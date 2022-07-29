رابط تقديم وزارة التعليم 1444 في نظام جدارة عبر منصة مسار masar.sa

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم وزارة التعليم في نظام جدارة عبر منصة مسار 1444، وذلك بعد أن تم الإعلان من قبل الوزارة رسمياً عن بدء التقديم على الوظائف التعليمية البالغ عددها 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي، وسيتم تعيين المقبولين وفقاً للائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية بالخدمة المدنية على رتبة معلم ممارس، ومن خلال المقال نوفر التخصصات المطلوبة وموعد فتح باب التسجيل في الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم 1444هـ، كما يمكن الحصول على رابط التسجيل في الرخصة المهنية عبر موقع نظام الرخص الآن، حيث يعد الحصول على الرخصة المهنية شرطاً للتقديم على وظائف وزارة التعليم المعلنة.

رابط تقديم وزارة التعليم 1444

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من شهر يوليو لعام 2022م عن توفر عدداً من الوظائف التعليمية بنظام التعاقد الرسمي على رتبة معلم ممارس للعام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه الوظائف للمزيد من الإسهام في تحقيق أهداف الوزارة عن طريق الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية في قطاع التعليم، وفور حلول الموعد المقرر لبدء التسجيل، فسوف يتم استقبال الطلبات من الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية عن طريق نظام جدارة من خلال تسجيل دخول منصة مسار الإلكترونية، ويمكن الحصول على رابط التسجيل في الوظائف التعليمية الرسمي من خلال اتباع التالي:

رابط تقديم وزارة التعليم (eservices.masar.sa).

موعد التقديم على الوظائف التعليمية 1444

من أجل سد الاحتياج الوظيفي بوزارة التعليم لما تم بمشاريعها التطويرية، فقد تم الإعلان عن فتح باب التقديم على وظائف وزارة التعليم عام من خلال نظام جدارة الوظائف التعليمية عبر منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ التقديم على الوظائف اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 2 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 31 يوليو 2022م.

يستمر التسجيل في وظائف التعليم حتى الساعة الثانية عشر من صباح يوم الأحد بتاريخ 9 محرم لعام 1444هـ الموافق لتاريخ 7 أغسطس 2022م.

#وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) #وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

التخصصات المطلوبة للوظائف التعليمية

أوضحت وكالة الأنباء السعودية واس التخصصات المتاحة لدى وزارة التعليم، حيث تم التأكيد على استقبال نظام جدارة طلبات التقديم حسب التخصصات المتاحة وهي كالتالي:

الرياضيات. اللغة الإنجليزية. إدارة الأعمال. المهارات الرقمية. الفيزياء. الكيمياء. الأحياء.

وتستهدف الوظائف التعليمية بشكل تقريبي كافة الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث أكدت الوزارة على أنها تستهدف الإدارات التعليمية بالرياض والزلفى والعلا ومحايل عسير والمخواة وحفر الباطن وعفيف وشقراء وظهران الجنوب وشرورة وبيشة وتبوك وحائل وجازان والمنطقة الشرقية والدوادمي ورجال ألمع وغيرهم من الإدارات الأخرى.