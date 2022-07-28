نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ إعانة مربي المواشي الإبل؟ كم عدد الابل التي يشملها الدعم؟ وزارة البيئة والمياه والزراعة تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إطلاق برنامج دعم المواشي من قبل وزارة المياه والزراعة السعودية، تساءل العديد من المواطنين عن مبلغ إعانة مربي المواشي الإبل والمعايير التي يسير عليها احتساب مبلغ الإعانة وخطوات التسجيل للحصول على الدعم وقد قمنا بالإلمام بكافة التفاصيل الخاصة بقيمة مبلغ دعم مربي المواشي نتناولها معكم بالذكر في السطور التالية.

كم مبلغ إعانة مربي المواشي الإبل؟

وزارة البيئة والمياه والزراعة لم تحدد مبلغ محدد ولكنها أشارت بأن الدعم يتراوح بين 40 إلى 60 ريال للرأس، وذلك توضيحًا للمواطنين الريفيين داخل المملكة العربية السعودية عن قيمة مبلغ إعانة مربي المواشي المقدم من قبل وزارة المياه والزراعة للمواطنين السعوديين من أجل دعم تربية المواشي علماً بأن دعم المواشي مستمر ويتم احتساب مبلغ الإعانة وفقاً لبعض المعايير المتمثلة في الدخل الشهري للمستفيد، بالإضافة إلى عدد المواشي التي يمتلكها وأنواعها، ومن المتوقع أن تكون قيمة مبلغ الإعانة بنفس قيمة مبلغ الدفعة السابقة مع الدعم الإضافي.

كم عدد الابل التي يشملها الدعم؟

وفق تصريحات الوزارة أن الدعم للإبل يشمل 30 رأسًا والماعز 500 رأس، بينما الأبقار 15 رأس، وجدير بالذكر أنه في بداية صرف مبلغ الدعم كان أعلى حد للأغنام مبلغ 2400 ريال سعودي ثم تراجع المبلغ إلى 1800 ريال سعودي ثم عاد المبلغ مرة أخرى للصعود وأصبح 3375 ريال سعودي ويتم احتساب مبلغ الدعم وفقاً للمعايير التالية:

سعر الماشية في السوق العالمي.

نوع الماشية.

عدد الماشية.

إجمالي دخل الفرد المتقدم وزوجته إن كان متزوج.

شروط الحصول على دعم مربي المواشي

حتى يتمكن الفرد من الحصول على دعم مربي المواشي لابد من توافر بعض الشروط المتمثلة فيما يلي:

أن يكون الفرد حاملاً للجنسية السعودية.

عدم امتلاك الفرد لوظيفة حكومية كانت أو خاصة.

يشترط أن يكون عمر الفرد الراغب في الحصول على الدعم أكبر من 21 عاماً.

يشترط أن يكون الفرد من صغار مربي الماشية.

يشترط ألا يكون الفرد مقيداً في أحد دور الإيواء السعودية.

يشترط ألا يكون الفرد معاقب بعقوبة السجن.

خطوات التسجيل في دعم المواشي

جاءت خطوات التسجيل في دعم المواشي متمثلة فيما يلي: