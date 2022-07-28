شروط تمويل 300 ألف ريال للسيارات بدون فوائد للعاطلين عن العمل

يوفر بنك التنمية الاجتماعية الكثير من المزايا والحلول التمويلية للمواطنين السعوديين داخل المملكة، ويقوم بمساعدتهم بمبلغ مالي مسترد، ويكون على أقساط شهرية بسيطة لتناسب جميع محدودي الدخل من المواطنين والمواطنات، ويوفر عدة تمويلات متنوعة كالتمويل الاجتماعي، وتمويل الأسر المنتجة، وتمويل العمل الحر وتمويل الخريجين الجدد، وقرض نفاذ للعمل الحر لجميع العاطلين عن العمل وربات المنزل، ومن يمتلك مهنة حرفية فيمكنه التقديم لطلب التمويل من بنك التنمية وسوف يحصل عليه بإجراءات وشروط بسيطة.

شروط تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

يمكنك أن تحصل على سقف تمويل يصل حتى 300 ألف ريال للمواطنين السعوديين والمواطنات لتمويل السيارات، لجميع العاطلين عن العمل ولمن فقد وظيفته، سيارات مستعملة بسعر 12 ألف ريال، يمكنه التقديم لطلب تمويل السيارات عن طريق قرض نفاذ والذي يوفر لك مبلغ مالي بأقساط شهرية بسيطة وبدون فوائد، فقط سوف تقم بسداد المبلغ التمويلي، والرسوم الإدارية 4000 ريال من مبلغ التمويل ويتم خصمهم مقدما قبل استلام المبلغ التمويلي، وعن الشروط فهي كالأتي:

التمويل متوفر للسعودي والمواطنة السعودية.

بعمر يبدأ من 18عاما ولا يتخطى 65 عاما.

لا يوجد أي قرض أخر مدين به للبنك.

إذا كنت موظف فالراتب لا يتخطى 20 ألف ريال.

عدم وجود أي مخالفات على الرخصة.

رخصة قيادة سارية وباسم المتقدم.

حساب بنكي باسم المستفيد.

وثيقة العمل الحر.

يجب التسجيل في أحد برامج المركبات.

وجود سجل ائتماني جيد.

تقديم ضمان للتمويل.

المتطلبات وكيفية طلب التمويل

يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية وإثبات العنوان الوطني، ورقم حساب الآيبان، ورقم الهاتف المسجل بأبشر، وصورة من رخصة القيادة تكون سارية المفعول، وتقوم بإحضار كافة الأوراق المطلوبة وتقديمها عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد من خلال بنك التنمية الاجتماعية، وسوف يتم فحص طلبك، وعند الموافقة المبدئية يتم إرسال كافة الأوراق التي تم تجهيزها إلكترونيا هبر البريد الإلكتروني للبنك، ويتم إرسال المبلغ التمويلي بدون الرسوم الإدارية إلى المورد أو الوكيل عنه، ويتم السداد شهريا بالمبلغ المتفق عليه على فترة سداد تصل حتى 60 شهرا، وفي حالة الوفاة أو العجز الطبي يتم الإعفاء عن سداد كافة الأقساط المتبقية.