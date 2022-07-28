نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن اهلية الضمان المطور sbis hrsd gov sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن اهلية الضمان المطور خاصةً بعد إعلان وزارة الموارد البشرية عن ظهور نتائج الأهلية، ويستطيع المتقدمين الاستعلام عن حالة الأهلية، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وكذلك من خلال خدمة الرسائل النصية؛ حيث يستقبل المتقدم رسالة بنتائج الأهلية على رقم الجوال المسجل في طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بعد مرور فترة التدقيق لملف المتقدمين، حيث تخضع البيانات للمراجعة، والتأكد من تطابقها مع المستندات الرسمية، كما يتم التحقق من توافر شروط الضمان المطور.

الاستعلام عن اهلية الضمان المطور

وفرت الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي المطور، كالتالي:

ينتقل المستفيد إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. يضغط على أيقونة تسجيل الدخول. يسجل رقم الهوية وكلمة المرور، ثم رمز صورة التحقق. أو يختار تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. يكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. يضغط على تسجيل الدخول، ثم يكتب رمز التأكيد من الإشعار المرسل على رقم الجوال. يضغط على زر المتابعة. ينتقل إلى تبويب برامج الدعم الخاصة بي، تظهر حالة الأهلية والدفعات المالية، وتاريخ الدراسة.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

بدأت وزارة الموارد البشرية في إشعار المتقدمين بنتائج اهلية الضمان الاجتماعي المطور التي يمكن الاستعلام عنها، من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الجوال، حيث تظهر الحالة مؤهل في الضمان المطور، أو غير مؤهل، وترجع أسباب عدم الأهلية في عدم توافر شروط الضمان الاجتماعي الجديد، سواء في الدخل الشهري الذي يتجاوز الحد المانع، أو عدم تطابق البيانات إلى غيره من الأسباب، وقد أشارت الوزارة إلى أسباب تأخر ظهور أهلية الضمان، التي ترجع إلى مطابقة البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع قاعدة البيانات لدى الجهات ذات علاقة، التي تستغرق حوالي شهر بحد أقصى 30 يوم من تاريخ التسجيل.

الضمان الاجتماعي المطور دخول

الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي المطور يتطلب إتمام تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالطريقة المعتادة أو عن طريق النفاذ الوطني، كما يلي:

البحث عن الضمان الاجتماعي المطور في محرك البحث. الدخول إلى الرابط الرسمي، ثم اختيار الدخول. العمل على كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. إدخال رمز الصورة المرئية ثم الضغط على تسجيل الدخول.

أو الدخول إلى الضمان المطور عن طريق الضغط على أيقونة النفاذ الوطني قبل تسجيل البيانات في المرحلة السابقة، ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين في أبشر، ثم التحقق من خلال إدخال رمز الصورة، الضغط على تسجيل الدخول، ينتقل إلى صفحة التأكيد من خلال كتابة الرقم المرسل في إشعار على الجوال، ثم الضغط على المتابعة.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور بالسجل

هنا طريقة أخرى الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي المطور عن طريق إدخال رقم السجل المدني، وكذلك برقم الطلب، حيث ينتقل إلى الرابط الذي خصصته الموارد البشرية للاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، ثم يسجل البيانات المطلوبة، التي تتمثل في رقم الطلب ورقم السجل المدني hrsd.gov.sa، ثم يكتب الرقم المتواجد في شاشة التحقق كما هو بشكل صحيح، ويضغط على استعلام.