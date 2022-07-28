الموارد البشرية تزف بشرى سارة بشأن إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور النسخة الجديدة

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عمر شويل - جدة لإن وزارة الموارد تسعى بشكل دائم على أن تقدم المساعدة لكافة المواطنين، زفت بشرى سارة بشأن إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، لأنها تهدف إلى أن توفر للمستفيدين المعيشة الآمنة وتحسن من أوضاعهم الاقتصادية، وهذا عبر الإطلاق لبعض البرامج التي تدعم المواطنين باختلاف أنواعها، ومن ضمن هذه البرامج هي الضمان المطور فهو برنامج هام لا يمكن الاستغناء عنه، ولذلك فالجميع يتساءلون هل التسجيل في الضمان متاح بعد عدم القبول أم أن هذا الأمر غير الصحيح هذا ما سنقوم بتوضيحه.

الموارد البشرية تزف بشرى سارة بشأن إعادة التسجيل بالضمان المطور

إن وزارة الموارد قد أجابت عن السؤال والاستفسار الذي جاء من أحد المواطنين بمنصة تويتر عن إمكانية التسجيل بالضمان، بعد أن تم الرفض للأهلية، ولقد أكدت بأن التسجيل يمكن أن يتم بعده رفض الأهلية، ولكن لا بد من المراجعة لكافة الشروط والتأكد من تواجدها بالشخص بشكل كامل، وكان إتاحة التسجيل من جديد بعد رفض الأهلية بمثابة البشرى السارة لمستفيدي الضمان.





إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور النسخة الجديدة

باستطاعة كافة المواطنين أن يقوموا بالتسجيل والحصول على الضمان الاجتماعي، بعد أن ترفض أهليتهم، وهذا يكون من خلال الاتباع لهذه الخطوات التالية:





عليك أن تتوجه للموقع الإلكتروني التابع للضمان المطور.

تضغط فوق اختيار تسجيل الحساب الجديد.

تقوم بكتابة كلمة السر ثم تؤكد عليها مرة أخرى.

تعمل على تعبئة رمز التحقق بالشكل الصحيح.

تسجل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وإضافة كلمة السر.

تقوم بإدراج البيانات المطلوبة وهي الاسم الأول اسم الجد والعائلة، جنسية الشخص وعمره وحالته المعيشية.

ثم من بعد ذلك تدخل رقم الحساب المصرفي وتضغط حفظ.

تكتب جميع المعلومات وبيانات السكن وتضيف بيانات الدخل بالشكل الصحيح.

تضغط بعد ذلك على كلمة إرسال.

شروط التسجيل بعد الرفض للأهلية

بإمكان المواطنين القيام بالتسجيل بعد أن ترفض الأهلية، ولكن هناك بعض الشروط التي لابد من تواجدها بالشخص حتى يكون مؤهل لذلك، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي: