نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات تصل إلى 50% بداخل هايبر بنده بالسعودية على السلع الغذائية في المقال التالي

هايبر بنده، هى شركة تجزئة سعودية تم تأسيسها عام 1978 ميلادي ومن ذلك الوقت وهى تسعى أن تكون عضواً فعالا في المجتمع السعودي من خلال توفير كافة متطلبات المواطنين وبأسعار مناسبة وتوفير العديد من الخصومات والعروض الأسبوعية المستمرة دائما وبقوة والجدير بالذكر أن هايبر بنده حصل على العديد من الجوائز منها جائزة “التميز في أعمال الغذاء” وذلك عن فئة أفضل أسواق السلع الغذائية في العالم العربي عام 2014، وجائزة “امتياز العلامة التجارية في قطاع التجزئة” الممنوحة له من قبل CMO عام 2014 وغيرهم الكثير من الجوائز. تخفيضات هايبر بنده بقسم اللحوم متوفر بالعرض لحم مفروم بقري برازيلي طازج، سعر الكيلو الآن 22.95 ريال سعودي، لعمل الكفتة بمذاق رائع.

كما متوفر برجر بقري برازيلي متبل وجاهز على الطهي لعمل أشهى سندوتش برجر بكل سهولة، سعر الكيلو قبل العرض 39.95 ريال سعودي والآن بداخل العرض أصبح السعر 26.95 ريال سعودي.

تخفيض على النقانق البقري البرازيلي حيث أصبح سعرها الآن 27.95 ريال سعودي.

متواجد كفتة بقري برازيلي جاهزة على الطهي ذات مذاق رائع، سعر الكيلو الآن 38.95 بدلاً من 25.95 ريال سعودي.

متاح مكعبات لحم بقري برازيلي طازج لعمل ألذ الطواجن، سعر الكيلو بالعرض 24.95 ريال سعودي.

متواجد قطع عجل بالعظم طازجة، سعرها بالعرض 39.95 بدلاً من 53.95 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده في قسم الجبن والألبان خليط زبدة غير مملحة إماراتي سعر الكيلو منها ب 12.95 ريال سعودي بعد أن كان ب22. 95 ريال سعودي.

متاح جبنة قشقوان السنبلة سعر الكيلو قبل العرض 79.95 ريال سعودي فأصبح بالعرض 59.95 ريال سعودي.

يوجد خصم 20% على جبنة شيدر أبيض/أحمر كيريجولد حيث أصبح سعرها 59.95 بدلاً من 79.95 ريال سعودي. متوفر جبنة عكاوي أسترا سعرها الأن 34.95 ريال سعودي.

حلاوة طحينة ماركة الخروف سعر الكيلو منها الآن بالعرض 11.95 ريال سعودي، يعشقها جميع الأطفال لمذاقها الرائع.

تخفيض على الجنية القريش جرين لاند عالية الجودة والمذاق سعر الكيلو الآن أصبح 24.95 ريال سعودي.

متاح الأن بالعرض لهذا الأسبوع صدر ديد رومي مدخن سيارا ليصبح سعره 69.95 بعد أن كان ب 99.95 ريال سعودي. أصبح سعر الكيلو من لينة تركية داري 17.95 بدلا من 25.95 ريال سعودي.

لا غنى عن الجبنة الموزاريلا لعمل البيتزا والفطائر اللذيذة لذا خصص هايبر بنده عرض على الجبنة الموزاريلا ليصبح سعر الكيلو 28.95 بدلاً من 43.75 ريال سعودي.

متواجد زيتون أخضر مغربي بالفلفل/بالليمون والفلفل الأحمر فأصبح سعر الكيلو 17.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات تصل إلى 50% بداخل هايبر بنده بالسعودية على السلع الغذائية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات تصل إلى 50% بداخل هايبر بنده بالسعودية على السلع الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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