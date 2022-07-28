بدون كفيل ولا رسوم أستلم تمويلك فورى وبالتقسيط علي 3 سنوات

بدون كفيل ولا رسوم أستلم تمويلك فورى بمبالغ مالية تخدم احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية الميسرة المتاحة للعملاء من موظفي جميع القطاعات بالمملكة ، حيث يوفر هذا المنتج للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها والتي يمكن للاستفادة منها من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وغير معقدة.

أستلم تمويلك فورى بدون كفيل وبدون رسوم إدارية

تمويل سريع بإجراءات سهلة وميسرة بدون كفيل ولا ضامن ، وبدون الحاجة إلى وجود رسوم إدارية ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء بالمملكة ، كما عملت شركة اليسر للإجارة والتمويل علي توفير خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتيح للشخص المتقدم بالطلب الفرصة في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء.

ما هى مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل ؟