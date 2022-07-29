الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، يبحث العديد من المواطنين في السعودية بالاستعلام عن الأنظمة الخاصة بالأحوال المدنية حيث خصصت حكومة المملكة خدمة إلكترونية لكى تسهل علي المواطنين المستفيدين إمكانية الاستعلام والحجز إلكترونيًا من خلال عدة خطوات وتعليمات يجب مراعاة تنفيذها لإتمام عملية الاستعلام والحجز وسنوضح لكم بالتفصيل عن كيفية الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية.

الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية

يمكن لكل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الالكترونى لمنصة ابشر.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية.

بعد ذلك ادخل من الخدمات على خيار الأحوال المدنية.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ادخل تاريخ ميلادك.

التأكد من البيانات.

ثم اضغط على الانتقال إلى “خدمة المواعيد”.

وأخيرا سيتم ظهور الصفحة الخاصة بالمواعيد التي تم حجزها وجميع التفاصيل المتعلقة بالمواعيد التي يمكنك تعديلها أو الغاءها.

خطوات حجز موعد للأحوال المدنية

الدخول إلى منصة ابشر الالكترونية.

اختار “ابشر أفراد”.

ثم اختار كلمة مستخدم جديد إذا كنت غير مسجل.

قم بإدخال رقم الهوية الخاصة بك وبياناتك الخاصة.

ثم انقر على كلمة إرسال.

بعد ذلك اختار خدمة عرض المواعيد.

ثم حدد الحجز في الموعد المناسب لك.

اضغط على أيقونة “تأكيد الموعد”.

وأخيرا انقر على خيار “طباعة” للحصول على تذكرة حجز المواعيد.

إلغاء موعد بالأحوال المدنية

قد يتعرض بعض من الأشخاص اللي ظرف طارئ يحدث لهم فلا يستطيعون أن يقومون بحضور الموعد الذي قد قاموا في تحديده من خلال مؤسسة الأحوال المدنية ولذلك فهم يضطرون إلى إلغاء هذا الموعد وسنوضخ لكم خطوات إلغاء موعد الأحوال المدنية كالتالي: