تسجيل حساب المواطن للعزاب برقم الهوية في البوابة الإلكترونية 1444

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب ؛ حيث أوضح البرنامج حالات الفرد الأعزب، حيث يستطيع أن يسجل بحساب مستقل، ولكن إذا تحققت بعض الشروط، ولكن في حالة مخالفتها يكون كتابع في حساب رب الأسرة، جاء ذلك تيسيرًا على المستهدفين من البرنامج، وفي سبيل الوصول إلى المستحقين، وإعادة تقديم الدعم الحكومي لهم، بشكل يحقق تحسين المعيشة، ويساعدهم في تلبية الاحتياجات والمطالب الحياتية، لذلك نقدم لكم طريقة تسجيل حساب المواطن للأعزب، وحالات التسجيل.

تسجيل حساب المواطن للعزاب

تكمن طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب في الخطوات التفصيلية التي أعلن عنها عبر الحساب الرسمي على تويتر، حين أكد على أن التسجيل يكون من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، ثم اختيار تسجيل جديد، عندها ينقلك النظام إلى صفحة كتابة البيانات بشكل تلقائي، يبدأ المستخدم في كتابة رقم الهوية والجوال وتاريخ الميلاد، ثم يضغط على تسجيل الدخول، يكتب رمز التأكيد من الرسالة على الجوال، ثم ينتقل إلى طلب التقديم، يباشر تسجيل البيانات بكل دقة وموضوعية، يوافق على شروط حساب المواطن، ثم يرفق المستندات التي تثبت استقلالية السكن، ثم يضغط على خيار تقديم الطلب.

حالات تسجيل العزاب

بين حساب المواطن حالات تسجيل العزاب (ذكور وإناث) بحساب مستقل، وذلك عندما عندما يتجاوز السن 24 عام دون إثبات الاستقلالية، أو أن يتجاوز سن 18 عام، وفي نفس الوقت أقل من 24 عام، ولكن في هذه الحالة يتوجب عليه تقديم المستندات التي تثبت استقلالية السكن (صك الملكية، عقد إيجار، مشهد إثبات حكومي جامعي أو خاص، أو أحد الكليات والمعاهد العسكرية)، ولكن في حالة السكن مع الأسرة يسجل كتابع في حساب رب الأسرة، وقد عرف حساب المواطن الفرد المستقل على أنه كل مواطن أو مواطنة بلغ سن 18 عام، ويعيش في مسكن مستقل، ويتحمل نفقاته الخاصة.

شروط حساب المواطن للعزاب

حدد البرنامج شروط تسجيل حساب المواطن للعزاب، نذكر منها:

ينبغي أن يكون سعودي الجنسية، أو يندرج تحت قائمة الفئات المستفيدة من دعم حساب المواطن.

يجب أن يكون مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

يجب أن يكون قد أتم سن 18 عام.

يقدم المستندات التي تثبت استقلالية المسكن من أجل إنشاء حساب مستقل.

يجب أن يقيم في مسكن خاص به من نفقاته الخاصة وليس مع الوالدين أو أحد دور الإيواء الحكومية.

يشترط عن تقديم الطلب أن تكون البيانات صحيحة حتى يحصل على الأهلية.

طريقة التسجيل في حساب المواطن نفاذ

التسجيل في حساب المواطن عن طريق نفاذ للعزاب هي واحدة من طرق تسجيل دخول حساب المواطن، إذ أنه يمكن الدخول برقم الهوية واسم المستخدم للذين فتحوا حساب على البوابة الإلكترونية، كما يمكن الدخول إلى حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني، حيث يسجل المستخدم بيانات حساب أبشر، ثم يكتب رمز التأكيد المرسل إلى الجوال، ويضغط على زر المتابعة، وفي هذه الحالة تكون تمت عملية الدخول بنجاح، حيث استهدفت الحكومة من إطلاق منصة النفاذ الوطني الموحد ربط المنصات الحكومية وتوحيد إجراءات الدخول ببيانات منصة أبشر.