التقديم في جدارة للتوظيف وشروط وطريقة تحديث البيانات 1444؛ منصة جدارة واحدة من أهم منصات التوظيف الإلكترونية في المملكة السعودية والتي تتبع وزارة الخدمة المدنية حيث أنها وفر العديد من فرص العمل للشباب الباحثين عن العمل كما أنها تساعد أصحاب العمل في إيجاد الموظف المناسب لذلك يمكن التسجيل بها من خلال بعض الخطوات البسيطة وأيضاً تقديم كافة المستندات والشهادات ولكن وفقاً لبعض الشروط لذلك سوف نذكرها فيما يلي ومن خلال التالي نوضح لكم كيفية التسجيل في جدارة وكيفية تحديث البيانات وذلك عبر موقع ثقفني.

طريقة التقديم في جدارة للتوظيف 1444

يمكن للباحثين عن العمل التقديم في منصة جدارة للتوظيف وإرفاق كافة الشهادات والوثائق حيث توفر المنصة العديد من فرص العمل وتساعد أيضاً أرباب العمل في إيجاد الموظفين المناسبين للوظائف لذلك نقدم لكم في التالي خطوات التقديم في جدارة:

الولوج إلى رابط منصة جدارة الإلكترونية. تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية رمز التحقق. النقر على تسجيل. بعد الدخول قم بالنقر على التقديم في وظائف جدارة في الصفحة الرئيسية. تدوين البيانات المطلوبة وتحديد الرغبات والوظيفة المراد التسجيل بها. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. ثم النقر على حفظ.

كيفية تحديث بيانات جدارة

يتم تحديث البيانات في منصة جدارة وفقاً للخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الإلكتروني الرسمي لمنصة جدارة.

النقر على أيقونة الوصول الوطني الموحد.

النقر على تسجيل الدخول.

تدوين البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور وغيرها.

الضغط على تعديل البيانات وتعديل البيانات التي ترغب في تعديلها.

الإجابة على كافة الأسئلة المعروضة.

إرفاق الشهادات والوثائق.

ثم النقر على حفظ التحديث.

شروط التقديم على وظائف جدارة

يتم التقديم في وظائف جدارة وفقاً لبعض الشروط لابد من الالتزام بها و تتمثل في :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يقوم بإرفاق كافة المستندات والشهادات العلمية الحاصل عليها.

أن يكون حاصل على مؤهل دراسي متوافق مع الوظيفة.

ألا يكون عاملاً في أي وظيفة في القطاع الحكومي.

أن يكون لدية حساب شخصي على منصة جدارة.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي بكالوريوس وما يعادلها.

وإلى هنا نكون قدمنا في هذا المقال طريقة التقديم في منصة جدارة للتوظيف وكذلك شروط التقديم، كما وضحنا لكم أيضاً طريقة تحديث البيانات في جدارة.