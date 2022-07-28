شروط التسجيل في أبشر للأفراد والمقيمين 1444هـ وطريقة التسجيل

التسجيل في أبشر للأفراد والمقيمين، تعد المنصة من أهم المواقع وأكثرها شعبية في المملكة، وتحرص على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والسياح الراغبين في دخول المملكة يمكنهم التسجيل في أبشر من خلال تطبيق سلسلة الخطوات التي سنشرحها لك في هذا المقال، بالإضافة إلى شروط التسجيل.

طريقة التسجيل في أبشر للأفراد والمقيمين 1444هـ

يمكنك اتباع الخطوات أدناه للتسجيل في منصة أبشر:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر.

بعد ذلك، انقر فوق علامة التبويب الشخصية.

ثم انظر إلى أسفل الصفحة، انقر فوق رمز المستخدم الجديد، وانقر فوقه.

بعد ذلك، أدخل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح من المعرف ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

ثم اختر النظام العربي.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر لك.

الموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

ثم انقر فوق التالي.

تأكد من حصولك على الرسالة مع الرمز.

أدخل واضغط على موافق.

الآن لقد أكملت عملية التسجيل.

شروط التسجيل للزائرين

اكتشف مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها ، وهي:

يجب أن يكون الزوار قد تلقوا لقاحًا معتمدًا في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يحمل أيضًا شهادة خطية من وزارة الصحة في البلد الذي تم تطعيمه فيه.

يجب أن يتم التسجيل على المنصة قبل 72 ساعة على الأقل من مغادرة بلد الزائر.

طريقة التسجيل في أبشر للمقيمين

يمكن للمقيمين التسجيل في أبشر للاستفادة من الخدمات المقدمة باتباع الخطوات التالية:

أولاً، انتقل مباشرة إلى منصة أبشر.

ثم اكتب معلوماتك بشكل صحيح في المكان الصحيح، مثل اسمك ورقم هويتك.

ثم أدخل رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني.

اتبع تعليمات موقع الويب لتعيين كلمة مرور.

اختر لغتك المفضلة.

انقر فوق موافق.

ثم أدخل رمز التحقق.

ماهي خدمة ابشر

هي خدمة إلكترونية عبر الإنترنت يمكنك من خلالها أداء عدد كبير من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية، مثل خدمات الجنسية وجوازات السفر والمواعيد وإصدار وتجديد بطاقات الهوية الوطنية أو بطاقات الإقامة القديمة، تقدم أبشر خدمات أخرى عديدة.