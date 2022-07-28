بدون كفيل ولا رسوم أستلم تمويلك فورى وبالتقسيط علي 3 سنوات

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بدون كفيل ولا رسوم أستلم تمويلك فورى بمبالغ مالية تخدم احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية الميسرة المتاحة للعملاء من موظفي جميع القطاعات بالمملكة ، حيث يوفر هذا المنتج للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها والتي يمكن للاستفادة منها من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وغير معقدة.
أستلم تمويلك فورى بدون كفيل وبدون رسوم إدارية
تمويل سريع بإجراءات سهلة وميسرة بدون كفيل ولا ضامن ، وبدون الحاجة إلى وجود رسوم إدارية ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء بالمملكة ، كما عملت شركة اليسر للإجارة والتمويل علي توفير خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتيح للشخص المتقدم بالطلب الفرصة في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء.
ما هى مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل ؟
- قدمت شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي بمزايا عديدة يمكن للعميل الاستفادة منها.
- تمويل شركة اليسر لقطاع الأفراد تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- هذا المنتج متاح بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية.
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 20 ألف ريال سعودي.
- خيارات للسداد عديدة متاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل لتقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.
- مدة استحقاق مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن أن تصل حتي 3 سنوات.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنه طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.
- 10000 ريال سعودي هو مبلغ التمويل الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من خلال قرض شركة اليسر لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.
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