خطوات طلب سداد مديونية مصرف الراجحي قنوات التواصل مع مصرف الراجحي

خطوات طلب سداد مديونية التي يقدمها مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية احد احدث الخدمات الإلكترونية التي اطلقها المصرف مؤخرا والتي روج إليها البنك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك يكون في أيطار تسهيل الخدمات التي يقدمها البنك على كافة عملاء الراجحي في جميع محافظات المملكة، ويعتبر مصرف الراجحي احد القلاع الاقتصادية العملاقة في السعودية بل لا نبالغ أن قولنا انه احد اعمده الاقتصاد في الخليج العربي، وقامت أدارة المصرف منذ فتره من عملاء البنك بطلب تحديث بيانات الراجحي وذلك حتي يتم تطبيق كافة المعاير المطلوبة لكافة الخدمات الجديدة التي يقدمها البنك للمواطنين، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم احدث خدمات البنك والتي يمكن أن يتم تنفيذها من خلال تطبيق الراجحي وهي خدمة طلب سداد المديونية.

خطوات طلب سداد مديونية مصرف الراجحي

طلب سداد المديونية لمصرف الراجحي عبر تطبيق الراجحي يكون بخطوات محددة تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الرسمية المخصصة للبنك علي موقع التواصل الاجتماعي توتير وهي كما يلي:

في البداية فتح تطبيق الراجحي.

اختر المزيد من الاختيارات الموجودة.

اضغط علي خيار التمويل الشخصي.

بعد ذلك الذهاب إلي الاختيار الثاني في أخر الصفحة وهو اطلب الآن من خانه سداد المديونيات الخارجية.

قم بكتابة البيانات الأساسية التي يطلبها البنك.

بعد ذلك اضغط علي تأكيد.

سوف يصلك اتصال تليفوني من قبل فريق مبيعات البنك في اقرب وقت.

طريق مع مصرف الراجحي

حال رغبتكم بإيقاف البطاقة الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي أو الإبلاغ عنها كمفقودة أو مسروقة يرجى الاتصال بنا على الرقم 920003344+966 وذلك من داخل أو خارج المملكة، كما يمكن الإجابة عن جميع استفسارات العملاء من خلال الصفحات الرسمية لمصرف الراجحي الموجودة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن داخل السعودية يمكنكم الاتصال علي رقم هاتف :8001244455

الجدير بذكر ان مصرف الراجحي يتميز بتوفير أكثر من منتج لسداد المديونية فيمكن شار المديونية العقارية وكذلك شراء مديونية التمويل، حيث يقوم مصرف الراجحي بسداد المديونية عن العميل وتقسيط قيمتها مع الحصول على هامش ربح تنافسي.