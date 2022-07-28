شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي للمواطنين والمقيمين

شروط تمويل السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة، العديد من الأفراد يبحثون عن سيارة مستعملة أو سيارة جديدة تكون بسعر مناسب للجميع، ويحصل عليها بدون تعقيدات، ولكن هناك شروط بسيطة يجب توافرها حتى تحصل على السيارة بإجراءات ميسرة، ومتوفر تمويل سيارات لمحدودي الدخل، من يبحثون عن سيارة مناسبة للدخل الشهري، ويتم ذلك وفق بعض الضوابط من البنك أو الشركة التي تقوم بتوفير التمويل للأفراد، حيث أنه قام البنك المركزي السعودي بتوفير عدد كبير من شركات التمويل والبنوك التي تقدم التمويل التأجيري للسيارات أو التمليك، أو التمويل الشخصي، أو التمويل العقاري، ولكل تمويل منفرد ضوابط وشروط معينة ينبغي توافرها.

بنك الراجحي

من أقوى وأهم البنوك داخل المملكة الذي يوفر تمويل سيارات للجديدة أو المستعملة بأرخص سعر، سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل، ومتاح الحصول على السيارات للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، كما أنه يقدم بعض العروض والخدمات التمويلية للسيارات، وهناك سيارات أحدث موديل ب قسط شهري 445 ريال من مصرف الراجحي، كما أن هناك عروض أخرى تناسب كل فئة، ولكن يجب توفير الشروط المطلوبة حتى تحصل على سيارتك بكل سهولة ويسر، ومتوفر برامج عديدة للسيارات منها برنامج التمويل بالتقسيط، والتمويل التأجيري الذي ينتهي بالتملك، كما أنه متوفر للمتقاعدين والموظفين السعوديين والمقيمين الحصول على تمويل السيارات وفق الشروط المعلن عنها.

شروط السيارات من بنك الراجحي

يجب أن يكون المتقدم لا يتخطى 65 عاما للمتقاعدين.

الراتب للمتقاعدين لا يقل عن 1900 ريال.

للمقيمين والسعوديين الراتب يبدأ من 2000 ريال.

السجل الائتماني جيد.

موظف بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص.

يكون على رأس العمل لمدة ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، أو وفق ما يتم بين البنك والمستفيد.

الأوراق والمستندات المطلوبة

يتم تعبئة نموذج طلب الحصول على تمويل السيارات، وعرض سعر السيارة، صورة طبق الأصل من تأشيرة الإقامة، وصورة الهوية الوطنية، ورخصة القيادة، وخطاب تعريف بالراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل، والتمويل بدون مقدم ويبلغ التمويل حتى مليوني ريال، ويمكنك التقديم لطلب تمويل السيارات من خلال بنك الراجحي الإلكتروني أو من تطبيق الراجحي عبر الهاتف المحمول، أو التوجه إلى أقرب فرع لك داخل المملكة ومع جميع الأوراق المطلوبة مع حساب التمويل والبرنامج الذي يناسبك.