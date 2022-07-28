خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة وطرق السداد في ثواني

فاتورة الكهرباء السعودية، أن الشركة المتخصصة في الكهرباء التي تتواجد في المملكة العربية السعودية تعد من إحدى الشركات الحريصة للغاية من أجل تطوير كافة الخدمات الخاصة بها بالشكل المستمر، وأيضًا المواصلة مع الأشخاص المشتركين في أي مكان وأيضًا في أي وقت، وهذا فإن تلك الشركة قد استطاعت أن توفر تطبيقًا رائعًا خاص بها على هواتف الجوال الذي يدعى باسم “الكهرباء” وذلك البرنامج من البرامج التي توفرها الشركة والتي يتواجد عليه والتطويرات الخاصة بالخدمات الإلكترونية بصورة مستمرة.

مميزات ومواصفات برنامج الكهرباء في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من المميزات والمواصفات التي تتواجد في برنامج “الكهرباء” الذي يتم تقديمه في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه المميزات هي كالتالي:

يقوم الشخص المستخدم في بداية الأمر للاستعلام وإدراك فاتورة الحساب الخاص به عبر الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية، ثم استعراضها من خلال رقم الحساب.

أن يستعلم الشخص عن الحالة الخاصة بالطلب، وذلك يكون من خلال الرقم الخاص بالطلب.

إظهار المكاتب المتخصصة في الخدمات وأيضًا الأساليب التي من خلالها يتم الوصول إليها.

إظهار وتوضيح كل المعلومات بالصورة العامة.

تسجيل الفرد في الخدمات التي تختص في الرسائل الصغيرة على الجوال وخدمات الفاتورة الإلكترونية.

ملئ الاستبيانات التي تختص في خدمة المشترك.

طرق سداد فاتورة الكهرباء

يوجد الكثير من الأساليب التي تختص من أجل سداد الكهرباء بكل سهولة وبساطة، ومن ضمن هذه الأساليب هي كالآتي:

الشيكات، حيث أن تلك الطريقة تكون من خلال الشيكات المصرفية المصدقة الخاصة بسداد الفواتير الاستهلاكية.

الصراف الآلي: وهذا يكون من خلال استعمال الجهاز الخاص بالصرف المتبع في البنك الذي يتم تعامل الشخص معه، أو استعمال الأجهزة التي تختص في السداد النقدي الذي يقوم البنك بتوفيرها بالصورة المستمرة.

الإنترنت، حيث من الممكن ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الذي يتعامل الشخص معه

الهاتف المصرفي، تكون تلك الطريقة من إحدى طرق وأساليب سداد الكهرباء التي تكون من خلال سداد الفاتورة عن طريق الخدمة المتخصصة لدى الهاتف المصرفي الذي يخص البنك الذي يقوم الشخص بالتعامل معه عندما يكون مشترك في هذه الخدمة.

بطاقات الائتمان، حيث يمكن العمل بهذه الطريقة عن طريق استخدام الماستر كارد أو بطاقة الائتمان عن طريق الموقع الإلكتروني الذي يسمى “خدماتنا” أو الحسابات البنكية.

الاشتراك في خدمة الرسائل (SMS) المجانية

تقدم الشركة السعودية للكهرباء خدمة رسائل الجوال التي تتيح للمستخدم البقاء على اتصال بحساب شركته أينما كان. من خلاله يمكن للمشتركين:

الاستفسار واستقبال المعلومات عن فواتير ​الاستهلاك.

التذكير بالسداد.

اشعارات السداد.

الانقطاعات المجدولة.

رسائل إرشادية وتوعوية.

يمكنك التسجيل في الخدمة مباشرة من جوالك عن طريق إرسال رقم الحساب المدون على الفاتورة برسالة قصيرة مرة واحدة إلى الرقم (500120).