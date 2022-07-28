منصة مسار تتيح التقديم على الوظائف التعليمية وظيفة معلم ممارس الأحد

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عمر شويل - جدة تفتح منصة مسار باب التقديم على الوظائف التعليمية للتقديم على وظيفة معلم ممارس اعتبارًا من الأحد المقبل وفق ما أعلنت وزارة التعليم السعودية. وسوف يبدأ التقديم على الوظائف التعليمية وظيفة معلم ممارس يوم 31 يوليو 2022م الساعة 9 صباحًا . ويستمر التقديم حتى 7 أغسطس 2022م الساعة 12 صباحاً. ويتم التقديم من خلال نظام جدارة ‏الإلكتروني عبر مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق التخصصات المتاحة.

التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية

وبحسب بيان وزارة التعليم فإن التخصصات المطلوبة تشمل ما يلي:

تخصص الرياضيات.

اللغة الإنجليزية.

إدارة الأعمال.

المهارات الرقمية.

الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية

ويشترط من أجل التقديم على الوظائف التعليمية ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص. أيضا يجب عليه معادلة الشهادة الجامعية في حال حصوله على المؤهل من الجامعات خارج المملكة. كما يجب تحقق وتوفر المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم. وأخيرا يجب أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.

التسجيل في منصة مسار

ويتم التسجيل في منصة مسار التي حلت محل منصة جدارة من خلال أكثر من طريقة لكن أبرزها وأسهلها كما يلي:

التسجيل من خلال النفاذ الوطني الموحد عبر منصة أبشر. كل ما عليك هو التوجه إلى منصة مسار ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول. ومن ثم اختر التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد. قم بإدخال بيانات الدخول على منصة أبشر ثم اتبع باقي الإجراءات.

مزايا التسجيل في جدارة

تتيح منظومة جدارة للمسجلين فيها التقديم على الوظائف المشمولة بسلم الوظائف العامة في القطاع الحكومي. ومن بين هذه الوظائف الوظائف التعليمية ووظائف وزارة الموارد البشرية (الخدمة المدنية سابقًا) وغيرها من الوظائف الحكومية عدا الوظائف العسكرية. والمعروف أن التقديم على الوظائف العسكرية يتم عبر منصة أبشر – توظيف.

راتب المعلم الممارس

وفقًا لسلم الرواتب في الوظائف التعليمية يختلف راتب المعلم الممارس بحسب الدرجة الوظيفية. فمثلا يبدأ راتب المعلم الممارس من الدرجة الرابعة عند 9070 ريال سعودي. أما راتب المعلم الممارس على الدرجة الأولى يتجاوز 10 آلاف ريال شهريا.