف حالة المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء كما هو موضح بالتالي:

مطلقة ولديها ابن أو أكثر : ينظر لها برنامج الضمان الاجتماعي المطور على أنها أسرة مستقلة حتى وإن كانت تسكن في منزل والدها أو أسرتها أو غيرهم، كما لا يشترط إثبات استقلالها في المسكن بوجود عقد إيجار ساري المفعول ومسجل على منصة إيجار، ويجب عليها إضافة تابعيها عند تعبئة الملف الموحد، وهنا ستحصل على معاش العائل مضافاً إليه معاش التابعين حسب عددهم.

: ينظر لها برنامج الضمان الاجتماعي المطور على أنها أسرة مستقلة حتى وإن كانت تسكن في منزل والدها أو أسرتها أو غيرهم، كما لا يشترط إثبات استقلالها في المسكن بوجود عقد إيجار ساري المفعول ومسجل على منصة إيجار، ويجب عليها إضافة تابعيها عند تعبئة الملف الموحد، وهنا ستحصل على معاش العائل مضافاً إليه معاش التابعين حسب عددهم. المطلقة التي ليس لديها أبناء: ينظر لها الضمان الاجتماعي الجديد على أنها تابع لرب الأسرة، وتقوم الجهة المعنية بدراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها وفق معايير الاستحقاق لمعرفة هل تستحق الحصول على الدعم من عدمه، ويمكنها التقديم على الضمان المطور كفرد مستقل حال إثبات استقلالية السكن.

وعند إضافة التابع من قبل المطلقة التي لديها ابن أو أكثر، فيجب عليها الإفصاح عن دخل الأبناء في حال كان لديهم نفقة من الوالد أو نفقة أبوية، وهنا يحتسب الدخل ضمن المساعدة المنتظمة، حيث يمكنك اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والنقر على “الدخل” ثم اختيار نوع الدعم عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور “مساعدة منتظمة”.

أخبار الضمان الاجتماعي الآن 1443

بعد إتمام التسجيل في الضمان الاجتماعي يخضع للدراسة لمعرفة هل مؤهل في الضمان الاجتماعي الجديد بآليته الجديدة أم لا، ثم إبلاغ المُسجل وإشعاره بالقرار (القبول – الرفض مع التسبيب) بعد مرور خمسة وعشرون يوماً من تاريخ تسجيله، وذلك بعد إجراء الزيارة المقررة للمسكن للتحقق من المعلومات المسجلة.

وقد تقترب فترة دراسة الطلب المقدم في الضمان الاجتماعي من الخمسة وخمسون يوماً، فليس بالضرورة أن يعلن المتقدم بنتيجة الأهلية بعد مرور خمسة وعشرون يوماً فقط، وفي حال التأخير في إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق، يجب الانتظار حتى تنتهي اللجنة من عملها أو رفع تذكرة باستعجال دراسة الطلب.

وعند صدور حكم قضائي يقضي بعدم أهلية العائل، فيجوز للأسرة اختيار من تجد فيه الأهلية لكي يكون هو العائل، ويُحدد عائل الأسرة عند تسجيل الملف، وعلى المُقدم الأصيل والمستحق الإبلاغ بأي تغيير قد يحدث في أوضاع أي منهما مما يؤثر على الاستحقاق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022

تم التأكيد من جانب “العناية بالعملاء تويتر” فيما يتعلق باستلزام التقديم في الضمان للمستفيدين الحاليين من عدمه على ضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي خلال الستة أشهر الجارية، ويجب على التابع البالغ ثمانية عشر عاماً فأكثر قبول الارتباط وتأكيده من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لاعتماده كتابع.

ويجب على رب الأسرة الحاصل على الضمان الاجتماعي أن يقوم بتوفير احتياجات الأسرة الأساسية، بحيث يشكل 60% منه لتكاليف السكن والغذاء، ووفقاً لقرار رئيس الوزراء، فسيطبق هذا النظام على المتقدمين بالتدريج وإعلان نتائج الأهلية أيضاً بالتدريج.

وفي الوقت الحالي جاري العمل من قبل الجهة المختصة على دراسة الحالات المسجلة في الضمان الاجتماعي من أصحاب الملفات المكتملة، ومن ثم إعلان نتائج الأهلية والقبول حسب تاريخ التسجيل، ويجب العلم أن حالة “لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً” لا تعني الرفض، وإنما تفيد بعدم الدراسة حتى الآن، وسوف يدرس فيما بعد وفق تاريخ التسجيل.

كيف أعدل بياناتي في الضمان الاجتماعي الجديد 1443؟

تتاح خاصية التعديل على حالة الضمان الاجتماعي حال كانت البيانات ناقصة أو بها أخطاء من خلال الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي، ويجب العلم أن ليس هناك خياراً للتعديل على الحالة، وإنما يتم التعديل من خلال النقر على التذاكر، ثم إنشاء تذكرة جديدة، ثم اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ثم التصنيف الرئيسي للتذكرة سواء التسجيل أو رفع الطلب أو التواصل مع خدمة العملاء أو استفسارات، ثم اختيار التصنيف الفرعي وكتابة وصف المشكلة التي تواجهك أثناء عملية التسجيل أو في حال الرغبة في التعديل على المعلومات المسجلة، ثم الضغط على إرسال، وستجد أن حالة التذكرة “قيد المعالجة”.

وفي حال كان لدى عائل الأسرة إيقاف خدمات، فيمكن اختيار أحد أفراد الأسرة ليكون هو العائل سواء كان رجلاً أو امرأة، حيث يمكن التسجيل باسم الزوجة أو أحد الأبناء بشرط أن يتجاوز الثمانية عشر عام، وهنا يضاف الأب ضمن التابعين، ويجب على الوالد أن يقوم بالموافقة على الارتباط كتابع من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

لمن الضمان الاجتماعي الجديد 1443؟

ما هي الفئات المستهدفة التي سيشملها المعاش في الآلية الجديدة، وهل سيقتصر فقط على فئات محددة كما كان في الضمان الاجتماعي السابق؟ أم أنه يشتمل على فئات أكثر من السابق؟

يستهدف الضمان الاجتماعي الجديد كافة الأفراد المحتاجين فقط دون النظر إلى الجنس أو الحالة الاجتماعية طالما شروط التسجيل والمعايير متحققة، فهو ينظر فقط إلى مدى تحقق معايير الأحقية، وأوضحت الجهة المختصة الفئات المستهدفة وهم (المواطن – زوجة المواطن – أبناء المواطنة – حامل بطاقة التنقل – أم مواطن).

ويجب العلم أن البرامج الحكومية للدعم مثل ريف ومكافآت الطلاب وغيرهم لا يمنعوا استحقاق الضمان الاجتماعي، ولكنهم يدخلوا في احتساب المعاش كدخل غير مكتسب، حيث يمكن للمستفيدين من دعم البرامج المشار إليها أن يتقدموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، وذلك في حال توافرت لديهم الشروط ولم يتجاوزوا الحد المانع.

ويجب العلم أن هناك أربعة عوامل قد تؤثر في قيمة المعاش المستحق وهم (عدد أفردا الأسرة المعالين، وإجمالي الدخل المحتسب لجميع أفراد الأسرة، والأصول المملوكة للمتقدم، والنفقات)، حيث تحتسب قيمة الضمان الاجتماعي على أساس العوامل الأربعة المذكورة، ثم مقارنته بالحد المانع لمعرفة هل تجاوز هذا الحد أم لا، ومن هنا يتحدد التأهل من عدمه.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بشكل دائم للمتقدمين الجدد المخاطبين بالبرنامج والمستهدفين بالدعم، وذلك عن طريق تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم تسجيل جديد وإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح وكامل، وعند إنشاء كلمة مرور للمستخدم، فيجب اتباع الإرشادات الموضحة من جانب الوزارة.

وقد تساءل العديد حول كيفية تحديد عائل الأسرة في الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أن عائل الأسرة قد يكون رجلاً أو امرأة، ويحدد العائل عند التقديم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ولكن الأصل أن يكون العائل هو الأب أو الزوج، ولكن يجوز أن تختار الأسرة العائل فيما بينهم، ومن ثم إضافة الآخرين تابعين للعائل.



وتستقبل الموارد البشرية الاتصالات لتقديم شكاوى أو ملاحظات أو استفسارات من خلال القنوات الرسمية لها خلال ساعات العمل المحددة (من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:20م)، كما يمكن تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني (19911).

متى يتوقف صرف معاش الضمان الجديد 1443

أوضحت الوزارة إجابة سؤال متى يتوقف صرف المعاش بعد تنفيذ الآلية الجديدة، حيث أن هناك بعض الحالات التي إن توافرت يتوقف دعم الضمان الاجتماعي عن المستفيد، وتتمثل هذه الحالات في التالي:

عند تخلف شرط من شروط الضمان الاجتماعي الجديد.

إذا ثبت أن البيانات المدخلة غير صحيحة.

عند تأخر المستحق في تحديث الضمان الاجتماعي للبيانات التي تطلبها الوزارة مدة تزيد عن ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب التحديث.

عند ثبوت عدم الالتزام بخطة التأهيل التي تحددها الوزارة إذا كان المتقدم قابلاً للتأهيل.

إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يقوم بالتقدم على منصات التوظيف المعتمدة وما في حكمها.

لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة له.

حال الإقامة الدائمة في أحد مراكز الإيواء أو العلاج.

إذا تنازل المستحق عن المعاش.

عند وفاة المستحق.

ما هو تصنيف مستحقي الضمان الاجتماعي بعد القبول؟

بعد اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المفعل للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، ومن ثم دراسة الحالة من جانب اللجنة المختصة وصدور القرار النهائي بالقبول في الضمان الاجتماعي 1443، فيتوجب العلم أنه يختلف تصنيف المستحقين ممن تم قبولهم، حيث يصنف المقبولين في الضمان الاجتماعي الجديد كما هو موضحاً بالتالي:

مستحق غير قابل للتأهيل يشتمل على الأفراد كبار السن وأصحاب الإعاقات ممن لم يقدرون على العمل.

المستحق القابل للتأهيل وهم أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها حتى يكون المستحق قادراً على العمل.

مستحق قادر على العمل وهذا يحصل على مساعدات البحث عن عمل لها لإعدادها وتأهيلها وتوظيفها في الوظائف المناسبة.

الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول 1443

يتميز الضمان الاجتماعي الجديد بالعديد من المزايا، فقد أصبح يستوعب فئات أكثر من النظام السابق، ويعمل على تمكين المستحقين من تحقيق الاستقلال المالي وتحولهم إلى أفراد منتجين بالمجتمع، بالإضافة إلى الاعتماد على منهجية دقيقة تضمن وصول أموال الزكاة والمال العام إلى مستحقيه الفعليين، والمرونة العالية في تفهم الاحتياجات ومتغيرات المستحقين، إلى جانب توفير متابعة مستمرة لتحقيق أهداف الضمان.

بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تعمل على تحقيق النفع العام للفرد والمجتمع، وتعزيز دور المستحقين في تنمية الوطن، ومن خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يمكن التقديم الآن، أما عن مصادر دخل الضمان فهي من أموال الزكاة والإعانات المالية المعتمدة من الخزينة، ومن الزكوات والصدقات وعائدات الأوقاف والتبرعات والهبات.

وقد تم إجراء التحديثات اللازمة على موقع الضمان الاجتماعي حتى يتوافق مع النظام بعد تطويره، ويجب العلم أن الضمان القديم كان لا يشتمل على الذكور القادرين على العمل حتى لو كانوا محتاجين، ولكن اليوم يشملهم الضمان الاجتماعي الجديد، بحيث أنه يشمل الأسرة إذا كان الدخل أقل من الحد المانع حتى وإن كان موظفاً لكي يتوفر لديه دخل يلبي احتياجاته الأساسية.

ويجب العلم أن قيمة الضمان قد تتغير من مستحق لأخر، فهي مبالغ تتميز بأنها ليست ثابتة وتتغير من مستحق لأخر بناءً على العوامل المؤثرة وفق البيانات المسجلة من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ومن يرغب في التعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد للدفعات المقبلة، يمكنه ذلك من الآن.

هل يؤثر حساب المواطن على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في ظل تداول العديد من المستفيدين لسؤال هل يحتسب حساب المواطن ضمن الدخل الشهري؟ أم أن دعم البرنامج الحكومي لا يدخل ضمن الدخل الشهري المحتسب الذي يتم تحديد الاستحقاق بناءً عليه، لذلك قمنا بتوفير الإجابة على السؤال الخاص بمدى تأثيره على الضمان الاجتماعي من خلال السطور التالية:

أوضح وكيل الضمان أنه لن يدخل ضمن الدخل الشهري المحتسب للأسرة المتقدمة باعتباره أحد البرامج المساندة للضمان الاجتماعي المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري للأسرة، ولكن صرح مستخدم العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل رسمي بأنه يجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل، ويعتبر حساب المواطن من الدخل غير المكتسب كما هو موضح بالصورة المرفقة.

تحديث هام: بعد صدور التعديلات الجديدة، فقد تم التصريح من جانب الوزارة بضرورة الإفصاح عن دعم حساب المواطن عند تعبئة الملف الموحد، ولكنه لن يدخل في احتساب دخل المستفيد، ولكن ينبغي الإفصاح عنه كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل الشهري للمستفيد.

ويرجى العلم أنه يمكن حفظ المعلومات المدخلة عند تعبئة الطلب في أي وقت، ومن ثم استكمال عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت من خلال موقع الضمان الاجتماعي في وقتٍ لاحق باتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المرفق.

عقوبات الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لم تغفل الجهة المعنية وضع عقوبات لمخالفي التعليمات الواردة بالدليل الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي 1443، حيث أوردت عقوبات على كل عائل لم ينفق على تابعيه، كما أوضحت العقوبات الواردة على كل فرد يحصل على أموال من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق كما بالتالي:

العائل الذي حصل على مبالغ الضمان ولم يقم بصرفها على تابعيه يُعاقب بغرامة ل تزيد عن 5000 ريال أو السجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بهما معاً، ويتم تقديم البلاغات إلى الوزارة، ومن ثم تحيلها إلى جهة الضبط المختصة.

من يحصل على أموال من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق يُعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 ألاف ريال أو السجن مدة لا تزيد عن سنة أو بهما معاً.

وجاء البرنامج بأحكام العقوبات من أجل حماية الأموال الخاصة بالزكاة والأموال العامة من الاستيلاء عليها بغير وجه حق، حيث يوجد بعض الأشخاص ممن تسول لهم أنفسهم بالحصول على المعاش وهم ليسوا من مستحقي الضمان الاجتماعي بالتلاعب مثل تزوير تقرير طبي وعدم الإبلاغ عن وفاة عائل الأسرة ومن ثم استيلاء الأسرة على مستحقاته، وعدم تسجيل زواج المطلقة أو الأرملة.

والعمل بغير التسجيل في التأمينات الاجتماعية بهدف استمرار الحصول على الضمان الاجتماعي 1443، وادعاء هجران المرأة، وعدم الإبلاغ عن التغييرات التي تحدث للمستفيد ومن شأنها الإسقاط من الضمان الاجتماعي وغيرهم، ويتاح استقبال الطلبات من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المرفق.

تسجيل الدخل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

الدخل هو “المبالغ النقدية التي تم الحصول عليها من قبل المستقل أو أفراد الأسرة خلال العام السابق على تاريخ التسجيل في الضمان من رواتب أو عوائد من أنشطة تجارية أو مشاريع خاصة أو غيرها”، أما عن الدخل غير المكتسب، فيحتسب كاملاً ضمن الدخل الشهري، وتتنوع مصادر الدخل التي يجب الكشف عنها، لذلك يجب إدخال كافة أنواع الدخل الموضحة بالتالي:

الدخل الشهري وهو الأجور المالية والعينية وتشتمل على الأجور الإضافية والبدلات والمكافآت. الدعم حكومي سواء المساعدات المالية أو العينية من البرامج الحكومية. مشاريع خاصة داخل المنشآت التجارية والصناعية والزراعية والخدمية. الأعمال الحرة التي ليس لها مكان ثابت مثل الباعة المتجولين وسيارات الأجرة. العقارات والأصول وهو الدخل من إيجارات الممتلكات العقارية من مبان وأراضي غير زراعية. الحوالات الدائمة في حال تحويل مساعدات من الأفراد والأقارب والنفقة الشرعية وسجل الزكاة.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

تقوم الجهة المختصة بدراسة الحالات التي سجلت عن طريق رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد خلال فترة زمنية محددة تبدأ من تاريخ التقدم بنجاح، حيث تُدرس الأهلية ويصدر القرار بعد مرور خمسة وعشرون يوماً، وفور الانتهاء سيتم إشعارهم بالقبول أو الرفض، وبعد ذلك تأتي مرحلة إيداع مبالغ المعاش للمستفيدين الجدد، وهنا تتضح مشكلة التحقق من وصوله لمستحقيه الفعليين.

وهل صُرف على التابعين أم لا، حيث تمت ملاحظة عدداً من التجاوزات في هذا الشأن، ففي حال إقامة التابع مع العائل في ذات المسكن ولم يلتزم العائل بالإنفاق على احتياجات المسكن الأساسية وأفراده، فهذه تعتبر جريمة تستوجب توقيع العقوبة المقررة بموجب نظام الضمان الاجتماعي، حيث يتم التحقق من ذلك من خلال إعداد تقارير دورية بواسطة الباحثين للكشف عن وجود أي إخلال بالالتزامات للتأكد من صرف المستحقات على مستحقيها.

وعلى التابع ضرورة الإبلاغ حال امتناع عائل الأسرة عن الإنفاق على أفراد أسرته، ولكن ما هو الوضع القانوني للعائل في حال التأكد من عدم صرف المستحقات على أفراد الأسرة والإبلاغ بوجود امتناع عن الإنفاق على المعالين، فعند ثبوت الحالتين تقوم الجهة المعنية بتعيين عائل أخر للأسرة، وإحالة العائل السابق للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية في مواجهته أو في شأنه.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

صدرت نتائج الأهلية للبعض كما صرحت الجهة المختصة من قبل أنها ستقوم بالإعلان عن النتائج تدريجياً، حيث ظهرت للبعض “غير مؤهل – مؤهل”، وقد أوضحت أسباب عدم الأهلية للقبول في الضمان الاجتماعي المطور وفق البيانات الصادرة عن الجهات المعنية لأحد الأمور التالية:

عدد المركبات لا تزيد عن مركبة.

حالة السجن.

التواجد خارج المملكة ما يزيد عن 12 شهر.

توفر عدد العمالة المهنية 1 أو أكثر.

عدد العمالة المنزلية أكثر من 2، وقد تم استثناء العمالة الطبية من ذلك، فعند وجود سائق خاص وعمالة منزلية أخرى لم يتعدى عددهم اثنان، فهذا لا يؤثر على الاستحقاق، حيث يعتبر ذلك الحد الأقصى للعمالة.

تجاوز الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة للحد المانع.

كيف أعرف إني مؤهل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتاح الإطلاع على الأهلية من خلال الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي الجديد والنقر على أيقونة الطلبات من القائمة الرئيسية، ثم النقر على رمز العين الموجودة أسفل خانة الإجراء، وفي حال عدم القبول، فيجب النقر على كلمة “غير مؤهل”، وسيُعرض أمامك سجل الأهلية والاستحقاق للتعرف على سبب الرفض، ومن ثم الضغط على إعادة التقديم بعد تفادي أو تصحيح سبب الرفض.

وعند عدم إضافة التابعين في الملف، فهنا لا يجب رفع تذكرة للتعديل وإضافة التابعين، وإنما يجب سحب الطلب المقدم من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ومن ثم تسجيل ضمان اجتماعي جديد من البداية لإسناد التابعين بعد مرور 24 ساعة من وقت السحب عن طريق رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

ويجب العلم أن المسكن أحد أهم أركان تعريف الأسرة، حيث يحتسب على أساسه والأفراد المقيمة به مقدار الدخل والحد الأعلى لقيمة الضمان المقرر الحصول عليه عند القبول في الضمان الاجتماعي 1443، ويجب العلم أن عملية التأكد من صحة آيبان وأنه باسم المتقدم قد تستغرق بعض الوقت، لذلك يجب الانتظار حتى الانتهاء من عملية التحقق.

استعلام الضمان الاجتماعي الجديد بالسجل المدني 1443

عند صدور القرار النهائي بعدم الأهلية والسبب هو أن سجلات الهيئة العامة للزكاة تشير إلى أن الضريبة المسجلة على السجل التجاري للعائل تتعدى الحد الأدنى، فيجب عليك تقديم اعتراض وإرفاق المستند الذي يثبت دفع الضريبة المقررة، ويجب عند رفع المستند أن يكون حديثاً حتى يتم قبول الاعتراض.

أما في حال كان سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي الجديد هو عدم مطابقة شروط الاستحقاق ومعاييره، فتقوم اللجنة بإرسال رسالة نصية تعتذر بها عن القبول لعدم مطابقة الطلب لشروط الضمان الاجتماعي 1443، ولمزيد من المعلومات أو لتقديم اعتراض على عدم الأهلية، فيمكن ذلك من خلال اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي المرفق.

وهناك بعض المستفيدين ممن صدر لهم قرار القبول في الضمان الاجتماعي المطور ووجدوا أن القيمة المستحقة من المعاش أقل من المبلغ المقرر بجدول الضمان، فعلى سبيل المثال الأسرة المكونة من خمسة أفراد تستحق 3300 ريال كحد أقصى لقيمة المعاش المستحق، ولكن ما تم نزوله بالدفعات المالية أقل من هذا المبلغ، فهنا يجب العلم أن المبلغ المستحق هو ما قررته اللجنة بناء على حالة المتقدم.

شروط التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوضحت الموارد البشرية الشروط والأحكام الواجب الالتزام بها قبل البدء في التقديم، وذلك من خلال التأشير في مربع التعهد عند تسجيل جديد، حيث يقر المتقدم بتعهده والتزامه الكامل بأن جميع المعلومات المفصح عنها التي قام بإدخالها صحيحة وكاملة وتعكس الواقع حتى تاريخ التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

كما يجب التحري من دقة وصحة الوثائق والمستندات المرفوعة على موقع الضمان الاجتماعي الجديد وتجنب إخفاء أي معلومة يتطلب البرنامج الإفصاح عنها بأي وقت، وعند إخفاء أي معلومة عند التسجيل فيتحمل المتقدم المسؤولية القانونية كاملة، وعند حدوث أي تغيير على حالة المستفيد، فيجب عليه يجري تحديث الضمان الاجتماعي للبيانات التي تغيرت خلال المدة المحددة من قبل الوزارة، ويعد ذلك التزام على المتقدم.

فعند حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية بأن تزوج بعد أن كان أعزباً أو مطلقاً، وعلى حالته الاقتصادية والصحية، فيجب عليه الإبلاغ عن هذا التغيير، وكذلك الحال عند الحصول على دخل شهري إضافي جديد من أي مصدر من مصادر الدخل المتنوعة التي أوضحتها الوزارة، ويتم إجراء تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بموقع الدعم.

أحكام التسجيل في منصة الدعم الضمان المطور 1443

يجب العلم أنه بموافقتك على شروط وأحكام تسجيل جديد في منصة الدعم، فبهذا تكون قد فوضت الموارد البشرية بالإطلاع على جميع المعلومات الائتمانية والحسابات البنكية والاستثمارية، وحسابات جميع الجهات والشركات والمؤسسات التابعة لك أو التي تملك حصصاً فيها أو أي استحقاقات عامة أو خاصة بك لدى أي جهة، والهدف من هذا التفويض هو التحقق من مدى استحقاق المتقدم للمعاش أو الإعانة.

وتفويض الموارد البشرية أيضاً بالكشف والإفصاح عن أي معلومات تنص أنظمة المملكة على جواز الإفصاح عنها، واستخدام كافة البيانات والمستندات أو الوثائق لأغراض إحصائية دون الكشف عن هوية المتقدم أو أي معلومات شخصية خاصة به، ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة طبقاً لما تقضي به الأنظمة السارية، وعلى المتقدم تحري الدقة عند إدخال بياناته والتأكد من صحتها.

كما يقر المتقدم بموافقته على الشروط والأحكام على أنه لا يعني إكمال تقديمه بنجاح على الضمان الاجتماعي الجديد بأنه مستحق للحصول على معاش الضمان، حيث من الممكن أن يقوم بالتقديم على البرنامج ولكنه لا يستحق الاستفادة من مبالغ الدعم لعدم استحقاقه، حيث للوزارة الحق الكامل في دراسة الطلب المقدم وإصدار القرار أو اتخاذ الإجراء التي تراه مناسباً تجاه الطلب، وذلك وفق آليات العمل والصرف المنصوص عليها باللائحة.

وأكدت على حقها الكامل في تعديل شروط وأحكام الضمان الاجتماعي المطور أو استبدالها بشكل كلي بشروط جديدة دون الإشعار بذلك، وعند إجراء أي تعديل على الشروط، فتصبح نافذة فور نشرها على موقع الضمان الاجتماعي المطور ما لم يتبين خلاف ذلك، ويعد استمرار المستفيد في تسجيل الدخول إلى منصة الضمان المطور بمثابة موافقة منه على التغييرات التي تجريها الوزارة.

هل يجوز التسجيل في الضمان الاجتماعي للزوجة 1443

أتاحت الوزارة إمكانية تسجيل الزوجة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور كعائل للأسرة، ومن ثم إضافة الأبناء والزوج تابعين لها، وهذا من منطلق النظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، وهنا يجب أن يتعدى عمرها الثمانية عشر عام، وتتضح هذه الحالة عند وجود إيقاف خدمات للزوج أو في حال عدم رغبته في التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد 1443.

ولكن؛ هل يمكن تسجيل الزوجة في الضمان الاجتماعي وإضافة الأبناء تابعين لها دون إضافة الزوج؟ وهنا أعلنت الوزارة عن إتاحتها إمكانية تقديم الزوجة على الضمان الاجتماعي الجديد باعتبارها عائل الأسرة، ولكن يجب عليها إضافة كافة المقيمين معها في المنزل “أسرتها” في الملف عند التسجيل بالضمان، حيث يتوجب على الزوجة في هذه الحالة الإفصاح بشكل كامل عن جميع أفراد الأسرة.

فعند عدم إضافة أحد التابعين كالزوج أو أحد الأبناء لوجود دخل شهري لديه قد يمنع من الاستحقاق، فهذا يعد مخالفاً للنظام ويستوجب تطبيق العقوبة المقررة وفق لائحة نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، حيث ينظر لهذه الحالة على أنها من قبيل الحصول على أموال الزكاة بدون وجه حق، وهذا التصرف يعرض صاحبه أو القائم به إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

وقد حددت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العقوبة المقررة عند تغافل إضافة أحد التابعين نظراً لكونه لديه دخلاً شهرياً، حيث يعاقب بالغرامة التي تصل إلى 10000 عشرة ألاف ريال أو السجن لمدة عام أو بهاتين العقوبتين معاً، لذلك يجب على كافة المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الانتباه إلى إضافة كافة التابعين بشكل كامل وصحيح، والإفصاح عن الدخل الشهري لهم أياً كان مصدره.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

وردتنا بعض الأسئلة حول تعارض معاش الضمان الاجتماعي الجديد مع دخل وثيقة العمل الحر أم لا، وهنا أكدت الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية من خلال حساب العناية بالعملاء تويتر على أنه لا يؤثر الحصول على وثيقة العمل الحر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1443، ولكن يجب على المتقدم الإفصاح عنها ضمن بيانات الترخيص عند تعبئة معلومات الملف الموحد عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور.

وفي حال رغبة أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي التقديم على اختبارات مركز قياس الوطني، فيجب عليه اختيار طريقة الدفع “الضمان الاجتماعي” لسداد المقابل المالي لاختبارات قياس من خلال الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني، ثم الدخول إلى أيقونة تسديد، ويجب العلم أنه يتم إعفاء المستفيد إذا كان من مستحقي الضمان الاجتماعي في أنظمة الوزارة، ويتم الحصول على الخدمة 4 مرات للقدرات العامة ومرتان لقياس التحصيلي.

ويجب العلم أنه حال صدور قرار عدم التأهل أو كانت قيمة المبلغ المودع أقل من المبلغ المستحق وفق جدول الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فيتاح تقديم اعتراض خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان عن نتيجة الأهلية والاستحقاق، وبعد تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المرفق، تقوم اللجنة بدراسة طلب الاعتراض خلال مدة 60 يوماً.

تسجيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

عند إخفاء بعض المعلومات عند التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والتي من شأنها أن جعلت من المتقدم مستحقاً، فيتم استلام مبالغ معاش الضمان المطور بدون وجه حق، وهنا يتم توقيع العقوبة المقررة على المخالف، وفي حال رغبته في استرجاع المبالغ المستلمة دون وجه حق حتى لا يتم توقيع العقوبة على القائم بها.

فيتم ذلك من خلال تحويل الأموال الخاصة بالضمان على حساب المعاشات الضمانية في مصرف الراجحي، ومن ثم إبلاغ الوزارة بذلك عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) مع إرسال الإيصال لذلك، وفي حال صدر قرار الأهلية والاستحقاق بعد دراسة الطلب وكان المبلغ الموجود بالدفعات المالية أقل من المبلغ المستحق وفق عدد أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن.

أو صدر قرار اللجنة بالرفض لعدم توافر وانطباق أحد شروط الاستحقاق والأهلية، فيمكن تقديم اعتراض على الحالة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثون يوماً من خلال النقر على زر “تقديم اعتراض”، وستقوم الوزارة بالفصل في الاعتراض ودراسته خلال ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، ويتاح التسجيل واستعلام حالة الطلب من خلال المنصة باتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المرفق.

تسجيل ضمان الاجتماعي جديد 1443

تتيح منصة الضمان الاجتماعي المطور إمكانية تسجيل زوجة المواطن غير السعودية في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يمكن لزوجة المواطن أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصال أو رقم الضمان الاجتماعي الموحد أو التوجه لأقرب مكتب ضمان اجتماعي لرفع طلب استثناء للتسجيل في البرنامج، ويجب أن تكون مطلقته وأرملته لديهم أبناء سعوديين.

وقد أوضحت الموارد البشرية أنه عند تعليق أحد الدفعات المالية المستحقة بملف المستفيد، فيجب العلم أن سبب تعليق الدفعات هو وجود خطأ في رقم الحساب البنكي المسجل في الملف الموحد، كما قد يرجع سبب التعليق للدفعات إلى عدم اكتمال التحقق من رقم الآيبان من خلال البنك وربطه بالهوية الوطنية للمستفيد، وفي الوقت الحالي تعمل الوزارة على تسريع عملية التحقق من الآيبان مع البنوك.

فمن يجد أن دفعاته المالية معلقة أو تم صدور الأهلية وتم القبول في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وأودعت الوزارة المبلغ بالدفعات المالية ولم يجد أي مبالغ مودعة في حسابه البنكي، فيجب عليه التأكد من صحة رقم الحساب البنكي الآيبان، وعند تعديل آيبان المستفيد، سيتم نزول الضمان الاجتماعي في حسابه بشكل مباشر دون تعليق للدفعات، ويتاح الإطلاع على الطلبات والتقديم الآن من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد أن منحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستفيدين الحاليين ستة أشهر للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443، فقد أعلنت يوم الأحد بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمسجلين في البرنامج القديم، حيث أصبح موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين المسجلين في النظام القديم كما بالتالي:

يوم الأحد بتاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م.

حيث كان محدداً تاريخ 23 مايو موعداً لانتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لهذه الفئة، ولكن أصبح بإمكانهم التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد حتى حلول الموعد الموضح عالية عن طريق رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عن طريق النت.

وأكدت الوزارة على أنها ستقوم بمتابعة عملية التسجيل والانتقال لهم، ومن ثم التواصل مع من لم يستطع التسجيل في الضمان الاجتماعي، كما أوضحت أنه ليس هناك انتقال تلقائي أو آلي للمستفيدين الحاليين، وسبب ذلك هو اختلاف البيانات المطلوبة في المطور عن القديم، وتم التنويه على ضرورة التسجيل في المنصة خلال المدة المحددة.

وفي حال ثبوت حاجة المستفيد للدعم خلال فترة دراسة الطلب أو بعد الانتقال إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، فسوف يستمر البرنامج في إيداع الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين حتى تاريخ انتهاء التسجيل الموضح عالية، فمن يخشى انقطاع معاش الضمان الاجتماعي عنه خلال فترة دراسة الطلب، فقد تم التأكيد على عدم تأثير حصول المستفيد على معاش الضمان الاجتماعي عند تسجيله بنظام الضمان المطور من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المرفق.

نزول المكرمة الملكية اليوم بأمر ملكي

بعد انتظار دام طويلاً من جانب مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم للإعلان الرسمي من جانب واس عن صدور أمر ملكي كريم بإيداع مكرمة الضمان الاجتماعي للمستحقين في حساباتهم البنكية، فقد تم التوجيه من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بإيداع مبالغ معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقد تم الإعلان عن مقدار المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة ما يزيد عن ملياري ريال، وقد أعلنت واس عن صدور الأمر الملكي يوم الاثنين بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر رمضان لعام 1443هـ، وقد بلغت قيمة المكرمة الملكية التي من المقرر إيداعها خلال الساعات القليلة المقبلة 1000 ريال لعائل الأسرة و500 للتابع.

وفي حال تسجيل الدخول إلى منصة الدعم للإطلاع على مبلغ مكرمة الضمان الاجتماعي بالدفعات المالية، ولم تظهر المبالغ المستحقة من المكرمة في حساب الضمان الاجتماعي المطور، فهنا أوضحت الوزارة أنه سوف تودع معونة شهر رمضان تدريجياً لمن صدر له قرار الأهلية “مؤهل” في الدفعة الخامسة لشهر أبريل 2022م، ويتاح الدخول إلى منصة الضمان من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

أما فيما يتعلق بالغير مؤهلين بالدفعة الخامسة وتم تقديم اعتراض من جانبهم على نتيجة الأهلية، وتم قبول الاعتراض وأصبحت حالته “منتهية” أو مقبول نهائي، إلى جانب المؤهلين بالدورة الخامسة ولم يتم التحقق من حسابهم المصرفي أثناء نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل، لم تنزل مستحقات معونة رمضان في حسابهم البنكي ضمن الدفعة السادسة، وهنا أكدت الوزارة على نزولها الدفعة القادمة.

تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد صدور قرار الأهلية بعدم القبول في نظام الضمان الاجتماعي المطور، فيتاح إمكانية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال النقر على أيقونة تقديم اعتراض، ولكن ما هي المدة المحددة لتقديم طلب الاعتراض؟

هنا أوضحت الوزارة بأنه للمستحق التظلم من القرارات التي صدرت من اللجنة بشأن الأهلية والاستحقاق خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر عن اللجنة المختصة المتضمن رفض المتقدم، ووفقاً للائحة نظام الضمان الاجتماعي الجديد، فمن المقرر أن تمتد فترة دراسة الاعتراض المقدم خلال ستون “60” يوماً، ويمكن تقديم اعتراض الضمان المطور من خلال اتباع التالي:

تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الضمان الاجتماعي.

الدخول إلى برامج الدعم الخاصة بي.

برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

الأهلية والاستحقاق.

استعراض تفاصيل دورة الأهلية.

تقديم اعتراض مع ضرورة إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض المقدم.

تسليم الاعتراض.

وبعد التقدم بطلب اعتراض على النتيجة، فيجب الانتظار حتى يتم الفصل بشكل نهائي في التظلم المقدم، حيث هناك بعض الحالات التي تقدمت بطلب اعتراض على نتيجة الأهلية لكونه غير مؤهل لسببٍ ما، وقامت بسحب الطلب محل الاعتراض، ومن ثم التقديم على الضمان الاجتماعي بطلب جديد من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المرفق.

نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد، فيتم الانتظار لحين دراسة الطلب وإصدار نتيجة الأهلية والاستحقاق، وبعد صدور قرار اللجنة “مؤهل” في حال قبول المتقدم بالبرنامج، فيجب التأكد من أنه قد تم التحقق من صحة رقم الآيبان بنجاح، وحال كان صحيحاً وتم التحقق منه، فسوف يتم الصرف الآلي مع الدفعة الجديدة.

وقد تم التأكيد على أن من تم صرف الضمان الاجتماعي بالدفعات السابقة بناءً على نتيجة الأهلية الخاصة به “مؤهل” بهذه الدفعات، فليس بالضرورة أن تكون حالة أهلية الضمان الاجتماعي الجديد بالنسبة له مؤهلاً بشكل دائم، فقد يحصل على المعاش لهذه الدفعة، بينما يكون غير مؤهل بالدفعة التالية لها.

حيث تقوم اللجنة بالتحقق من أهلية المستفيدين شهرياً، ويصرف معاش الضمان الاجتماعي بعد التأكد من استيفاء معايير الاستحقاق لديهم، فللحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد يجب أن يكون المستحق مؤهلاً بشكل دائم، وعند حدوث أي تغيير يجب إبلاغ الوزارة بهذا التغيير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

الاعتراض المقدم على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي الجديد في حال كانت الحالة غير مؤهل يمر بثلاث بمراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى في تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي على حالة الأهلية من خلال الذهاب إلى الطلبات، ثم الضغط على رمز العين الموجودة أسفل خيار الإجراء، ثم الضغط على كلمة غير مؤهل.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر على زر تقديم الاعتراض ورفع المستندات والوثائق المطلوبة لتدعيم الطلب، ثم يصدر قراراً بقبول الاعتراض “مقبول”، وبعد ذلك تتغير النتيجة إلى مقبول نهائي “منتهية”، وهنا يعوض المستفيد عن كافة الدفعات المستحقة له بدايةً من الدفعة محل الاعتراض المقبول نهائياً، ومن ثم انتظار الصرف الآلي من جانب الوزارة.

ويجب على كافة المرفوضين في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، وقاموا بتقديم اعتراض على حالة الأهلية أن ينتظروا قرار اللجنة الخاص بالاعتراض المقدم، وعدم سحب الطلب محل الاعتراض وتقديم طلب جديد حتى تنتهي اللجنة من دراستها، وفي حال تم قبول الاعتراض، فيجب الانتظار حتى تتغير الحالة إلى “مقبول نهائي”، وهنا سيتم إدراج مقدم الاعتراض المقبول نهائياً ضمن المؤهلين.

تحديث الضمان الاجتماعي 1443

متى يجب تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لمستفيد؟ هل يجب أن يتم تحديث البيانات شهرياً أو سنوياً أم ماذا؟ حيث يتساءل العديد من المتقدمين على موعد إجراء التحديث للمعلومات بالملف الموحد حتى لا يقع تحت طائلة القانون وتناله العقوبة المقررة على المخالف، وهنا تم التأكيد على أن عملية تحديث الضمان الاجتماعي الجديد تتم فقط عند حدوث تغييراً على حالة المستفيد وفق الحالات الموضحة بالتالي:

تغيير الحالة الاجتماعية بأن كان متزوجاً وأصبح أرملاً أو مطلقاً أو العكس.

إضافة مولود جديد.

الحصول على دخل شهري جديد.

نقصان الراتب الشهري.

شراء سيارة أو عقار.

تغيير المنزل من ملك إلى إيجار أو العكس.

الضمان الاجتماعي تسجيل جديد 1443

في حال صدر قرار اللجنة بعدم قبول المتقدم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وتقدم باعتراض، وتم قبوله بأن كانت النتيجة “مقبول نهائي”، فسوف يعوض المستفيد عن كامل الدفعات المستحقة له بدايةً من الدفعة محل الاعتراض المقبول نهائياً.

أما عن آلية إضافة تابع جديد للمستفيد الرئيسي صاحب الطلب ومقدمه، إلى جانب إسناده للمنزل بعد صدور قرار الأهلية والاستحقاق، فتتيح منصة الضمان الاجتماعي الجديد إمكانية إضافة تابع جديد عن طريق التعديل على البيانات بالملف الموحد من جانب المستفيد الرئيسي مقدم الطلب، ولا يمكن إضافة التابع عندما يكون الطلب قيد الدراسة، حيث يجب أولاً سحب الطلب وإعادة التقديم على الضمان المطور بعد مرور 24 ساعة.

وقد تم التأكيد من جانب الموارد البشرية على ضرورة الموافقة على الارتباط كتابع لعائل الأسرة المتقدم بطلب جديد في الضمان الاجتماعي من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد بإدخال بيانات حساب أبشر الخاصة به، وذلك لمراجعة البيانات والمعلومات المدخلة والتأكيد عليها، ثم الموافقة على كونه تابعاً لعائل الأسرة، وينطبق ذلك على التابع البالغ 18 عاماً فأكثر.

التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت

بعد انتهاء تسجيل ضمان اجتماعي جديد وانتظار المدة المحددة لدراسة الطلب من خمسة وعشرون إلى خمسة وخمسون يوماً بصورة تقريبية، فينتقل الطلب للدراسة من جانب اللجنة، ثم بعد ذلك يتم إعلان نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي سواء بالقبول أو عدم الأهلية (مؤهل – غير مؤهل)، ثم يظهر المبلغ المستحق بناءً على الدراسة التي أجرتها الوزارة في خانة الدفعات المالية في حال الأهلية والاستحقاق.

وقد تنخفض القيمة المستحقة أو معاش الضمان الاجتماعي المودع في حساب الضمان الاجتماعي عن المقرر وفق جدول الضمان المطور بناءً على عدد الأفراد، حيث تم إقرار استحقاق الفرد المستقل وعائل الأسرة 1100 ريال، بينما يحصل التابع على 550 ريال، ولكن بعد حساب قيمة المعاش المودع في الحساب البنكي يجد المستفيد أن قيمة المعاش تنخفض عن هذا الحد.

وهنا يجب العلم أن هذا المبلغ هو المستحق وفقاً لحالة الأسرة المتقدمة بعد إجراء الدراسة، وليس من الضروري أن يحصل المستفيد على الحد الأعلى لقيمة المعاش، فقد تكون أسرة مكونة من 6 أفراد وتحصل على مبلغ 1700 ريال فقط، بينما الحد الأعلى لها هو 3850 ريال، حيث يتوقف مقدار معاش الضمان المطور على حالة الأسرة الاقتصادية، ويتاح التقديم من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم التأكيد على أن دعم النحال يؤثر على مقدار المعاش المستحق من الضمان الاجتماعي المطور في حال الأهلية، حيث يدخل دعم النحال ضمن الدخل الشهري غير المكتسب الذي يدخل في عملية الاحتساب كاملاً، وهذا يعني أنه يتم إضافة إجمالي الدعم إلى مجموع الدخل الشهري لصاحب الطلب الرئيسي وأسرته، فعند تسجيل بيانات الملف الموحد يجب الإفصاح عن الدعم بشكل كامل.

وفي حال تقدم مواطن عاطل عن العمل على الضمان الاجتماعي الجديد، وتم صرف الضمان له بعد صدور قرار الأهلية والاستحقاق، وبعد ذلك تم الالتحاق بوظيفة خلال فترة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ففي هذه الحالة، هل يتم تمكين المستفيد لمدة سنة؟ وهل هناك حد مانع للراتب الشهري الذي يتقاضاه من وظيفته؟

وهنا أوضحت الموارد البشرية أنه وفقاً لأحكام نظام الضمان الاجتماعي الجديد يوجد حداً مانعاً للاستحقاق يجب ألا يتجاوزه المستفيد، ويتم الاعتماد عند حساب الضمان الاجتماعي المطور على عدد أفراد الأسرة المقيمين بذات المسكن، أما عن التمكين، فبمجرد التحاق المستفيد بوظيفة جديدة يتجاوز بها الدخل الشهري له وأسرته عن الحد المانع للضمان الاجتماعي، فبذلك تنتقل الأسرة من مستحقة إلى غير مستحقة.

فبعد صدور قرار اللجنة بخصوص الأهلية والاستحقاق، سيجد المتقدم أن سبب عدم التأهل هو “تشير السجلات بتجاوز الدخل الشهري للحد المانع للضمان الاجتماعي المطور”، وتم التأكيد على أنه لا يتطلب الأمر إعادة التمكين وهو لا يزال على رأس العمل، وفي حال كان الدخل الشهري المحتسب أقل من الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد، فسوف يتم تمكين الأسرة لإعادة تقديم الطلب مرة أخرى بصورة مباشرة عن طريق رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

اشترطت الموارد البشرية ضرورة إضافة كافة التابعين المقيمين في ذات المسكن بالملف الموحد للضمان الاجتماعي، وهناك العديد من المتقدمين ممن قاموا بالتسجيل دون إضافة الزوجة أو الزوج، وتم تأهلهم في الضمان المطور، ولكن الوزارة سحبت الطلبات المقدمة دون إضافة الزوج/الزوجة، وهنا يلزمهم التسجيل في الضمان الجديد بعد مرور 24 ساعة من وقت سحب الطلب.

وفي حال تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور ووجدت رسالة تفيد بأنه قد تم إيقاف الطلب الخاص بكم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لعد اكتمال البيانات وتسجيل بيانات الزوج أو الزوجة، وهنا يجب الدخول إلى حساب الضمان المطور وإضافة المعلومات بشكل كامل، وهذه الرسائل لمن تم سحب طلبهم من الضمان الاجتماعي الجديد.

علماً بأنه بعد إجراء تحديثات على نظام الضمان الاجتماعي 1443، فقد تم التأكيد من جانب حساب الضمان الاجتماعي تويتر على أن دعم حساب المواطن السعودي لن يدخل في الاحتساب عند حساب الدخل الشهري لأفراد الأسرة المقيمين بذات المسكن، ولكن يجب على كل مستفيد الإفصاح عن مبلغ الدعم عند استكمال معلومات الدخل الشهري.

تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور

عندما تكون نوع الوحدة المسكنية “مستأجر”، فيلزم إضافة رقم عقد الإيجار، وعند تجديد العقد المسجل ويرغب المستفيد في تعديل المعلومات، فما ما هي آلية تعديل البيانات المسجلة وإرفاق العقد المسجل في منصة إيجار عبر منصة الضمان الجديد؟ وهنا يجب العلم بأنه يتم التحقق من عقد الإيجار الإلكتروني بصورة شهرية، وليس هناك حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الضمان المطور.

وفي حال وجود “تحت التدقيق” بجانب التابعين، فهذا يعني أن التابع عمره يتعدى الثمانية عشر عام، وهنا يتوجب عليه قبول الارتباط كتابع والموافقة عليها وتعبئة البيانات ومراجعتها والتأكيد عليها، ويتم دلك من خلال تسجيل دخول التابع إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق تسجيل جديد أو عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد من خلال إدخال بيانات أبشر.

وقد أرجعت الوزارة سبب عدم تأهل التابعين إلى اعتماد نظام الضمان الاجتماعي المطور على أهلية الأسرة بشكل كامل لاستحقاق المعاش، ففي حال عدم تحقق شروط الأهلية لأحد أفراد الأسرة كأن يكون لديه دخلاً شهرياً مرتفعاً، فسوف يؤثر بصورة مباشرة على جميع الأفراد، وبذلك تكون الأسرة بأكملها غير مؤهلة، ومرجع ذلك هو النظر للأفراد المقيمين بذات المنزل على أنهم أسرة واحده.

كيف أعرف إني مستفيد من الضمان الاجتماعي 1443؟

بعد إكمال المتقدم عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الضمان عن طريق النت، تتم دراسة الأهلية خلال فترة زمنية قد تتعدى الخمسة وعشرون يوماً وتصل إلى خمسة وخمسون يوماً، وخلال هذه الفترة الزمنية تقوم اللجنة بدراسة الطلب المقدم بناءً على البيانات المسجلة والواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما ينتظر المتقدم خلال فترة الدراسة إعلان نتائج الأهلية للدفعة التالية التي من المحتمل أن يكون ضمن المؤهلين بها، وهنا يجب العلم أن الوزارة ترسل رسائل نصية على الجوالات المسجلة تتضمن نتيجة الأهلية، كما يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني.

حيث يتاح التعرف على نتائج أهلية الضمان المطور لمعرفة هل المتقدم مقبولاً في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي أم لا عن طريق تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي برقم الهوية وكلمة المرور أو عن طريق بوابة نفاذ، ومن الذهاب إلى برامج الدعم الخاصة بي من الطلبات، ثم اختيار برنامج الضمان الاجتماعي، وسيتم عرض كافة تفاصيل الطلب المقدم على المنصة.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي 1443

عند التسجيل في الضمان الاجتماعي لتقديم طلب جديد في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، فيجب العلم أنه قد يتم رفض الطلب لعدم الأهلية، وقد تتنوع أسباب عدم التأهل تأسيساً على تنوع معايير الأهلية، ولا يتم تطبيق سوى معيار واحد فقط حتى الآن وهو تجاوز الدخل الشهري للحد المانع بسبب الراتب الشهري أو التقاعد ونحوها.

حيث يتم احتساب 50% من مجموع إجمالي الدخل الشهري المكتسب من راتب عمل عام أو خاص أو من نشاط تجاري وغيره، إلى جانب إدخال مجموع إجمالي الدخل الغير مكتسب باستثناء البرامج المساندة ودعم ذوي الإعاقة، ويتاح التقديم والاستعلام من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي المرفق، كما يمكن الإطلاع على حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني أو من خلال بوابة النفاذ الموحد أيضاً عن طريق المنصة.

هل يدخل حساب المواطن في الاحتساب؟

صرح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي على عدم دخول دعم برنامج حساب المواطن عند احتساب الدخل الشهري للأسرة، بينما أكد حساب العناية بالعملاء على احتسابه ضمن الدخل غير المكتسب للأسرة، وبذلك فهو يحتسب عند إجراء عملية الاحتساب.

ولكن فيما بعد تم التأكيد من جانب الوزارة في تصريح حديث على عدم دخول دعم حساب المواطن ضمن المبالغ الغير مكتسبة بالضمان الاجتماعي الجديد 1443، فهو لا يؤثر بأي حال من الأحوال على أهلية الاستحقاق أو قيمته.

ولكنها أوجبت على كافة المتقدمين الجدد إدخال قيمة الدعم الذي يحصل عليه المتقدم من البرنامج لاستكمال بيانات الدخل الخاصة به، وبناءً على ذلك، فيجب الإفصاح عن مقدار الدعم، ولكنه لن يدخل في احتساب إجمالي الدخل الشهري للأسرة.

مثال: مواطن يحصل على دخل شهري من راتب يبلغ 4000 ريال، ودعم حساب مواطن 700 ريال، وعدد أفراد الأسرة 5 أفراد، فهنا سيتم احتساب نصف الدخل الشهري المكتسب فقط (2000 ريال)، والحد المانع لعدد 5 أفراد هو 3300 ريال، وبمقارنة الدخل الشهري المحتسب بالحد المانع، فإن الحالة “مستحق”.

الضمان الاجتماعي استعلام الأهلية 1443

تم إيداع مبالغ المعونة الخاصة بشهر رمضان “المكرمة الملكية لكافة المؤهلين بالدفعة الخامسة ممن لم يتم التحقق من رقم حسابهم البنكي في حينها، حيث تم تعليق إيداع المعونة لحين التحقق من الآيبان، وقد ظهر لهم بأن الدفعة قيد الانتظار، ويتم الحصول على المعونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور فقط، ويمكن الإطلاع على حالة الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم الآن.

ويترقب كافة المتقدمين الجدد والمستفيدين بالدفعات الماضية إعلان الموارد البشرية نتائج أهلية الدفعة الثامنة من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد لمعرفة نتيجة الاستحقاق هذا الشهر، هل هو مؤهل وينطبق عليه شروط القبول في الضمان الجديد أو لا، ومن المقرر أن يتم صدور نتائج الأهلية والاستحقاق للدورة الثامنة الخاصة بشهر يوليو 2022م خلال الأسبوع الجاري.

تحديث: صدرت نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثامنة الخاصة بشهر يوليو 2022م يوم الخميس الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، فمن يريد الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية أو بالسجل المدني، يمكنه ذلك الآن من خلال منصة الدعم، كما يمكن التعرف على المبلغ المستحق من هذه الدفعة من خلال التوجه إلى الدفعات المالية.