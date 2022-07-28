خطوة خطوة.. طريقة تغيير المهنة في الهوية الشخصية 1444 وحجز موعد

تغيير المهنة في الهوية الشخصية 1444 يتساءل الكثير من الطلاب عبر مواقع الإنترنت وخاصة موقع البحث الشهير جوجل عن كيفية تغيير وتعديل المهنة في الهوية الشخصية الخاصة بالفرد من طالب إلى منتسب أو تغييرها إلى صاحب مهنة أخرى وكل ذلك يتم إلكترونيًا عبر منصة أبشر الشهيرة والحكومية والتي تقدم المئات من الخدمات داخل حدود المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين وكذلك الوافدين الجدد والتابعة لوزارة الداخلية والخدمة المدنية.

تغيير المهنة في الهوية الشخصية 1444

كل ما عليك فعله عند تغيير المهنة من طالب إلى متسبب وفقًا للوثائق التي تقدمها من اجل أن تثبت تلك الحالة.

وكذلك إذا كان هناك تغيير للمهنة ستطبق عليك اللائحة السارية في البند السادس للمادة 31 لعام 1444 هـ .

ولا يسري هذه المادة على الطالب فقط بل الموظف الذي يترك عمله أو يتقاعد عن العمل. أو ينهي خدمته فلابد من إثبات تلك الحالة بإقرار ووثيقة رسمية وتقديم الأوراق التي تثبت ذلك. إذا كان الراغب في تعديل مهنته حاصل على شهادة من خارج حدود المملكة العربية السعودية. يجب أن يقدم المؤهل الدراسي الخاص به وأصله. ويجب تقديم شهادة المعادلة من وزارة التعليم السعودية كأصل شهادة . وكذلك يجب تقديم شهادة المؤهل الدراسي الجديد. ولا يشترط الأصلية فأي صورة مصدقة أو طبق الأصل تحل محلها .

كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية بالسعودية 1444

يمكنك أيضًا موقع أبشر المنصة الرسمية لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من حجز موعد داخل الأحوال المدنية بكل سهولة من منزلك كل ما عليك فعله هو.