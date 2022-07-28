تقدر تحصل علي تمويل شخصي في ربع ساعة فقط بدون تحويل راتب وبهامش ربحي تنافسي وبسيط

فرصة رائعة سوف نتحدث عنها من خلال مقالتنا اليوم عبر موقعنا موقع ثقفنى. تمويل شخصي طارئ مقدم من منصة سلفة الالكترونية السعودية . فقد تحدث وتسأل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية على كيفية التسجيل عبر منصة سلفة. والأهم انهم يتساءلون على ماهي شروط الحصول على التمويل الطارئ. وكذلك عن ماهية التمويل . اما الان سوف نجاوب علي كافة تلك التفاصيل الخاصة بمنصة سلفة . فإنه في البداية يجب أن نوضح ان كافة التمويلات المقدمة من منصة سلفة السعودية تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وشروطها وتتفق مع احكامها .وكذلك المنصة معتمدة اعتمادها صريحا من قبل البنك المركزي السعودي . وأما عن طريق التسجيل وكذلك اهم الشروط الخاصة بتمويل سلفة الشخصي فإننا سوف نشرحه بالتفصيل.

تعرف على شروط تسجيلك على منصة سلفة

أولا / يجب أن يكون المتقدم علي منصة سلفة السعودية ان يكون حاملا الجنسية السعودية . وكذلك أن يكون دائم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

ثانيا/ يجب أن يكون عاملا بإحدى القطاعات الحكومية لمدة ٣ أشهر على الأقل . وأما اذا كان المتقدم عاملا بالقطاع الخاص فلابد أن يكون لمدة ٦ أشهر على الأقل.

ثالثا / اما عن عمر المتقدم الراغب في أن يحصل على التمويل الشخصى المقدم من منصة سلفة أن يكون كامل الأهلية . أي يكون عمره ما بين ١٨ عاما حتي ٦٠ عاما .

أما عن التساؤلات الخاصة بطرق التسجيل

فإنه لكل من يرغب بالحصول على تمويل سلفة الشخصي الذي يبدأ من مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي وحتى مبلغ ٥٠٠٠ ريال سعودي . وللعلم بخصوص هامش الربح فإنه هامش تنافسي بالنسبة للتمويلات الأخرى وبدون تحويل راتب ولا تحتاج أن يكون بجانبك كفيل .حيث يمكنك اتباع خطوات سهلة وبسيطة وميسرة كالآتى.

أولا / أن تقوم بالدخول علي موقع منصة سلفة الرسمي.

ثانيا / قم بعد ذلك بإنشاء حساب جديد من خلال قيامك بتسجيل الدخول .

ثالثا / اختيار أيقونة طلب التمويل والذي من خلاله يمكنك اختيار مبلغ التمويل الخاص بك وكذلك أيضا طريقة سداد هذا التمويل حسب ماتراه مناسبا لظروفك المالية .

رابعا / وفي حالة إذا لم تتمكن من التسجيل واجهتك اي صعوبة قم بالدخول على أيقونة خدمة العملاء والتي سوف تساعدك في عملية التسجيل خطوة بخطوة .

لكم منا دوما دوام النجاح والتوفيق لكل متابعي موقع ثقفني ونتمني من الله ان تكونوا قد جاوبنا على كافة التساؤلات الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية.