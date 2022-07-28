اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب بقيمة 5000 ريال بشروط مرنة للعميل

تعد منصة سلفة هي أول منصة سعودية مصرحة من البنك السعودي المركزي تستخدم في التمويل الشخصي السريع، أيضًا تقوم بتقديم التمويل الاستهلاكي المصغر للمواطن، وهذا التمويل الذي تقدمه منصة سلفة يكون شخصي وسريع ويخلو تمامًا من التعقيدات، بل أيضًا فإنه يحتوي على العديد من الخدمات والمميزات المفيدة جدًا، والشروط التي يضعها تكون بسيطة وغير معقدة على الإطلاق، وتعرف منصة سلفة الإلكترونية بأنها منذ بدايتها وهي تقدم الكثير من المساعدات للمواطنين السعوديين فإنها تقوم بمنحهم القروض وبعض التمويلات أيضًا للعملاء لكي تقوم بمساعدتهم في الحصول على جميع الاحتياجات الأساسية، وهذا أيضًا يساعدهم في بناء مشروعاتهم الصغيرة وتنميتها، وتقدم تلك المنصة الإلكترونية تمويلات للأفراد تصل إلى 5000 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية

قبل معرفة طريقة التسجيل بتلك المنصة يجب معرفة أن سداد المبلغ الذي قدمته لك منصة سلفة يتم عن طريق الأقساط الشهرية، ويمكنك سداد المبلغ على ستة أشهر ولكن هناك بعض الشروط البسيطة التي يجب عليك إتباعها ومن مميزاتها أنها ليست بحاجة إلى وجود ضامن، أو حتى إلى تحويل الراتب الشهري الخاص بالمواطن، والتسجيل بالمنصة له عدة خطوات وهي:

تقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سلفة.

ثم تدخل كافة بياناتك المطلوبة بشكل صحيح.

تقوم باختيار المبلغ الذي يريد الحصول عليه.

ثم تختار المدة التي تريد السداد بها، ويجب أن تكون مناسبة لظروفك المعيشية.

ثم عليك أن تختار أيقونة طلب السلفة، ثم تقوم بانتظار الموافقة على طلبك لكي تحصل على التمويل في الحال.

شروط منصة سلفة للقرض الفوري